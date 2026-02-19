Google Pixel 10a tanıtıldı: Ufak dokunuşlar ve çevreci tasarım

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google,uygun fiyatlı Pixel 10a modelini resmen duyurdu. Yeni model sürdürülebilirlik tarafında önemli adımlar atsa da teknik özellikler açısından büyük ölçüde Google Pixel 9a ile aynı donanımı paylaşıyor.

Google, Pixel 10a'nın şimdiye kadarki en yüksek geri dönüştürülmüş materyal oranına sahip “a” serisi telefon olduğunu belirtiyor. Cihazda ağırlık bazında en az %36 oranında geri dönüştürülmüş kobalt, bakır, altın ve tungsten kullanılıyor. Alüminyum çerçeve %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilirken, ambalaj tamamen plastiksiz olarak sunuluyor. Arka kapakta kullanılan plastiğin %81’i de geri dönüştürülmüş içerikten oluşuyor.

Google Pixel 10a özellikleri

Telefon, geçen yılki modelde de yer alan Tensor G4 işlemcisinden güç alıyor. Samsung’un 4nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga setine 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB olarak sunuluyor. Kısacası performans tarafında Pixel 9a ile aynı deneyim vadediliyor.

Pixel 10a, kutudan Android 16 ile çıkıyor ve 7 yıl boyunca yazılım güncellemesi alacak. Bu destek kapsamına düzenli Pixel Drop güncellemeleri de dahil. Google, özellikle Gemini asistanı ve sesli kullanım odaklı Gemini Live gibi yapay zeka özellikleriyle orta segmentte fark yaratmayı hedefliyor.

Cihaz IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunmaya devam ediyor. Ekran tarafında ise Gorilla Glass 3 yerine Gorilla Glass 7i kullanılıyor. Yeni camın 1 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı olduğu ve çizilmelere karşı daha dirençli olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör 6,3 inçlik Actua ekran korunurken, tepe parlaklık değeri 2.700 nitten 3.000 nite yükseltilmiş. Google ayrıca iç tasarımda değişiklik yaparak cihazın daha kolay tamir edilebilir olmasını sağlamış. Dış görünüm ise neredeyse gövdeyle aynı hizada duran kamera modülüyle 9a modelini andırıyor.

Arka tarafta 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açı sensörü yer alıyor. Donanım değişmese de Google, Gemini destekli Camera Coach, grup fotoğrafları için Auto Best Take ve kullanıcıyı sonradan kareye ekleyebilen Add Me gibi yazılım özellikleriyle kamera deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

iPhone serisinin sevilen özelliği Pixel 11'e geliyor 20 sa. önce eklendi

Diğer Pixel 10 serisi modellerde bulunan Pixelsnap desteği ise bu modelde yer almıyor. Ayrıca cihazda ve yeni tasarlanan, %36 geri dönüştürülmüş plastik içeren Pixel 10a kılıfında mıknatıs bulunmuyor.

Pixel 10a, 5.100 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Google’a göre bu kapasite tek şarjla 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj hızında ise iyileştirme var: Kablolu hızlı şarj desteği 23W’tan 30W’a yükseltilirken, kablosuz şarj hızı da 7,5W’tan 10W’a çıkarılmış.

Tam Boyutta Gör Pixel 10a, Fog (açık yeşil), Obsidian, Berry ve Lavender olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Fog rengi Porcelain’in yerini alırken, diğer tonlar 9a’daki seçeneklere oldukça benzer görünüyor.

Google Pixel 10a fiyatı

Google Pixel 10a, selefiyle aynı 499 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ABD'de satışa sunuldu. Ön siparişe açılan telefonun teslimatları 5 Mart'ta başlayacak.

Ekran : 6.3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120Hz, 3000 nit tepe parlaklık, P-OLED

: 6.3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120Hz, 3000 nit tepe parlaklık, P-OLED Boyutlar : 153.9 x 73 x 9 mm, 183 gr

: 153.9 x 73 x 9 mm, 183 gr İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB, UFS 3.1

128 GB / 256 GB, UFS 3.1 Yazılım: Android 16

Android 16 Arka kamera: 48 MP, f/1.7 (ana) + 13 MP, f/2.2 (geniş açı)

48 MP, f/1.7 (ana) + 13 MP, f/2.2 (geniş açı) Ön kamera: 13 MP, f/2.2

13 MP, f/2.2 Batarya: 5100 mAh, 30W hızlı şarj, 10W kablosuz şarj

5100 mAh, 30W hızlı şarj, 10W kablosuz şarj Bağlantı : 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, Uydu SOS

: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, Uydu SOS Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68 sertifikası, stereo hoparlörler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 10a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: