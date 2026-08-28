Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, OpenAI ve Anthropic’ten AI için ortak çağrı yaptı: Altyapılar hedefte!

    Google, OpenAI ve 100’den fazla şirket, yapay zeka destekli siber saldırıların hastaneler, su tesisleri ve internet altyapıları gibi kritik sistemler için ciddi risk oluşturduğunu bildirdi.

    Google, OpenAI ve Anthropic’ten AI için ortak çağrı yaptı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka modellerinin siber saldırıları daha hızlı, geniş kapsamlı ve karmaşık hale getirebileceğine yönelik endişeler giderek büyüyor. Bu kapsamda Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Amazon ve Oracle’ın da aralarında bulunduğu 100’den fazla şirket ve kuruluş, siber savunmanın güçlendirilmesi için ortak bir çağrı yaptı.

    Kritik altyapılar hedef olabilir

    Şirketlerin yayımladığı ortak mektupta, yapay zeka modellerinin hızla gelişmesiyle birlikte AI destekli saldırıların önümüzdeki aylarda daha yaygın ve gelişmiş hale gelebileceği belirtildi. Hastaneler, su arıtma tesisleri ve internet altyapısı gibi toplumun temel hizmetlerini sağlayan sistemlerin özellikle risk altında olduğu vurgulandı.

    Mektupta, kuruluşların yüksek riskli güvenlik açıklarını kapatması, eski sistemleri yenilemesi ve yapay zekayı savunma amacıyla daha fazla kullanması istendi. Siber güvenlik şirketlerinden de savunma sistemlerini gelişmiş AI modellerinin saldırı yeteneklerine karşı sürekli test etmeleri talep edildi.

    Google, OpenAI ve Anthropic’ten AI için ortak çağrı yaptı Tam Boyutta Gör
    Uyarının en dikkat çekici boyutlarından biri, su ve atık su altyapılarında kullanılan PLC sistemleri oldu. FBI ve ABD Çevre Koruma Ajansı, temmuz ayında internete bağlı PLC'lerin hedef alındığını açıklamış ve en az yedi eyaletteki su hizmeti kuruluşunun saldırıları FBI'a bildirdiğini duyurmuştu.

    Daha yakın zamanda NSA ve diğer ABD kurumları da su tesisleri dahil kritik altyapılarda kullanılan Siemens PLC'lerine yönelik saldırılar konusunda uyardı. Yetkililere göre saldırganlar, meşru izleme araçları gibi gösterilen yapay zeka tarafından üretilmiş istismar kodlarından yararlandı.

    AI engelleri azaltıyor

    Haziran ayında Five Eyes istihbarat kuruluşları da benzer bir uyarı yayımlayarak yapay zekanın kötü niyetli aktörlerin saldırı düzenlemesini kolaylaştırdığını ve saldırıların karmaşıklığını artırdığını belirtmişti. Kuruluşlar, gelişmiş AI modellerinin kısa süre içinde hem saldırı hem de savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde değiştirebileceği konusunda uyardı.

    Şirketler bu nedenle hükümetlerden siber savunmaya daha fazla kaynak ayırmasını istiyor. AI şirketlerine de doğrudan sorumluluk yükleniyor. OpenAI, Anthropic, Google ve diğer yapay zeka geliştiricilerinden model erişiminin yanı sıra finansman, eğitim ve uygulamalı teknik destek sağlamaları isteniyor. Özellikle kaynakları kısıtlı olan kritik altyapı savunucularına destek verilmesi gerektiği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cities skylines türkçe yama baskı balata biterse ne olur peugeot rcz alınır mı ankaraya yakın tatil yerleri doğum gününde hediye veren markalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO LOQ Essential 15ARP10
    LENOVO LOQ Essential 15ARP10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum