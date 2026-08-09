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    Google One aboneliklerine yüzde 70 civarında zam geliyor

    2023 yılında yüzde 50 civarında zam yaptıktan sonra 2025 başlarında da yüzde 400 zam ekleyen Google One hizmeti bu kez de yüzde 70 civarında zam yaptı.          

    Google One Tam Boyutta Gör
    Global çapta hizmetlerin yürütülmesi konusunda artan maliyetler son kullanıcının canını yakıyor. Google One depolama hizmeti de Türkiye, Pakistan, Cezayir, Mısır ve Nijerya ülkelerinde fiyatlar artıyor.

    Google One zamları

    Google One son olarak geçen yıl başlarında yüzde 400 gibi fahiş bir zam uygulamış ve tepki çekmişti. Google Gemini gelişmiş özelliklerine de erişim sunduğu için tercih edilen Google One hizmeti 150 milyon aboneyi geride bırakmıştı. Anlaşılan o ki firma halen maliyetleri dengeleyebilmiş değil.

    Kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre abonelik ücretleri bir sonraki hesap kesim tarihinde geçerli olmak üzere yüzde 70 civarında zam yapılacak. Henüz 100GB ve 30TB paketlerinin fiyatları belli değil ancak tahmini bir hesap yapılabilir. Yeni fiyatlar şu şekilde:

    • Google AI Plus (2 TB): Aylık ₺204,99 olan ücreti ₺359,99/ay oldu.
    • Google AI Pro (5 TB): Aylık ₺869,99 olan ücreti ₺1.519,99/ay seviyesine ulaştı.
    • Google AI Pro (10 TB): Aylık ₺979,99 olan ücreti ₺1.709,99/ay olarak güncellendi.
    • Google AI Ultra (20 TB): Aylık ₺1.989,99 olan ücreti ₺3.479,99/ay olarak belirlendi.
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