    Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Google, Pixel 10, 10 Pro ve 10 Pro XL modellerini resmen duyurdu. Yeni modeller, işlemci, kamera ve yapay zeka alanında önemli iyileştirmelerle geliyor. İşte detaylar...

    Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Google, merakla beklenen Pixel 10, 10 Pro ve 10 Pro XL modellerini resmen duyurdu. Yeni modeller tasarım anlamında geçen seneki modellere benzese de, işlemci, kamera ve yapay zeka alanında önemli iyileştirmelerle geliyor.

    Google Pixel 10 serisi neler sunuyor?

    Her üç modelde de Tensor G5 işlemcisi yer alıyor. Yeni işlemci, dört nesildir Samsung tarafından üretilen yongaların ardından ilk kez TSMC tarfından üretiliyor. Google, işlemcinin Tensor G4’e göre ortalama %34 daha hızlı çalıştığını, TPU üzerinden yapılan cihaz içi yapay zeka işlemlerinde ise %60 performans artışı sağlandığını belirtiyor. 

    Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Bir diğer yenilik, uzun süredir beklenen Qi2 kablosuz şarj desteği. Google, telefonlarında manyetik halka sistemini “Pixelsnap” adıyla sunuyor. Şirket, lansmanda kendi manyetik standlı şarj cihazını (çıkarılabilir şarj padi ile) ve aynı zamanda telefon tutucu/stand görevi gören halka aksesuarını da tanıttı. Üstelik halihazırda piyasada bulunan sayısız MagSafe aksesuarı da Pixel 10’larla uyumlu olacak. Pixel 10 ve 10 Pro modelleri Qi2 ile 15W’a kadar şarj olurken, yalnızca Pro XL modeli Qi2.2’nin sunduğu 25W kablosuz şarj hızını destekliyor.

    Kamera tarafında standart Pixel 10, artık Pro modelin büyük sensörünü paylaşmıyor. Bunun yerine Pixel 9A’dan alınan daha küçük 48MP’lik 1/2 inç sensöre sahip. Pro modeller ise 50MP’lik 1/1.3 inçlik daha büyük sensörü kullanıyor. Ayrıca Pixel 10’un ultra geniş açı kamerası da yine 9A’daki 13MP sensörü kullanıyor. Buna karşılık Pro modeller 48MP’lik daha gelişmiş bir sensör taşıyor. Yine de Pixel 10 için iyi haber, artık ilk kez telefoto lense sahip olması. Ancak 5x kamera, Pro’lardaki daha gelişmiş lensin gerisinde kalıyor.

    Google, Apple'ın izinden giderek ABD'de satılan modellerden SIM kart yuvasını kaldırıyor ve sadece eSIM desteğini sunuyor. Aynı anda iki eSIM kullanılabiliyor, ayrıca sekiz veya daha fazla profil saklanabiliyor.

    Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Pixel 10 serisi, seleflerine göre daha parlak ekranlara ve daha büyük bataryalara sahip. Pixel 10, Pixel 9'daki 4700 mAh'ye kıyasla 4970 mAh pille geliyor. Pixel 10 Pro'nun pili 4700 mAh'den 4870 mAh'e çıkarken, Pixel 10 Pro XL'in pili 5060 mAh'de 5200 mAh'e yükseltilmiş.

    Gelişmiş yapay zeka yetenekleri

    Pixel 10 serisi yeni yapay zeka yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazların en dikkat çekici yeni özelliklerden biri Magic Cue. Bu özellik, bağlama göre size yazı önerileri sunuyor. Örneğin arkadaşınız Airbnb adresini sorduğunda, sistem otomatik olarak e-postalarınızdan adresi bulup klavyenizin üzerinde öneri olarak çıkarıyor. Bir işletmeyi ararken, ilgili rezervasyon ya da onay numarası gibi bilgileri de telefon uygulamasında gösterebiliyor. Bir nevi gelişmiş ve daha akıllı hale getirilmiş bir otomatik doldurma gibi işliyor.

    Magic Cue, ağırlıklı olarak Google’ın kendi uygulamalarında (Mesajlar, Takvim, Gmail, Telefon) çalışıyor ama Gboard sayesinde üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabiliyor. Google, tüm sürecin cihaz içinde işlendiğini ve bilgilerin yalnızca anlık olarak kullanıldığını, yani geçmiş aktivitelerin saklanmadığını belirtiyor.

    Yapay zeka fotoğraf çekimlerinde de bolca kullanılıyor. Pro modellerde 30x üzeri yakınlaştırmalarda difüzyon tabanlı yapay zeka modelleri kullanılıyor. Bu sayede bulanık fotoğraflar netleştiriliyor.

    AI Camera Coach adlı yeni mod, çekim yaparken adım adım kadraj önerileri veriyor. Magic Editor artık metin komutlarıyla fotoğraf düzenlemeyi destekliyor. Yeni günlük uygulaması, yazdıklarınıza göre özet çıkarıp size emojiyle ruh hali özeti veriyor. Telefon uygulamasındaki çeviri özelliği, karşı tarafın ses tonunu taklit ederek çeviri yapıyor.

    Pixel 10 serisi fiyatları

    Pixel 10 serisi bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda ve satışlar ise 28 Ağustos’ta başlıyor. Fiyatlar şu şekilde:

    • Pixel 10 (128 GB): 799 dolar
    • Pixel 10 Pro (128 GB): 999 dolar
    • Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.199 dolar

    Google Pixel 10 özellikleri 

    • Ekran: 6.3 inç, 1080x2424 piksel, 120Hz, 3000 nit, HDR, OLED 
    • İşlemci: Google Tensor G5 (4nm)
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256GB
    • Arka kamera: 48MP f/1.7 (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP, f/3.1, 5x zum (telefoto)
    • Ön kamera: 10.5MP f/2.2
    • Batarya: 4970 mAh, 29W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi
    • Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.6 mm, 204 gr
    • Bağlantı: WiFi 6e, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68 su ve toza dayanıklılık

     Google Pixel 10 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.3 inç, 1280x2856 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED 
    • İşlemci: Google Tensor G5 (4nm)
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto)
    • Ön kamera: 42MP f/2.2
    • Batarya: 4870 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi
    • Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 207 gr
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68 su ve toza dayanıklılık, termometre

     Google Pixel 10 Pro XL özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, 1344x2992 piksel, 120Hz, 3300 nit, HDR, OLED 
    • İşlemci: Google Tensor G5 (4nm)
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/2.8 (geniş) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP, f/2.8, 5x zum (periskop telefoto)
    • Ön kamera: 42MP f/2.2
    • Batarya: 5200 mAh, 45W hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2 kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi
    • Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 232 gr
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, Uydu SOS servisi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68 su ve toza dayanıklılık, termometre
