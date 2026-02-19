Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 10a tanıtıldı: Ufak dokunuşlar ve çevreci tasarım

    Google,uygun fiyatlı Pixel 10a modelini resmen duyurdu. Yeni model, büyük ölçüde selefine benzer özellikler sunsa da, sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atıyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    Google Pixel 10a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Google,uygun fiyatlı Pixel 10a modelini resmen duyurdu. Yeni model sürdürülebilirlik tarafında önemli adımlar atsa da teknik özellikler açısından büyük ölçüde Google Pixel 9a ile aynı donanımı paylaşıyor.

    Google, Pixel 10a'nın şimdiye kadarki en yüksek geri dönüştürülmüş materyal oranına sahip “a” serisi telefon olduğunu belirtiyor. Cihazda ağırlık bazında en az %36 oranında geri dönüştürülmüş kobalt, bakır, altın ve tungsten kullanılıyor. Alüminyum çerçeve %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilirken, ambalaj tamamen plastiksiz olarak sunuluyor. Arka kapakta kullanılan plastiğin %81’i de geri dönüştürülmüş içerikten oluşuyor.

    Google Pixel 10a özellikleri

    Telefon, geçen yılki modelde de yer alan Tensor G4 işlemcisinden güç alıyor. Samsung’un 4nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga setine 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olarak sunuluyor. Kısacası performans tarafında Pixel 9a ile aynı deneyim vadediliyor.

    Pixel 10a, kutudan Android 16 ile çıkıyor ve 7 yıl boyunca yazılım güncellemesi alacak. Bu destek kapsamına düzenli Pixel Drop güncellemeleri de dahil. Google, özellikle Gemini asistanı ve sesli kullanım odaklı Gemini Live gibi yapay zeka özellikleriyle orta segmentte fark yaratmayı hedefliyor.

    Cihaz IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunmaya devam ediyor. Ekran tarafında ise Gorilla Glass 3 yerine Gorilla Glass 7i kullanılıyor. Yeni camın 1 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı olduğu ve çizilmelere karşı daha dirençli olduğu belirtiliyor.

    Google Pixel 10a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    6,3 inçlik Actua ekran korunurken, tepe parlaklık değeri 2.700 nitten 3.000 nite yükseltilmiş. Google ayrıca iç tasarımda değişiklik yaparak cihazın daha kolay tamir edilebilir olmasını sağlamış. Dış görünüm ise neredeyse gövdeyle aynı hizada duran kamera modülüyle 9a modelini andırıyor.

    Arka tarafta 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açı sensörü yer alıyor. Donanım değişmese de Google, Gemini destekli Camera Coach, grup fotoğrafları için Auto Best Take ve kullanıcıyı sonradan kareye ekleyebilen Add Me gibi yazılım özellikleriyle kamera deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

    Diğer Pixel 10 serisi modellerde bulunan Pixelsnap desteği ise bu modelde yer almıyor. Ayrıca cihazda ve yeni tasarlanan, %36 geri dönüştürülmüş plastik içeren Pixel 10a kılıfında mıknatıs bulunmuyor.

    Pixel 10a, 5.100 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Google’a göre bu kapasite tek şarjla 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj hızında ise iyileştirme var: Kablolu hızlı şarj desteği 23W’tan 30W’a yükseltilirken, kablosuz şarj hızı da 7,5W’tan 10W’a çıkarılmış.

    Google Pixel 10a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pixel 10a, Fog (açık yeşil), Obsidian, Berry ve Lavender olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Fog rengi Porcelain’in yerini alırken, diğer tonlar 9a’daki seçeneklere oldukça benzer görünüyor.

    Google Pixel 10a fiyatı

    Google Pixel 10a, selefiyle aynı 499 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ABD'de satışa sunuldu. Ön siparişe açılan telefonun teslimatları 5 Mart'ta başlayacak.

    • Ekran: 6.3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120Hz, 3000 nit tepe parlaklık, P-OLED
    • Boyutlar: 153.9 x 73 x 9 mm, 183 gr
    • İşlemci: Google Tensor G4
    • Bellek: 8 GB
    • Depolama: 128 GB / 256 GB, UFS 3.1
    • Yazılım: Android 16
    • Arka kamera: 48 MP, f/1.7 (ana) + 13 MP, f/2.2 (geniş açı) 
    • Ön kamera: 13 MP, f/2.2
    • Batarya: 5100 mAh, 30W hızlı şarj, 10W kablosuz şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, Uydu SOS
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68 sertifikası, stereo hoparlörler
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/google_pixel_10a_arrives_with_old_tensor_g4_faster_charging_and_the_same_price-news-71611.php https://www.gsmarena.com/google_pixel_10a_5g-14474.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 23 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot en çok tutulan modeli hangisi maraş otu aktarda bulunur mu türkiye iş bankası bankamatik neden arar dubai ye gidenlerin yorumları kormoran lastik iyi mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum