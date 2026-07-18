Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 11 serisi için dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı

    Google Pixel 11 serisi ve Pixel 11a hakkında yeni sızıntılar, Tensor G6 işlemcisi, geliştirilmiş yüz tanıma sistemi ve ekran değişikliklerine işaret ediyor. İşte detaylar:

    Google Pixel 11 için dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google'ın henüz resmi olarak duyurmadığı Pixel 11 serisiyle ilgili yeni sızıntılar, hem amiral gemisi model hem de uygun fiyatlı Pixel 11a hakkında dikkat çekici ayrıntılar ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilere göre Pixel 11'in yüz tanıma sisteminde önemli iyileştirmeler yapılırken, Pixel 11a'nın en yeni Tensor G6 işlemcisiyle geleceği öne sürülüyor. 

    İşte Pixel 11 serisinde gelmesi beklenen yenilikler:

    Sızıntıya göre "Formosan" kod adını taşıyan Pixel 11a, Google'ın yeni nesil Tensor G6 yonga setini kullanacak. Bu iddia, Pixel 10a'nın bir önceki nesil işlemciyle geleceğine yönelik söylentilerin ardından dikkat çekiyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Tensor G5'in maliyetinin beklenenden yüksek olduğu ve bu nedenle daha uygun fiyatlı modele taşınmadığı öne sürülmüştü. Eğer yeni bilgiler doğru çıkarsa Google, orta segment cihazında güncel işlemciyi kullanarak performans ve yapay zekâ tarafındaki yeteneklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunabilir.

    Donanım tarafında Tensor G6'ya Titan M3 güvenlik çipi, PowerVR C-Serisi CXTP-48-1536 grafik birimi ve MediaTek M90 modemin eşlik edeceği iddia ediliyor. Buna karşın bellek kapasitesinin 8 GB seviyesinde kalacağı belirtiliyor. Ekran tarafında ise Pixel 11a'nın 6,3 inç büyüklüğündeki panelini ve 1080×2424 piksel çözünürlüğünü koruyacağı öne sürülüyor. HDR içeriklerde 2250 nit, tepe parlaklıkta ise 3350 nit seviyesine ulaşacağı iddia edilen ekran, özellikle açık hava kullanımında önceki nesle kıyasla daha iyi görünürlük sunabilir.

    Google Pixel 11 için dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntının dikkat çeken diğer bölümü ise Pixel 11'in biyometrik güvenlik sistemiyle ilgili. Aktarılan bilgilere göre Google, Pixel 11'de yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor. Yeni sistem düşük ışık koşullarında daha hızlı, daha güvenli ve daha doğru çalışacak. Bu iddia, daha önce Pixel 11'in kızılötesi destekli yüz tanıma donanımıyla gelebileceğine yönelik söylentilerle de örtüşüyor.

    Mart ayında tanıtılması beklenen Pixel 11a için paylaşılan diğer ayrıntılar arasında minimum pil kapasitesinin 5.000 mAh'den 4.870 mAh'ye gerilemesi de bulunuyor. Kamera tarafında ise şu ana kadar yalnızca "dokkaebi" kod adlı yeni bir ön kameradan söz ediliyor. Cihazın Obsidyen, Sis, Zeytin ve Buz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacağı da iddialar arasında yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bu adamı rüyanızda gördünüz mü kırıkkale tabanca eski boyanın üzerine vernik atılır mı exe dosyası açma kia cerato 1.6 mpi kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum