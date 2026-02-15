Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 10a'nın bütün özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı

    Google Pixel 10a’nın tüm teknik özellikleri, yakında gerçekleştirilecek olan lansmandan hemen önce sızdı. Cihaz selefiyle benzer özelliklerle gelse de, bazı farklılıklara sahip olacak.

    Google Pixel 10a'nın bütün özellikleri tanıtımdan önce sızdı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 10a’nın tüm teknik özellikleri, yakında gerçekleştirilecek olan lansmandan hemen önce internete sızdı. Sızıntı, tasarımda büyük bir değişimden çok küçük iyileştirmeler olduğunu gösteriyor. İşte cihazla ilgili ortaya çıkan tüm detaylar ve selefiyle arasındaki farklar.

    Google Pixel 10a beklenen özellikler

    Winfuture.de’nin aktardığı bilgilere göre Pixel 10a, 6.3 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve 2424x1080 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek. Ekran, önceki modellere kıyasla daha dayanıklı olan Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Tasarım dili ise büyük ölçüde önceki nesille benzerlik gösteriyor.

    Cihazın kalbinde Tensor G4 işlemci ve Titan M2 güvenlik çipi yer alıyor. Pixel 10a’nın 8 GB LPDDR5X RAM ile, 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor. MicroSD kart desteği ise bulunmuyor.

    Google Pixel 10a'nın bütün özellikleri tanıtımdan önce sızdı Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafında 5.100 mAh kapasite dikkat çekiyor. Kablolu şarj desteği 45W seviyesine çıkarılmış ve kablosuz şarj desteği de korunmuş.

    Kamera kurulumunda ise 48 MP ana kamera (çift piksel otomatik odaklama ve OIS destekli) ile 120 derece görüş açısına sahip 13 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön tarafta da 13 MP selfie kamerası bulunuyor.

    Pixel 10a’nın Android 16 ile kutudan çıkacağı ve 7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor. Diğer özellikler arasında ekran altı parmak izi okuyucu, IP68 sertifikası, çift hoparlör, Bluetooth 6, Wi-Fi 6E, eSIM destekli çift SIM, NFC, ve uydu üzerinden acil arama özelliği yer alıyor.

    Donanım genel olarak benzer görünse de Pixel 10a’yı Pixel 9a’dan ayıran beş önemli yenilik var:

    • Gorilla Glass 7i koruma (Pixel 9a’da Gorilla Glass 3 vardı)

    • 45W hızlı kablolu şarj (Pixel 9a’da 23W)

    • Uydu üzerinden acil arama özelliği (Pixel 9a’da yoktu)

    • Bluetooth 6 desteği (Pixel 9a’da Bluetooth 5.4)

    • Yeni renk seçenekleri: Obsidian, Fog, Lavender, Berry
      (Pixel 9a: Obsidian, Porcelain, Iris, Peony)

    Ayrıca Pixel 10a, 153.9 × 73 × 9 mm ölçülerinde ve 183 gram ağırlığında olacak. Pixel 9a ise 154.7 × 73.3 × 8.9 mm boyutlarında ve 186 gramdı.

    Google Pixel 10a beklenen fiyatı

    Pixel 10a’nın 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle sunulacağı belirtiliyor. Başlangıç fiyatının 499 euro olması bekleniyor. Ayrıca tanıtım dönemine özel olarak 256 GB’lık modelin, normalde 599 euro yerine kısa süreliğine 499 Euro’dan satılabileceği ifade ediliyor. Cihazın 18 Şubat'ta satışa çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pasaport ücreti taksit yapan bankalar şiir seslendirme programı oled mi qled mi ford kuga 1.6 ecoboost kronik sorunları kıbrıs neden türkiye ye katılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum