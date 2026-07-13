Pixel 11 Pro Fold Çam rengi sızdırıldı: İşte kamera tasarımındaki yeni detay

Tam Boyutta Gör Google'ın katlanabilir akıllı telefonu Pixel 11 Pro Fold hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Lansman etkinliğine yaklaşık bir ay kala paylaşılan görsel, cihazın daha önce yalnızca adı ortaya çıkan "Çam" renk seçeneğini gösterirken, arka kamera modülündeki bazı tasarım değişikliklerini de gözler önüne seriyor.

Sızdırılan görsel, kamera modülüne dair yeni ipuçları sunuyor

Paylaşılan görselde görülen Çam renk seçeneği, koyu yeşile yakın ancak genel görünüm itibarıyla açık tonlu bir yüzey sunuyor. Aynı rengin Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modellerinde de kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor. Arka panel, açık altın tonundaki çerçeve ve Google'ın "G" logosuyla tamamlanırken, tasarım dili önceki Pixel nesillerinde görülen sade yaklaşımı sürdürüyor.

Sızdırılan görseller, Pixel 11 Pro Fold'un arka tasarımının Pixel 10 Pro Fold ile neredeyse aynı kaldığını gösteriyor. Katlanabilir modelde yine saten yüzeyli bir çerçeve tercih edildiği görülürken, standart Pro modellerinde ise parlak ve cilalı çerçeve kullanılmasının beklendiği belirtiliyor. Kamera modülünde ise önceki nesle kıyasla daha belirgin değişiklikler dikkat çekiyor.

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Kamera çubuğunun Pixel 10 Pro Fold'a göre biraz daha dar olduğu görülüyor. Lens yuvaları, çevresindeki metal alan azaltılarak modülün kenarlarına kadar uzanıyor. Yerleşim düzeninde ana kamera ile ultra geniş açılı kameranın alt bölümde konumlandırıldığı, otomatik odaklama sensörünün ise önceki modeldeki üst konumundan farklı olarak alt bölüme taşındığı görülüyor. Telefoto kameranın ise sağ üst köşedeki yerini koruduğu anlaşılıyor.

Sızıntının en fazla dikkat çeken ayrıntısı ise kamera flaşı olarak görülen bölümün boyutu oldu. Görselde sol üst köşede yer alan flaş, Pixel 10 Pro Fold'daki bileşene kıyasla belirgin biçimde daha büyük görünüyor ve neredeyse bir kamera sensörü kadar alan kaplıyor. Bu durum, söz konusu parçanın yalnızca LED flaş olmayabileceğine yönelik yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak mevcut bilgiler bu konuda kesin bir sonuca ulaşılması için yeterli değil ve Google tarafından doğrulanmış herhangi bir teknik ayrıntı bulunmuyor.

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Google Pixel 11 Pro Fold Çam rengi sızdırıldı

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