Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 10 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

    Google Pixel 10, yakında tanıtılacak. Etkinliğe sayılı günler kala Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'in yüksek kalitede render görselleri paylaşıldı ve tasarım, renk seçenekleri belli oldu.

    Google Pixel 10 Pro XL renkleri Tam Boyutta Gör
    Tanınmış bir isim olan Evan Blass, Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'ı her açıdan ve mevcut tüm renklerde gösteren yüksek kaliteli görseller paylaştı. Google’ın yeni Pixel 10 serisi yüksek ihtimal bu tasarımla gelecek.

    Google Pixel 10 renkleri

    Paylaşılan görsellere göre, Pixel 10 baz model dört renkte gelecek: Obsidian (siyah), Frost (açık gri-beyaz), Lemongrass (açık sarı) ve Indigo (açık mavi).

    Google Pixel 10 Pro/XL renkleri

    Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL, dört nötr ve şık renk seçeneğiyle gelecek. Bunlar arasında; Obsidiyen (siyah), Porselen (beyaz), Aytaşı (gri) ve Yeşim (yeşil) bulunuyor. Yeşim rengi, XL modeline özel olabilir.

    Sızıntı ayrıca telefonların nasıl görüneceğini ve hissettireceğini de doğruluyor. Standart Pixel 10, mat (parlak olmayan) bir çerçeveye ve parlak arka yüze sahip olacak. Pro modelleri ise parlak metalik çerçeveye ve mat arka cama sahip olacak; bu da onlara daha kaliteli ve şık bir görünüm kazandıracak.

    Google Pixel ne zaman tanıtılacak?

    Google Pixel 10 serisi, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2a ile birlikte, 20 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak.

    Google Pixel 10 özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.3 inç Actua
    • Bellek: 12 GB RAM
    • İşlemci: Google Tensor G5
    • Arka kamera: 48MP (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP (telefoto), 20x zoom, 4K video kaydı
    • Ön kamera: 10.5MP

    Google Pixel 10 Pro/XL özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.3 / 6.8 inç Actua
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşlemci: Google Tensor G5
    • Arka kamera: 50MP (geniş) + 48MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto), 100x zoom, 8K video kaydı
    • Ön kamera: 42MP

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bedelli askerlik iptal edilir mi eve çekirge girmesi ne anlama gelir bilgisayarım ne kadar eder megane 2 yol bilgisayarı ekranı gitti asus mu lenovo mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum