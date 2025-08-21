Google Pixel 10'un dikkat çeken yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Tüm Pixel 10 telefonlar, Google’ın şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi Tensor G5 ile geliyor. Google DeepMind ekibiyle birlikte tasarlandığı belirtilen Tensor G5, en yeni Gemini Nano modelini çalıştıran ilk çip olma özelliğini taşıyor. Tensor G5 ve Gemini Nano’nun gücü, yeni Pixel cihazlarda günlük hayatı kolaylaştıracak birçok karmaşık ve üretken yapay zeka özelliğini aktif ediyor.

Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 18 sa. önce eklendi

Google Pixel 10 serisi, yapay zeka destekli birçok yeni özellik sunuyor:

Magic Cue

Magic Cue, Gmail, Takvim, ekran görüntüleri, Mesajlar ve daha fazlası gibi uygulamalarınızdaki noktaları birleştirerek ilgili bilgileri proaktif bir şekilde ortaya çıkarıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olacak eylemler öneriyor. Örneğin; arkadaşınızın uçağınızın ne zaman ineceğini sorduğu bir mesaj attığını varsayalım. Magic Cue, güzergahınıza referans veriyor, ilgili bilgileri çekiyor ve bunları tek bir dokunuşla Mesajlar uygulamanızda paylaşmanızı öneriyor. Bu güzergahta değişiklik yapmanız gerekirse havayolunu aradığınızda Magic Cue uçuş bilgilerinizi otomatik olarak gösteriyor. Google, bu özelliğin Tensor G5 çip ve Gemini Nano kombinasyonuyla güvenli ve gizli bir şekilde çalıştığını söylüyor. Ayrıca açılıp kapatılabiliyor ve hangi verilere erişebileceği kullanıcının kontrolünde.

Magic Cue ile bağlantılı olarak, keşfet akışından erişilebilen Daily Hub, takviminizde neler olacağını, derinlemesine inceleyebileceğiniz ilgili konuları, önerilen çalma listelerini ve daha fazlasını gösteren kişiselleştirilmiş bir özet sunuyor.

Voice Translate

Voice Translate, telefon görüşmeleri sırasında dil engelini ortadan kaldırmaya olanak tanıyor. Tensor G5 aracılığıyla, cihaz içindeki yapay zeka, aramanızı gerçek zamanlı olarak her konuşmacının sesine benzer şekilde çeviriyor, böylece karşısınızdaki kişiyle daha doğal bir şekilde kendi dilinde iletişim kurabiliyorsunuz.

Sesli Çeviri özelliği, İngilizce’den İspanyolca, Almanca, Japonca, Fransızca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Rusça ve Endonezce'ye çeviri yaparken çalışıyor.

Call Screen

Telefon uygulamasında “Not Al” özelliği artık cevapsız veya reddedilen aramaların gerçek zamanlı dökümlerini sunuyor. Ayrıca, mesaja göre sizin için sonraki adımları belirlemek üzere gelişmiş yapay zekayı kullanacak; bu güncelleme Arama Notları'na da gelecek.

Not almadan bahsetmişken, yapay zeka destekli araştırma asistanı NotebookLM artık Pixel Screenshots ve Recorder ile entegre. Screenshots, çektiğiniz ve defterinize uygun olabilecek bir fotoğraf tespit ederse, kolay takip için otomatik olarak eklemenizi önerecek. Benzer şekilde, artık Recorder'dan notlarınızı defterinize ekleyebiliyorsunuz.

Pixel Journal

Tam Boyutta Gör Pixel Journal, Google’ın Apple’ın Günlük uygulamasına yanıtı. Google, Pixel Journal uygulamasının kullanıcıları günlük girişlerini yapmaya yönlendirmek için cihaz içi yapay zeka modelleri kullandığını belirtti. Uygulama ayrıca anılara, geçmiş girişlere veya hedeflere göre yazma önerileri de sunabiliyor. Günlüğe ruh halini kaydetmenin yanı sıra fotoğraf, konum ve etkinlik eklenebiliyor.

Google, Journal uygulamasının kişinin yazma alışkanlığına göre kalıpları öğreneceğini ve kullanıcıya farklı bilgiler sağlayacağını belirtti. Başkalarının günlükte yazılanlara erişmesini engellemek için uygulamaya kilit koyulabiliyor.

Camera Coach

Tam Boyutta Gör Pixel 10 serisi, kullanıcıya en iyi fotoğrafı çekmesi için rehberlik eden Camera Coach özelliğiyle geliyor. İster arkadaşlarınızla selfie çekin, ister güzel bir manzarayı fotoğraflıyor olun, Camera Coach ne yapmak istediğinizi anlıyor ve size gerçek zamanlı olarak rehberlik ediyor. Gemini özellikleri sayesinde telefon sahneyi hızlıca tarayıp kadrajlama, kamera modu ve daha fazlası hakkında önerilerde bulunabiliyor. Camera Coach, mükemmel fotoğrafı çekmenize yardımcı oluyor.

Gemini Live için görsel rehberlik

Google, Pixel 9 serisinden bu yana Gemini Live'da güncellemeler yapıyor. Bu güncellemeler, Google uygulamalarına bağlanmayı ve Gemini Live'ın ister telefonun kamerasından ister ekrandan olsun, kullanıcının gördüklerini görmesini sağlamayı içeriyor. Pixel 10 ile Gemini Live daha da fazla görsel destek sunabiliyor. Artık kameranızı paylaştığınızda Gemini yalnızca gördüklerinizi görmekle kalmıyor, aynı zamanda çözümü doğrudan ekranınızda vurgulayarak size rehberlik de sağlıyor.

Gemini Live, ayrıca tonlama, ritim ve perde iyileştirmeleriyle daha insan benzeri bir konuşma deneyimine kavuşuyor. İstendiğinde daha yavaş veya daha hızlı konuşabilecek ve aksanları düzeltebilecek.

Google Pixel 10 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 10 serisini (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold) 20 Ağustos’ta ön siparişe açtı.

Pixel 10 fiyatı

128 GB: 799 dolar

256 GB: 899 dolar

Pixel 10 Pro fiyatı

128 GB: 999 dolar

256 GB: 1.099 dolar

512 GB: 1.219 dolar

1 TB: 1.449 dolar

Pixel 10 Pro XL fiyatı

256 GB: 1.199 dolar

512 GB: 1.319 dolar

1 TB: 1.549 dolar

Pixel 10 Pro Fold fiyatı

256 GB: 1.799 dolar

512 GB: 1.919 dolar

1 TB: 2.149 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 10'un dikkat çeken yapay zeka özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: