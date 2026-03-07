DxOMark sonuçları: Pixel 10a kamera skorunda Pixel 8a’nın gerisinde kaldı

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni orta segment modeli Pixel 10a kamera testi sonuçlarıyla gündemde. DxOMark tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeye göre cihaz, 134 puan alarak küresel kamera sıralamasında 75. sıraya yerleşti. Bu skor, önceki nesil Pixel 8a’nın 136 puanlık performansının gerisinde kalırken Apple’ın iPhone 15 modeliyle karşılaştırıldığında da belirgin bir fark ortaya koyuyor.

Pixel serisi uzun yıllardır özellikle görüntü işleme algoritmaları ve yapay zekâ destekli fotoğraf özellikleriyle dikkat çekiyor. Google, amiral gemisi modellerde olduğu gibi A serisinde de benzer yazılım deneyimini daha erişilebilir bir fiyat aralığında sunmayı hedefliyor. Ancak kamera performansı söz konusu olduğunda, donanım ve yazılım arasındaki denge büyük önem taşıyor. Pixel 10a örneğinde ise donanım tarafındaki değişimlerin oldukça sınırlı kalması, test sonuçlarının beklentilerin altında kalmasına yol açmış görünüyor.

Pixel 10a’nın donanımı aynı kalınca yazılım iyileştirmeleri sınırlı etki gösterdi

Pixel 10a’nın kamera sistemi incelendiğinde, cihazın önceki nesle oldukça benzer bir donanım mimarisini koruduğu görülüyor. Ana kamera tarafında 1/2.0 inç sensör üzerinde çalışan 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Ultra geniş açı tarafında ise 13 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram değerine sahip, 1/3.1 inç sensörlü bir kamera kullanılıyor.

Karşılaştırma yapıldığında Pixel 8a’nın daha büyük bir ana sensöre sahip olması dikkat çekiyor. Önceki modelde kullanılan 64 megapiksel çözünürlüklü ve 1/1.73 inç boyutundaki sensör, daha fazla ışık toplayabilme kapasitesi sayesinde DxOMark testlerinde 136 puan elde etmişti. Sensör boyutu fotoğraf kalitesini doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri olduğu için bu fark, özellikle zorlu çekim koşullarında belirginleşiyor.

Tam Boyutta Gör Düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimlerde gürültü seviyesinin belirgin şekilde arttığı belirtiliyor. Aynı zamanda pozlama ve beyaz dengesi konusunda zaman zaman tutarsız sonuçlar görülebiliyor. Bu durum özellikle akşam saatlerinde çekilen şehir fotoğrafları veya kapalı mekân sahnelerinde detay kaybının hızlanmasına yol açabiliyor.

Video performansı da testlerde ortalama seviyede değerlendirildi. DxOMark raporuna göre video kayıtlarında ince detayların sınırlı olduğu ve bazı sahnelerde otomatik odaklama sisteminin kararsız davranabildiği gözlemlendi. Özellikle hareketli nesneleri takip eden çekimlerde odaklama sisteminin kısa süreli gecikmeler yaşayabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Zoom performansı ise Pixel 10a’nın en zayıf alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Cihazda özel bir telefoto kamera bulunmadığı için yakınlaştırma işlemi tamamen ana sensörden yapılan dijital kırpmaya dayanıyor. Bu yöntem, görüntünün bir bölümünün büyütülmesi anlamına geldiği için detay kaybı kaçınılmaz hale geliyor. DxOMark’ın zoom kategorisinde Pixel 10a’ya verdiği 25 puanlık skor, günümüz akıllı telefon standartlarında oldukça düşük bir değer olarak dikkat çekiyor.

Karşılaştırma açısından bakıldığında, birçok üst segment akıllı telefonun zoom kategorisinde 140 puana yaklaşan skorlar alabildiği görülüyor. Genel kamera performansı karşılaştırmasında ise Apple’ın iPhone 15 modeli de belirgin bir fark ortaya koyuyor. DxOMark verilerine göre iPhone 15’in toplam kamera skoru 145 puan seviyesinde bulunuyor. Bu fark özellikle düşük ışık performansı, video stabilizasyonu ve zoom kalitesi gibi alanlarda hissediliyor.

