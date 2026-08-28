Google, OpenAI ve Anthropic’ten AI için ortak çağrı yaptı: Altyapılar hedefte!

Kritik altyapılar hedef olabilir
Şirketlerin yayımladığı ortak mektupta, yapay zeka modellerinin hızla gelişmesiyle birlikte AI destekli saldırıların önümüzdeki aylarda daha yaygın ve gelişmiş hale gelebileceği belirtildi. Hastaneler, su arıtma tesisleri ve internet altyapısı gibi toplumun temel hizmetlerini sağlayan sistemlerin özellikle risk altında olduğu vurgulandı.
Mektupta, kuruluşların yüksek riskli güvenlik açıklarını kapatması, eski sistemleri yenilemesi ve yapay zekayı savunma amacıyla daha fazla kullanması istendi. Siber güvenlik şirketlerinden de savunma sistemlerini gelişmiş AI modellerinin saldırı yeteneklerine karşı sürekli test etmeleri talep edildi.
Daha yakın zamanda NSA ve diğer ABD kurumları da su tesisleri dahil kritik altyapılarda kullanılan Siemens PLC'lerine yönelik saldırılar konusunda uyardı. Yetkililere göre saldırganlar, meşru izleme araçları gibi gösterilen yapay zeka tarafından üretilmiş istismar kodlarından yararlandı.
AI engelleri azaltıyor
Haziran ayında Five Eyes istihbarat kuruluşları da benzer bir uyarı yayımlayarak yapay zekanın kötü niyetli aktörlerin saldırı düzenlemesini kolaylaştırdığını ve saldırıların karmaşıklığını artırdığını belirtmişti. Kuruluşlar, gelişmiş AI modellerinin kısa süre içinde hem saldırı hem de savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde değiştirebileceği konusunda uyardı.
Şirketler bu nedenle hükümetlerden siber savunmaya daha fazla kaynak ayırmasını istiyor. AI şirketlerine de doğrudan sorumluluk yükleniyor. OpenAI, Anthropic, Google ve diğer yapay zeka geliştiricilerinden model erişiminin yanı sıra finansman, eğitim ve uygulamalı teknik destek sağlamaları isteniyor. Özellikle kaynakları kısıtlı olan kritik altyapı savunucularına destek verilmesi gerektiği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim