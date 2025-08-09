Google Pixel 10 Pro Fold'un videosu sızdı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni Pixel cihazlarına dair detaylar netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sızan görüntüler ile Pixel Watch 4 ve Pixel 10 serisinin tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, serinin katlanabilir modeli Pixel 10 Pro Fold'a ait video ortaya çıktı. Modelin tasarım detayları netleşirken, satış tarihinin ekime sarkabileceği konuşuluyor.

Pixel 10 Pro Fold’un videosu sızdı

Pixel 10 Pro Fold'un daha önce yalnızca görselleri paylaşılmıştı. Yeni videoda menteşe mekanizması, yan çerçeve, kamera çıkıntısı ve katlanma anı detaylı şekilde görülebiliyor. Bu yıl daha ince menteşeye sahip olacak modelin, IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı ilk katlanabilir telefon olması bekleniyor.

Son sızıntılara göre Pixel 10 Pro Fold’un kapak ekranı ile menteşe arasındaki boşluğun azaltılması sayesinde 6.3 inçten 6.4 inç boyutunda olacak. Bu artış küçük görünse de ekran deneyimini doğrudan etkileyebilecek bir yenilik. Ayrıca ekranın 3000 nit parlaklığa ulaşması bekleniyor.

Pixel 10 Pro Fold, 3nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G5 işlemciden güç alacak. Bunun yanında 16 GB RAM, 48 MP ana kamera, 10.5 MP ultra geniş açı, 10.8 MP telefoto lens ve iki adet 10 MP ön kamera yer alacak. Telefon hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm gözler 20 Ağustos'taki etkinlikte olacak.

