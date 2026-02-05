Giriş
    Google, Pixel 10a'nın tanıtım tarihini açıkladı: İşte beklenen özellikler

    Google, uygun fiyatlı yeni modeli Pixel 10a'nın çıkış tarihini resmen açıkladı. Şirketin yaptığı duyuruya göre, Pixel 10a'nın ön siparişleri 18 Şubat'ta başlayacak. Peki yeni model neler sunacak?

    Google, Pixel 10a'nın tanıtım tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google, uygun fiyatlı yeni modeli Pixel 10a'nın çıkış tarihini resmen açıkladı. Şirketin X platformunda yaptığı duyuruya göre, Pixel 10a'nın ön siparişleri 18 Şubat'ta başlayacak. Ancak cihazın mağazalarda satışa sunulmasının 5 Mart’ı bulması bekleniyor.

    Google Pixel 10a beklenen özellikler

    Pixel 10a, selefi Pixel 9a ile hemen hemen aynı tasarım ve özelliklerle piyasaya çıkacak. Sızan bilgilere göre cihaz, 6,3 inç boyutunda FHD+ AMOLED ekran, 8 GB RAM ve 128 GB başlangıç depolama alanına ve 5.100 mAh bataryaya sahip olacak.

    153.9 x 72.9 x 9 mm boyutlara sahip olacağı belirtilen telefonun, Pixel 9a’da kullanılan Tensor G4 işlemcisinin daha yüksek saat hızına sahip versiyonuna sahip olması bekleniyor.

    Obsidian (koyu gri), Fog (bej), Lavender (açık mor) ve Berry (kırmızı) renk seçenekleriyle gelecek olan telefonun 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Google’ın Pixel serisinin güçlü yönlerinden biri olan 7 yıllık yazılım desteğini bu modelde de sürdürmesi bekleniyor.

