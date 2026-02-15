Google Pixel 10a'nın bütün özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Pixel 10a’nın tüm teknik özellikleri, yakında gerçekleştirilecek olan lansmandan hemen önce internete sızdı. Sızıntı, tasarımda büyük bir değişimden çok küçük iyileştirmeler olduğunu gösteriyor. İşte cihazla ilgili ortaya çıkan tüm detaylar ve selefiyle arasındaki farklar.

Google Pixel 10a beklenen özellikler

Winfuture.de’nin aktardığı bilgilere göre Pixel 10a, 6.3 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve 2424x1080 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek. Ekran, önceki modellere kıyasla daha dayanıklı olan Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Tasarım dili ise büyük ölçüde önceki nesille benzerlik gösteriyor.

Cihazın kalbinde Tensor G4 işlemci ve Titan M2 güvenlik çipi yer alıyor. Pixel 10a’nın 8 GB LPDDR5X RAM ile, 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor. MicroSD kart desteği ise bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında 5.100 mAh kapasite dikkat çekiyor. Kablolu şarj desteği 45W seviyesine çıkarılmış ve kablosuz şarj desteği de korunmuş.

Kamera kurulumunda ise 48 MP ana kamera (çift piksel otomatik odaklama ve OIS destekli) ile 120 derece görüş açısına sahip 13 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön tarafta da 13 MP selfie kamerası bulunuyor.

Pixel 10a’nın Android 16 ile kutudan çıkacağı ve 7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor. Diğer özellikler arasında ekran altı parmak izi okuyucu, IP68 sertifikası, çift hoparlör, Bluetooth 6, Wi-Fi 6E, eSIM destekli çift SIM, NFC, ve uydu üzerinden acil arama özelliği yer alıyor.

Donanım genel olarak benzer görünse de Pixel 10a’yı Pixel 9a’dan ayıran beş önemli yenilik var:

Gorilla Glass 7i koruma (Pixel 9a’da Gorilla Glass 3 vardı)

45W hızlı kablolu şarj (Pixel 9a’da 23W)

Uydu üzerinden acil arama özelliği (Pixel 9a’da yoktu)

Bluetooth 6 desteği (Pixel 9a’da Bluetooth 5.4)

Yeni renk seçenekleri: Obsidian, Fog, Lavender, Berry

(Pixel 9a: Obsidian, Porcelain, Iris, Peony)

Ayrıca Pixel 10a, 153.9 × 73 × 9 mm ölçülerinde ve 183 gram ağırlığında olacak. Pixel 9a ise 154.7 × 73.3 × 8.9 mm boyutlarında ve 186 gramdı.

Google Pixel 10a beklenen fiyatı

Pixel 10a’nın 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle sunulacağı belirtiliyor. Başlangıç fiyatının 499 euro olması bekleniyor. Ayrıca tanıtım dönemine özel olarak 256 GB’lık modelin, normalde 599 euro yerine kısa süreliğine 499 Euro’dan satılabileceği ifade ediliyor. Cihazın 18 Şubat'ta satışa çıkması bekleniyor.

