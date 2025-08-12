Google Pixel 10 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

Google Pixel 10 renkleri
Paylaşılan görsellere göre, Pixel 10 baz model dört renkte gelecek: Obsidian (siyah), Frost (açık gri-beyaz), Lemongrass (açık sarı) ve Indigo (açık mavi).
Google Pixel 10 Pro/XL renkleri
Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL, dört nötr ve şık renk seçeneğiyle gelecek. Bunlar arasında; Obsidiyen (siyah), Porselen (beyaz), Aytaşı (gri) ve Yeşim (yeşil) bulunuyor. Yeşim rengi, XL modeline özel olabilir.
Sızıntı ayrıca telefonların nasıl görüneceğini ve hissettireceğini de doğruluyor. Standart Pixel 10, mat (parlak olmayan) bir çerçeveye ve parlak arka yüze sahip olacak. Pro modelleri ise parlak metalik çerçeveye ve mat arka cama sahip olacak; bu da onlara daha kaliteli ve şık bir görünüm kazandıracak.
Google Pixel ne zaman tanıtılacak?
Google Pixel 10 serisi, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2a ile birlikte, 20 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak.
Google Pixel 10 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.3 inç Actua
- Bellek: 12 GB RAM
- İşlemci: Google Tensor G5
- Arka kamera: 48MP (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP (telefoto), 20x zoom, 4K video kaydı
- Ön kamera: 10.5MP
Google Pixel 10 Pro/XL özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.3 / 6.8 inç Actua
- Bellek: 16 GB RAM
- İşlemci: Google Tensor G5
- Arka kamera: 50MP (geniş) + 48MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto), 100x zoom, 8K video kaydı
- Ön kamera: 42MP