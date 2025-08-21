Google Pixel 10'un dikkat çeken yapay zeka özellikleri

Google Pixel 10 serisi, yapay zeka destekli birçok yeni özellik sunuyor:
Magic Cue
Magic Cue, Gmail, Takvim, ekran görüntüleri, Mesajlar ve daha fazlası gibi uygulamalarınızdaki noktaları birleştirerek ilgili bilgileri proaktif bir şekilde ortaya çıkarıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olacak eylemler öneriyor. Örneğin; arkadaşınızın uçağınızın ne zaman ineceğini sorduğu bir mesaj attığını varsayalım. Magic Cue, güzergahınıza referans veriyor, ilgili bilgileri çekiyor ve bunları tek bir dokunuşla Mesajlar uygulamanızda paylaşmanızı öneriyor. Bu güzergahta değişiklik yapmanız gerekirse havayolunu aradığınızda Magic Cue uçuş bilgilerinizi otomatik olarak gösteriyor. Google, bu özelliğin Tensor G5 çip ve Gemini Nano kombinasyonuyla güvenli ve gizli bir şekilde çalıştığını söylüyor. Ayrıca açılıp kapatılabiliyor ve hangi verilere erişebileceği kullanıcının kontrolünde.
Magic Cue ile bağlantılı olarak, keşfet akışından erişilebilen Daily Hub, takviminizde neler olacağını, derinlemesine inceleyebileceğiniz ilgili konuları, önerilen çalma listelerini ve daha fazlasını gösteren kişiselleştirilmiş bir özet sunuyor.
Voice Translate
Voice Translate, telefon görüşmeleri sırasında dil engelini ortadan kaldırmaya olanak tanıyor. Tensor G5 aracılığıyla, cihaz içindeki yapay zeka, aramanızı gerçek zamanlı olarak her konuşmacının sesine benzer şekilde çeviriyor, böylece karşısınızdaki kişiyle daha doğal bir şekilde kendi dilinde iletişim kurabiliyorsunuz.
Sesli Çeviri özelliği, İngilizce’den İspanyolca, Almanca, Japonca, Fransızca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Rusça ve Endonezce'ye çeviri yaparken çalışıyor.
Call Screen
Telefon uygulamasında “Not Al” özelliği artık cevapsız veya reddedilen aramaların gerçek zamanlı dökümlerini sunuyor. Ayrıca, mesaja göre sizin için sonraki adımları belirlemek üzere gelişmiş yapay zekayı kullanacak; bu güncelleme Arama Notları'na da gelecek.
Not almadan bahsetmişken, yapay zeka destekli araştırma asistanı NotebookLM artık Pixel Screenshots ve Recorder ile entegre. Screenshots, çektiğiniz ve defterinize uygun olabilecek bir fotoğraf tespit ederse, kolay takip için otomatik olarak eklemenizi önerecek. Benzer şekilde, artık Recorder'dan notlarınızı defterinize ekleyebiliyorsunuz.
Pixel Journal
Google, Journal uygulamasının kişinin yazma alışkanlığına göre kalıpları öğreneceğini ve kullanıcıya farklı bilgiler sağlayacağını belirtti. Başkalarının günlükte yazılanlara erişmesini engellemek için uygulamaya kilit koyulabiliyor.
Camera Coach
Gemini Live için görsel rehberlik
Google, Pixel 9 serisinden bu yana Gemini Live'da güncellemeler yapıyor. Bu güncellemeler, Google uygulamalarına bağlanmayı ve Gemini Live'ın ister telefonun kamerasından ister ekrandan olsun, kullanıcının gördüklerini görmesini sağlamayı içeriyor. Pixel 10 ile Gemini Live daha da fazla görsel destek sunabiliyor. Artık kameranızı paylaştığınızda Gemini yalnızca gördüklerinizi görmekle kalmıyor, aynı zamanda çözümü doğrudan ekranınızda vurgulayarak size rehberlik de sağlıyor.
Gemini Live, ayrıca tonlama, ritim ve perde iyileştirmeleriyle daha insan benzeri bir konuşma deneyimine kavuşuyor. İstendiğinde daha yavaş veya daha hızlı konuşabilecek ve aksanları düzeltebilecek.
Google Pixel 10 fiyatı ne kadar?
Pixel 10 fiyatı
- 128 GB: 799 dolar
- 256 GB: 899 dolar
Pixel 10 Pro fiyatı
- 128 GB: 999 dolar
- 256 GB: 1.099 dolar
- 512 GB: 1.219 dolar
- 1 TB: 1.449 dolar
Pixel 10 Pro XL fiyatı
- 256 GB: 1.199 dolar
- 512 GB: 1.319 dolar
- 1 TB: 1.549 dolar
Pixel 10 Pro Fold fiyatı
- 256 GB: 1.799 dolar
- 512 GB: 1.919 dolar
- 1 TB: 2.149 dolar
