    Google Pics: Sadece yazarak görsel düzenleme dönemi

    Google, yapay zeka destekli yeni görsel düzenleme uygulaması Pics’i duyurdu. Gemini ve Nano Banana 2 destekli sistem, görsellerin istenilen belirli bölümlerini düzenleyebiliyor.

    Google, üretken yapay zeka destekli görsel düzenleme alanına yönelik yeni uygulaması Google Pics’i I/O 2026 kapsamında duyurdu. Workspace ekosistemi için geliştirilen uygulama, özellikle yapay zeka ile oluşturulan görseller üzerinde değişiklikler yapmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirketin tanıtımında öne çıkan en önemli yenilik ise kullanıcıların görselin yalnızca belirli bir bölümünü seçip doğrudan düzenleme yapabilmesi oldu.

    Bilindiği üzere birçok yapay zeka tabanlı görsel üretim aracında küçük bir değişiklik yapmak için tüm istemin (prompt) yeniden yazılması gerekiyor. Google Pics ise bu süreci daha sezgisel hale getirmeye çalışıyor. Kullanıcılar artık değiştirmek istedikleri nesnenin üzerine tıklayıp ne görmek istediklerini kısa bir açıklamayla belirtebiliyor. Sistem de yalnızca ilgili bölümü güncelliyor.

    Nano Banana 2 güç veriyor

    Google Pics’in altyapısında şirketin Gemini yapay zeka modeli ile birlikte yeni nesil görsel modeli Nano Banana 2 bulunuyor. Tanıtım sırasında gösterilen örneklerden birinde bir Google çalışanı, çocuk doğum günü davetiyesi hazırlarken kart üzerindeki kediyi köpeğe dönüştürmek istedi. Görselin üzerine tıklayıp kısa bir not bıraktıktan sonra sistem ilgili alanı yeniden oluşturdu.

    Uygulama yalnızca nesne değiştirme ile sınırlı değil. Kullanıcılar görsellerde yer alan yazıları da doğrudan düzenleyebiliyor. Adres, isim veya açıklama gibi metinler seçilerek yeni içerik girilebiliyor. Google ayrıca uygulamanın metinleri farklı dillere çevirebildiğini ve bunu yaparken mevcut yazı tipi ile boyutunu koruyabildiğini söylüyor.

    Google Pics’in dikkat çeken teknik özelliklerinden biri de nesne ayrıştırma teknolojisi. Bu sayede görsel içerisindeki belirli objeler bağımsız olarak taşınabiliyor, yeniden boyutlandırılabiliyor veya dönüştürülebiliyor. Üstelik bu işlemler yalnızca yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerde değil, standart fotoğraflarda da çalışabiliyor.

    Workspace uygulamalarına entegre edilecek

    Google, Pics’i başlangıçta bağımsız bir web uygulaması olarak kullanıma sunuyor. İlk aşamada yalnızca sınırlı test grubuna açılacak uygulama, yaz aylarında daha geniş erişime kavuşacak. Şirket, hizmetin ilerleyen dönemde Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine sunulacağını doğruladı.

    Uzun vadeli plan ise Pics’i doğrudan Workspace uygulamalarına entegre etmek. Google’ın verdiği bilgilere göre ilk entegrasyonlar Slides ve Drive tarafında gerçekleşecek. Böylece kullanıcılar uygulamadan çıkmadan sunumlar, afişler veya sosyal medya içerikleri için görsel üretip düzenleyebilecek.

    Bu yaklaşım, Google’ın Pics’i doğrudan Canva benzeri hızlı tasarım araçlarına rakip konumlandırdığını gösteriyor.

    Pics duyurusu, Google’ın son dönemde hız kazanan yapay zeka hamlelerinin yalnızca küçük bir parçası. Şirket aynı etkinlik kapsamında Google Flow, Veo, Gemini Spark, Gemini Omni, Gemini 3.5 Flash ve Google Antigravity gibi çok sayıda yeni yapay zeka ürününü ve güncellemesini de tanıttı. Öte yandan tüm bu araçları ve isimleri takip etmek giderek zorlaşıyor.

