Google Pixel 11 serisi için dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Google'ın henüz resmi olarak duyurmadığı Pixel 11 serisiyle ilgili yeni sızıntılar, hem amiral gemisi model hem de uygun fiyatlı Pixel 11a hakkında dikkat çekici ayrıntılar ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilere göre Pixel 11'in yüz tanıma sisteminde önemli iyileştirmeler yapılırken, Pixel 11a'nın en yeni Tensor G6 işlemcisiyle geleceği öne sürülüyor.

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İşte Pixel 11 serisinde gelmesi beklenen yenilikler:

Sızıntıya göre "Formosan" kod adını taşıyan Pixel 11a, Google'ın yeni nesil Tensor G6 yonga setini kullanacak. Bu iddia, Pixel 10a'nın bir önceki nesil işlemciyle geleceğine yönelik söylentilerin ardından dikkat çekiyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Tensor G5'in maliyetinin beklenenden yüksek olduğu ve bu nedenle daha uygun fiyatlı modele taşınmadığı öne sürülmüştü. Eğer yeni bilgiler doğru çıkarsa Google, orta segment cihazında güncel işlemciyi kullanarak performans ve yapay zekâ tarafındaki yeteneklerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunabilir.

Donanım tarafında Tensor G6'ya Titan M3 güvenlik çipi, PowerVR C-Serisi CXTP-48-1536 grafik birimi ve MediaTek M90 modemin eşlik edeceği iddia ediliyor. Buna karşın bellek kapasitesinin 8 GB seviyesinde kalacağı belirtiliyor. Ekran tarafında ise Pixel 11a'nın 6,3 inç büyüklüğündeki panelini ve 1080×2424 piksel çözünürlüğünü koruyacağı öne sürülüyor. HDR içeriklerde 2250 nit, tepe parlaklıkta ise 3350 nit seviyesine ulaşacağı iddia edilen ekran, özellikle açık hava kullanımında önceki nesle kıyasla daha iyi görünürlük sunabilir.

Tam Boyutta Gör Sızıntının dikkat çeken diğer bölümü ise Pixel 11'in biyometrik güvenlik sistemiyle ilgili. Aktarılan bilgilere göre Google, Pixel 11'de yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor. Yeni sistem düşük ışık koşullarında daha hızlı, daha güvenli ve daha doğru çalışacak. Bu iddia, daha önce Pixel 11'in kızılötesi destekli yüz tanıma donanımıyla gelebileceğine yönelik söylentilerle de örtüşüyor.

Mart ayında tanıtılması beklenen Pixel 11a için paylaşılan diğer ayrıntılar arasında minimum pil kapasitesinin 5.000 mAh'den 4.870 mAh'ye gerilemesi de bulunuyor. Kamera tarafında ise şu ana kadar yalnızca "dokkaebi" kod adlı yeni bir ön kameradan söz ediliyor. Cihazın Obsidyen, Sis, Zeytin ve Buz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunulacağı da iddialar arasında yer alıyor.

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Google Pixel 11 için dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı

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