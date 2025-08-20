Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, merakla beklenen Pixel 10, 10 Pro ve 10 Pro XL modellerini resmen duyurdu. Yeni modeller tasarım anlamında geçen seneki modellere benzese de, işlemci, kamera ve yapay zeka alanında önemli iyileştirmelerle geliyor.

Google Pixel 10 serisi neler sunuyor?

Her üç modelde de Tensor G5 işlemcisi yer alıyor. Yeni işlemci, dört nesildir Samsung tarafından üretilen yongaların ardından ilk kez TSMC tarfından üretiliyor. Google, işlemcinin Tensor G4’e göre ortalama %34 daha hızlı çalıştığını, TPU üzerinden yapılan cihaz içi yapay zeka işlemlerinde ise %60 performans artışı sağlandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilik, uzun süredir beklenen Qi2 kablosuz şarj desteği. Google, telefonlarında manyetik halka sistemini “Pixelsnap” adıyla sunuyor. Şirket, lansmanda kendi manyetik standlı şarj cihazını (çıkarılabilir şarj padi ile) ve aynı zamanda telefon tutucu/stand görevi gören halka aksesuarını da tanıttı. Üstelik halihazırda piyasada bulunan sayısız MagSafe aksesuarı da Pixel 10’larla uyumlu olacak. Pixel 10 ve 10 Pro modelleri Qi2 ile 15W’a kadar şarj olurken, yalnızca Pro XL modeli Qi2.2’nin sunduğu 25W kablosuz şarj hızını destekliyor.

Kamera tarafında standart Pixel 10, artık Pro modelin büyük sensörünü paylaşmıyor. Bunun yerine Pixel 9A’dan alınan daha küçük 48MP’lik 1/2 inç sensöre sahip. Pro modeller ise 50MP’lik 1/1.3 inçlik daha büyük sensörü kullanıyor. Ayrıca Pixel 10’un ultra geniş açı kamerası da yine 9A’daki 13MP sensörü kullanıyor. Buna karşılık Pro modeller 48MP’lik daha gelişmiş bir sensör taşıyor. Yine de Pixel 10 için iyi haber, artık ilk kez telefoto lense sahip olması. Ancak 5x kamera, Pro’lardaki daha gelişmiş lensin gerisinde kalıyor.

Google, Apple'ın izinden giderek ABD'de satılan modellerden SIM kart yuvasını kaldırıyor ve sadece eSIM desteğini sunuyor. Aynı anda iki eSIM kullanılabiliyor, ayrıca sekiz veya daha fazla profil saklanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Pixel 10 serisi, seleflerine göre daha parlak ekranlara ve daha büyük bataryalara sahip. Pixel 10, Pixel 9'daki 4700 mAh'ye kıyasla 4970 mAh pille geliyor. Pixel 10 Pro'nun pili 4700 mAh'den 4870 mAh'e çıkarken, Pixel 10 Pro XL'in pili 5060 mAh'de 5200 mAh'e yükseltilmiş.

Gelişmiş yapay zeka yetenekleri

Pixel 10 serisi yeni yapay zeka yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazların en dikkat çekici yeni özelliklerden biri Magic Cue. Bu özellik, bağlama göre size yazı önerileri sunuyor. Örneğin arkadaşınız Airbnb adresini sorduğunda, sistem otomatik olarak e-postalarınızdan adresi bulup klavyenizin üzerinde öneri olarak çıkarıyor. Bir işletmeyi ararken, ilgili rezervasyon ya da onay numarası gibi bilgileri de telefon uygulamasında gösterebiliyor. Bir nevi gelişmiş ve daha akıllı hale getirilmiş bir otomatik doldurma gibi işliyor.

Magic Cue, ağırlıklı olarak Google’ın kendi uygulamalarında (Mesajlar, Takvim, Gmail, Telefon) çalışıyor ama Gboard sayesinde üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabiliyor. Google, tüm sürecin cihaz içinde işlendiğini ve bilgilerin yalnızca anlık olarak kullanıldığını, yani geçmiş aktivitelerin saklanmadığını belirtiyor.

Yapay zeka fotoğraf çekimlerinde de bolca kullanılıyor. Pro modellerde 30x üzeri yakınlaştırmalarda difüzyon tabanlı yapay zeka modelleri kullanılıyor. Bu sayede bulanık fotoğraflar netleştiriliyor.

AI Camera Coach adlı yeni mod, çekim yaparken adım adım kadraj önerileri veriyor. Magic Editor artık metin komutlarıyla fotoğraf düzenlemeyi destekliyor. Yeni günlük uygulaması, yazdıklarınıza göre özet çıkarıp size emojiyle ruh hali özeti veriyor. Telefon uygulamasındaki çeviri özelliği, karşı tarafın ses tonunu taklit ederek çeviri yapıyor.

Pixel 10 serisi fiyatları

Pixel 10 serisi bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda ve satışlar ise 28 Ağustos’ta başlıyor. Fiyatlar şu şekilde:

Pixel 10 (128 GB): 799 dolar

Pixel 10 Pro (128 GB): 999 dolar

Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.199 dolar

Google Pixel 10 özellikleri

Ekran: 6.3 inç, 1080x2424 piksel, 120Hz, 3000 nit, HDR, OLED

6.3 inç, 1080x2424 piksel, 120Hz, 3000 nit, HDR, OLED İşlemci : Google Tensor G5 (4nm)

: Google Tensor G5 (4nm) Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 128 GB, 256GB

: 128 GB, 256GB Arka kamera: 48MP f/1.7 (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP, f/3.1, 5x zum (telefoto)

48MP f/1.7 (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP, f/3.1, 5x zum (telefoto) Ön kamera : 10.5MP f/2.2

: 10.5MP f/2.2 Batarya : 4970 mAh, 29W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

: 4970 mAh, 29W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj Yazılım : Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.6 mm, 204 gr

152.8 x 72 x 8.6 mm, 204 gr Bağlantı : WiFi 6e, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi

: WiFi 6e, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68 su ve toza dayanıklılık

Google Pixel 10 Pro özellikleri

Ekran: 6.3 inç, 1280x2856 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED

6.3 inç, 1280x2856 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED İşlemci : Google Tensor G5 (4nm)

: Google Tensor G5 (4nm) Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB

: 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto)

50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto) Ön kamera : 42MP f/2.2

: 42MP f/2.2 Batarya : 4870 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

: 4870 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj Yazılım : Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 207 gr

152.8 x 72 x 8.5 mm, 207 gr Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi

: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68 su ve toza dayanıklılık, termometre

Google Pixel 10 Pro XL özellikleri

Ekran: 6.8 inç, 1344x2992 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED

6.8 inç, 1344x2992 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED İşlemci : Google Tensor G5 (4nm)

: Google Tensor G5 (4nm) Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto)

50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto) Ön kamera : 42MP f/2.2

: 42MP f/2.2 Batarya : 5200 mAh, 45W hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

: 5200 mAh, 45W hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2 kablosuz şarj Yazılım : Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 232 gr

162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 232 gr Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi

: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68 su ve toza dayanıklılık, termometre

