    Google Pixel 10 Pro Fold'un dayanıklılık testi paylaşıldı: Anten hattında kırıldı, pil patladı

    Google'ın yeni katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, sağlamlık testinde büyük bir başarısızlığa uğradı. Cihaz, bükülme testinde anten hattından kırılarak pil patlamasına neden oldu.

    Google Pixel 10 Pro Fold, bükülme testinde patladı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything'in testlerinde büyük bir başarısızlığa uğradı. Çizilme, toz ve ısı testlerinden geçen cihaz, bükülme testinde anten hattından kırılarak pil patlamasına neden oldu. 

    Anten hattında kırıldı, pil patladı

    Akıllı telefon dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything, Google Pixel 10 Pro Fold modelini kapsamlı bir teste tabi tuttu. Yapılan ilk testte, ekranda oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Hemen ardından cihazın menteşe hattına toz serpildiğinde ise cihazdan çatlama sesleri duyuluyor. Ancak bu zamanla kayboluyor.

    Asıl sorun ise, bükülme testinde ortaya çıktı. Cihaz, anten hattından katlanmaya çalışıldığında yapısal bütünlüğünü tamamen kaybederek ikiye ayrıldı. Bu sırada, pil katmanlarının birbirine temas etmesi sonucu kısa devre meydana geldi ve lityum iyon batarya patlayarak kontrolden çıktı. 

    JerryRigEverything, Pixel 10 Pro Fold'un pil tasarımında uzun folyo tabakalarının üst üste sarıldığını, ancak bükülme sırasında bu tabakaların sıkışarak kısa devreye yol açtığını belirtiyor. Bu da bataryanın "termal kaçak" olarak bilinen zincirleme ısınma tepkimesine girmesine neden oldu. Sonuç olarak, cihaz birkaç saniye içinde alev alırken kullanılamaz hale geldi.

    Cihazın kullanıcılar için en riskli yönü ise, arka cepte taşındığında aynı kırılma noktasında benzer bir durumun yaşanma olasılığı. Hatırlatmak gerekirse, Google daha önce Pixel 10 Pro Fold'un "şimdiye kadar geliştirilmiş en sağlam katlanabilir menteşe"ye sahip olduğunu iddia etmişti. 

    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

