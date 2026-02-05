Google, Pixel 10a'nın tanıtım tarihini açıkladı: İşte beklenen özellikler

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, uygun fiyatlı yeni modeli Pixel 10a'nın çıkış tarihini resmen açıkladı. Şirketin X platformunda yaptığı duyuruya göre, Pixel 10a'nın ön siparişleri 18 Şubat'ta başlayacak. Ancak cihazın mağazalarda satışa sunulmasının 5 Mart’ı bulması bekleniyor.

Google Pixel 10a beklenen özellikler

Pixel 10a, selefi Pixel 9a ile hemen hemen aynı tasarım ve özelliklerle piyasaya çıkacak. Sızan bilgilere göre cihaz, 6,3 inç boyutunda FHD+ AMOLED ekran, 8 GB RAM ve 128 GB başlangıç depolama alanına ve 5.100 mAh bataryaya sahip olacak.

153.9 x 72.9 x 9 mm boyutlara sahip olacağı belirtilen telefonun, Pixel 9a’da kullanılan Tensor G4 işlemcisinin daha yüksek saat hızına sahip versiyonuna sahip olması bekleniyor.

Obsidian (koyu gri), Fog (bej), Lavender (açık mor) ve Berry (kırmızı) renk seçenekleriyle gelecek olan telefonun 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Google’ın Pixel serisinin güçlü yönlerinden biri olan 7 yıllık yazılım desteğini bu modelde de sürdürmesi bekleniyor.

