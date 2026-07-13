Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel 11 Pro Fold Çam rengi sızdırıldı: İşte kamera tasarımındaki yeni detay

    Pixel 11 Pro Fold'un Çam renk seçeneğini gösteren yeni görsel, tasarımda küçük değişikliklere işaret ediyor. İşte kamera flaşındaki dikkat çekici büyüme ve yeni sensör iddiaları:

    Google Pixel 11 Pro Fold Çam rengi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google'ın katlanabilir akıllı telefonu Pixel 11 Pro Fold hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Lansman etkinliğine yaklaşık bir ay kala paylaşılan görsel, cihazın daha önce yalnızca adı ortaya çıkan "Çam" renk seçeneğini gösterirken, arka kamera modülündeki bazı tasarım değişikliklerini de gözler önüne seriyor.

    Sızdırılan görsel, kamera modülüne dair yeni ipuçları sunuyor

    Paylaşılan görselde görülen Çam renk seçeneği, koyu yeşile yakın ancak genel görünüm itibarıyla açık tonlu bir yüzey sunuyor. Aynı rengin Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modellerinde de kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor. Arka panel, açık altın tonundaki çerçeve ve Google'ın "G" logosuyla tamamlanırken, tasarım dili önceki Pixel nesillerinde görülen sade yaklaşımı sürdürüyor.

    Sızdırılan görseller, Pixel 11 Pro Fold'un arka tasarımının Pixel 10 Pro Fold ile neredeyse aynı kaldığını gösteriyor. Katlanabilir modelde yine saten yüzeyli bir çerçeve tercih edildiği görülürken, standart Pro modellerinde ise parlak ve cilalı çerçeve kullanılmasının beklendiği belirtiliyor. Kamera modülünde ise önceki nesle kıyasla daha belirgin değişiklikler dikkat çekiyor.

    Kamera çubuğunun Pixel 10 Pro Fold'a göre biraz daha dar olduğu görülüyor. Lens yuvaları, çevresindeki metal alan azaltılarak modülün kenarlarına kadar uzanıyor. Yerleşim düzeninde ana kamera ile ultra geniş açılı kameranın alt bölümde konumlandırıldığı, otomatik odaklama sensörünün ise önceki modeldeki üst konumundan farklı olarak alt bölüme taşındığı görülüyor. Telefoto kameranın ise sağ üst köşedeki yerini koruduğu anlaşılıyor.

    Sızıntının en fazla dikkat çeken ayrıntısı ise kamera flaşı olarak görülen bölümün boyutu oldu. Görselde sol üst köşede yer alan flaş, Pixel 10 Pro Fold'daki bileşene kıyasla belirgin biçimde daha büyük görünüyor ve neredeyse bir kamera sensörü kadar alan kaplıyor. Bu durum, söz konusu parçanın yalnızca LED flaş olmayabileceğine yönelik yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak mevcut bilgiler bu konuda kesin bir sonuca ulaşılması için yeterli değil ve Google tarafından doğrulanmış herhangi bir teknik ayrıntı bulunmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monitor going to sleep hatası davidoff sigara nerede satılır iphone 16 pro yd ersay kara hukuk bürosu clio esprit alpine

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum