Google Pixel 11 serisi için dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı

İşte Pixel 11 serisinde gelmesi beklenen yenilikler:
Sızıntıya göre "Formosan" kod adını taşıyan Pixel 11a, Google'ın yeni nesil Tensor G6 yonga setini kullanacak. Bu iddia, Pixel 10a'nın bir önceki nesil işlemciyle geleceğine yönelik söylentilerin ardından dikkat çekiyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Tensor G5'in maliyetinin beklenenden yüksek olduğu ve bu nedenle daha uygun fiyatlı modele taşınmadığı öne sürülmüştü. Eğer yeni bilgiler doğru çıkarsa Google, orta segment cihazında güncel işlemciyi kullanarak performans ve yapay zekâ tarafındaki yeteneklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunabilir.
Donanım tarafında Tensor G6'ya Titan M3 güvenlik çipi, PowerVR C-Serisi CXTP-48-1536 grafik birimi ve MediaTek M90 modemin eşlik edeceği iddia ediliyor. Buna karşın bellek kapasitesinin 8 GB seviyesinde kalacağı belirtiliyor. Ekran tarafında ise Pixel 11a'nın 6,3 inç büyüklüğündeki panelini ve 1080×2424 piksel çözünürlüğünü koruyacağı öne sürülüyor. HDR içeriklerde 2250 nit, tepe parlaklıkta ise 3350 nit seviyesine ulaşacağı iddia edilen ekran, özellikle açık hava kullanımında önceki nesle kıyasla daha iyi görünürlük sunabilir.
Mart ayında tanıtılması beklenen Pixel 11a için paylaşılan diğer ayrıntılar arasında minimum pil kapasitesinin 5.000 mAh'den 4.870 mAh'ye gerilemesi de bulunuyor. Kamera tarafında ise şu ana kadar yalnızca "dokkaebi" kod adlı yeni bir ön kameradan söz ediliyor. Cihazın Obsidyen, Sis, Zeytin ve Buz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacağı da iddialar arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: