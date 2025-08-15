Pixel 10 Pro Fold özellikleri sızdırıldı: IP68 sertifikalı ilk katlanır telefon olacak

Beklendiği gibi, geçen yılki Pixel 9 Pro Fold ile birçok benzerlik mevcut. 8 inç dahili ekran, 16 GB RAM, ultra geniş açılı ve telefoto lenslerle desteklenen 48 MP ana kamera ve iki adet 10 MP selfie kamerası. Yükseltmeler de mevcut; Daha büyük 6.4 inç dış ekran, Tensor G5 ve daha büyük 5015 mAh batarya. Ayrıca 15W'a kadar Qi2 şarj desteği mevcut.
Daha önce söylentilerde de belirtildiği gibi, Pixel 10 Pro Fold, IP68 toz/su geçirmezlik derecesine sahip ilk katlanabilir telefon olacak. Google, yeni modelde depolama alanını da yükseltti; 1 TB UFS 4.0 depolama alanı seçeneği olacak. Google, 2021'deki Pixel 6 serisinden bu yana UFS 3.1 depolama alanını kullanıyor. Bunun büyük bir etkisi olmasa da, daha hızlı bir deneyim sunması bekleniyor.
Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri
- Kapak ekranı: 6.4 inç, 1080x2364, 60-120Hz, 3000 nit, HDR, OLED Actua
- Ana ekran: 8.0 inç, 2076x2152, 1-120Hz, 3000 nit, HDR, Super Actua Flex
- İşlemci: Google Tensor G5 + Titan M2 güvenlik çipi
- Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5X)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)
- Ana kamera: 48MP f/1.7 (geniş) + 10.5MP f/2.2 (ultra geniş) + 10.8MP f/3.1 (telefoto)
- Ön kamera: 10MP f/2.2
- İç kamera: 10MP f/2.2
- Batarya: 5015 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj
- Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi
- Malzeme: Katlanabilir cam, havacılık sınıfı alüminyum, IP68 sertifikalı, ultra ince iç cam
- Boyut: 155.2 x 76.3 x 10.8mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5.2mm (açık)
- Ağırlık: 258 g
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6, Google Cast, UWB, Thread, GPS GNSSS dual band
- Ses: Stereo hoparlörler, 3 mikrofon, surround ses, rüzgar gürültüsü önleme
- Yapay zeka: Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Call Assist
- SIM: Çift SIM (Nano-SIM + eSIM)
