2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tanınmış bir isim olan Evan Blass, Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'ı her açıdan ve mevcut tüm renklerde gösteren yüksek kaliteli görseller paylaştı. Google’ın yeni Pixel 10 serisi yüksek ihtimal bu tasarımla gelecek.

Google Pixel 10 Pro Fold'un videosu sızdı: İşte tasarımı 3 gün önce eklendi

Google Pixel 10 renkleri

Paylaşılan görsellere göre, Pixel 10 baz model dört renkte gelecek: Obsidian (siyah), Frost (açık gri-beyaz), Lemongrass (açık sarı) ve Indigo (açık mavi).

Google Pixel 10 Pro/XL renkleri

Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL, dört nötr ve şık renk seçeneğiyle gelecek. Bunlar arasında; Obsidiyen (siyah), Porselen (beyaz), Aytaşı (gri) ve Yeşim (yeşil) bulunuyor. Yeşim rengi, XL modeline özel olabilir.

Sızıntı ayrıca telefonların nasıl görüneceğini ve hissettireceğini de doğruluyor. Standart Pixel 10, mat (parlak olmayan) bir çerçeveye ve parlak arka yüze sahip olacak. Pro modelleri ise parlak metalik çerçeveye ve mat arka cama sahip olacak; bu da onlara daha kaliteli ve şık bir görünüm kazandıracak.

Google Pixel ne zaman tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisi, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2a ile birlikte, 20 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak.

Google Pixel 10 özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.3 inç Actua

Bellek: 12 GB RAM

İşlemci: Google Tensor G5

Arka kamera: 48MP (geniş) + 13MP (ultra geniş) + 10.8MP (telefoto), 20x zoom, 4K video kaydı

Ön kamera: 10.5MP

Google Pixel 10 Pro/XL özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.3 / 6.8 inç Actua

Bellek: 16 GB RAM

İşlemci: Google Tensor G5

Arka kamera: 50MP (geniş) + 48MP (ultra geniş) + 48MP (telefoto), 100x zoom, 8K video kaydı

Ön kamera: 42MP

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 10 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: