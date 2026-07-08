Google Pixel 11 serisinin fiyatı sızdırıldı: 128GB'lık model olmayacak!

Tam Boyutta Gör Google, bir sonraki "Made by Google" etkinliği için gazetecilere resmi olarak davetiyeleri göndermeye başladı. 12 Ağustos'ta yapılması planlanan etkinlikte, Google Pixel 11serisinin yanı sıra diğer yeni cihazların tanıtılması bekleniyor. Lansman öncesinde, yeni Pixel 11 serisinin fiyatı, depolama seçenekleri ve renk seçenekleri sızdırıldı. Google, 128GB depolama seçeneğini nihayet kaldırıyor.

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Google Pixel 11 temel depolama 256GB ile başlıyor

Google'ın bu yıl 128 GB'lık temel depolama seçeneğini tamamen ortadan kaldırarak, ürün gamını 256 GB'lık başlangıç ​​kapasitesine taşıyacağı belirtiliyor. Pixel 11 Pro serisini tercih eden kullanıcılar ise 1 TB'a kadar depolama alanı seçebilecek. Tüm modeller için depolama seçenekleri ise şöyle:

Google Pixel 11: 256GB / 512GB (Gri, Siyah, Pembe, Yeşil)

(Gri, Siyah, Pembe, Yeşil) Google Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL: 256GB / 512 GB (Beyaz, Siyah, Pembe, Yeşil)

(Beyaz, Siyah, Pembe, Yeşil) Google Pixel 11 Pro Fold: 256GB / 512 GB (Siyah, Yeşil)

(Siyah, Yeşil) Google Pixel 11 Pro/Pro XL/Pro Fold: 1TB (Siyah)

Google Pixel 11 fiyatı ne kadar olacak?

Google Pixel 11: 256GB (999 euro) / 512GB (1,129 euro)

/ 512GB (1,129 euro) Google Pixel 11 Pro: 256GB (1,199 euro) / 512GB (1,329 euro) / 1TB (1,589 euro)

/ 512GB (1,329 euro) / 1TB (1,589 euro) Google Pixel 11 Pro XL: 256GB (1,399 euro) / 512GB (1,529 euro) / 1TB (1,789 euro)

/ 512GB (1,529 euro) / 1TB (1,789 euro) Google Pixel 11 Pro Fold 256GB (1,999 euro) / 512GB (2,129 euro) / 1TB (2,389 euro)

Tüm Pixel 11 ailesinin Avrupa fiyatlarının yaklaşık 100 euro artacağı tahmin ediliyor. Pixel 11'in 256 GB'lık modeli 999 euro, 512 GB'lık modeli ise 1.129 euro fiyat etiketine sahip olacak. Pixel 11 Pro'nun 256 GB'lık modeli 1.199 euro, 512 GB'lık modeli ise 1.329 euro olarak fiyatlandırılacak. 1 TB'lık versiyonun fiyatı ise 1.589 euroya kadar çıkacak. Geçtiğimiz yıl, Google Pixel 10 899 euro, Pixel 10 Pro ise 1.099 euro başlangıç fiyatına sahipti ve her iki telefon da 128GB depolama ile geliyordu.

Pixel 11 Pro XL’in fiyatı ise 1.399 eurodan başlayacak. Cihazın 512 GB'lık modeli 1.529 euro, 1TB'lık modeli 1.789 euro olarak fiyatlandırılacak. Bu fiyatlarla, bu telefonlar yavaş yavaş geçen yıl piyasaya sürülen katlanabilir telefonlarla aynı fiyata geliyor. Örneğin; Pixel 10 Pro XL fiyatı 1.299 eurodan başlıyordu ancak varsayılan olarak 256GB depolama alanıyla geliyordu, 128GB seçeneği yoktu.

Katlanabilir telefonlardan bahsetmişken, Google Pixel 11 Pro Fold'un fiyatı 1.999 eurodan başlayacak. Bu fiyatlandırma 256GB model için geçerli. Katlanır telefonun 512GB’lık modeli ise 2.129 euro, 1TB sürümü ise 2.389 euroya satışa sunulacak.

Google Pixel 11 ne zaman çıkacak?

Google, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold’dan oluşan Pixel 11 serisini 12 Ağustos’ta tanıtacak. Google Pixel 11 telefonların 20 Ağustos 2026'da ön satışa sunulması bekleniyor.

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