Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 10 Pro Fold'un videosu sızdı: İşte tasarımı

    Pixel 10 Pro Fold, tanıtım öncesi videoda ortaya çıktı. Google’ın yeni katlanabilir telefonu bu defa da canlı görüntüsü ile kendini gösterdi. İşte tasarımı     

    Google Pixel 10 Pro Fold'un videosu sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yeni Pixel cihazlarına dair detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sızan görüntüler ile Pixel Watch 4 ve Pixel 10 serisinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, serinin katlanabilir modeli Pixel 10 Pro Fold'a ait video ortaya çıktı. Modelin tasarım detayları netleşirken, satış tarihinin ekime sarkabileceği konuşuluyor.

    Pixel 10 Pro Fold’un videosu sızdı

    Pixel 10 Pro Fold'un daha önce yalnızca görselleri paylaşılmıştı. Yeni videoda menteşe mekanizması, yan çerçeve, kamera çıkıntısı ve katlanma anı detaylı şekilde görülebiliyor. Bu yıl daha ince menteşeye sahip olacak modelin, IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı ilk katlanabilir telefon olması bekleniyor.

    Son sızıntılara göre Pixel 10 Pro Fold’un kapak ekranı ile menteşe arasındaki boşluğun azaltılması sayesinde 6.3 inçten 6.4 inç boyutunda olacak. Bu artış küçük görünse de ekran deneyimini doğrudan etkileyebilecek bir yenilik. Ayrıca ekranın 3000 nit parlaklığa ulaşması bekleniyor.

    Pixel 10 Pro Fold, 3nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G5 işlemciden güç alacak. Bunun yanında 16 GB RAM, 48 MP ana kamera, 10.5 MP ultra geniş açı, 10.8 MP telefoto lens ve iki adet 10 MP ön kamera yer alacak. Telefon hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm gözler 20 Ağustos'taki etkinlikte olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 9 dakika önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tv de geçersiz servis nasıl düzeltilir ince yanak lastik alfa romeo 147 alınır mı 6 gol analizi shell yağ barkod sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11
    Oppo Reno11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum