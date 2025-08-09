Google Pixel 10 Pro Fold'un videosu sızdı: İşte tasarımı

Pixel 10 Pro Fold’un videosu sızdı
Pixel 10 Pro Fold'un daha önce yalnızca görselleri paylaşılmıştı. Yeni videoda menteşe mekanizması, yan çerçeve, kamera çıkıntısı ve katlanma anı detaylı şekilde görülebiliyor. Bu yıl daha ince menteşeye sahip olacak modelin, IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı ilk katlanabilir telefon olması bekleniyor.
Pixel 10 Pro Fold, 3nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G5 işlemciden güç alacak. Bunun yanında 16 GB RAM, 48 MP ana kamera, 10.5 MP ultra geniş açı, 10.8 MP telefoto lens ve iki adet 10 MP ön kamera yer alacak. Telefon hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm gözler 20 Ağustos'taki etkinlikte olacak.
