Google Pixel 11 Pro Fold tanıtıldı: Ultra dayanıklı ve ince tasarım

Tam Boyutta Gör Pixel 11 Pro Fold piyasaya çıktı ve özellikleri resmen açıklandı. Pixel 11 Pro Fold, daha ince tasarım, daha parlak ekranlar ve Pixel 11 serisinde bulunan aynı kamera ve çip yükseltmeleriyle geliyor.

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Pixel 11 Pro Fold özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 11 Pro Fold, 6,5 inç harici Super Actua ekran (1080x2342 OLED, 399 PPI, 19,5:9) ile 8 inç dahili Super Actua Flex panel (2076x2152 OLED, 372 PPI) ile geliyor. Her iki ekran da LTPO teknolojisine sahip. Bu da panelin 1-120 Hz aralığında çalışmasına olanak tanıyor ve her iki ekran da HDR içerikte 2400 nit olmak üzere 3600 nit'e kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Dış panel seramik kaplama camı ile kaplıyken, iç ekran Ultra İnce Cam ile korunuyor.

Menteşe sistemi de yenilendi; çok alaşımlı çelik ve havacılık sınıfı alüminyum kapak ile donatılmış. Google ayrıca yeni katlanabilir telefonu daha ince hale getirerek katlanmış kalınlığı 10.1 mm'ye (önceki nesle göre 0.6 mm daha ince) ve açılmış kalınlığı 5.2 mm'den 5 mm'ye (239 g) düşürdü. Telefon IP68 su ve toza dayanıklılığa sahip.

Katlanabilir telefon, Google'ın yeni Tensor G6 çipiyle çalışıyor. Google, işlemcinin G5'e kıyasla %20 daha fazla enerji verimliliği, %25 daha hızlı internette gezinme ve %15 daha hızlı uygulama başlatma süresi sağladığını belirtiyor. Telefon, 16 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB depolama alanıyla geliyor; temel 256 GB konfigürasyonda geçen yılki gibi Zoned UFS bulunmuyor.

Ana kamera, geçen yıla kıyasla yenilenmiş durumda. 48 MP çözünürlüğe, 1/1.56" sensöre ve f/1.7 diyaframa sahip olan kamera, Pixel 10 Pro Fold'un 1/1.95" sensörüne göre önemli bir yükseltme sunuyor. Google, yeni modülün selefine göre %56 daha fazla ışık topladığını iddia ediyor. Cihazdaki diğer kameralar ise geçen nesille aynı kalıyor; 10.5 MP, 1/3.4", f/2.2 ultra geniş açılı, 10.8 MP, 1/3.2", f/3.1, 5x optik telefoto ve ana ve kapak ekranları için otomatik odaklamalı iki adet 10 MP, f/2.2 ön kamera. Telefoto donanımı değişmemiş olsa da, telefon artık 30x Super Res Zoom özelliğine sahip; bu da muhtemelen Tensor G6'nın geliştirilmiş TPU ve ISP'si sayesinde mümkün oluyor.

Fold, 11 Pro/Pro XL ile aynı HiLight LED'e sahipken, çift ekran önizleme, arka kamera selfie, masaüstü modu, Made You Look ve Instant View gibi katlanabilir cihaza özgü yazılım özelliklerini sunuyor.

Google Pixel 11 Pro Fold fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 11 Pro Fold, 1899 dolar başlangıç fiyatıyla 12 Ağustos’ta satışa çıkacak. Cihaz, 7 yıl boyunca işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemeleri içeren Android 17 ile piyasaya sürülüyor.

Google Pixel 11 Pro Fold özellikleri

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İç ekran: 8 inç, 2076x2152, 3600 nit, OLED Super Actua Flex

Dış ekran: 6.5 inç, 1080x2342, 3600 nit, OLED Super Actua

İşlemci: Google Tensor G6, Titan M3 güvenlik

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Batarya: 4750 mAh, 30 dakikada %50 hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2.2 kablosuz şarj

Arka kamera: 48MP geniş + 10.5MP ultra geniş + 10.8MP telefoto

Ön kameralar: 10MP ön, 10MP iç

Boyut: 155.2 x 76.0 x 10.1mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5.0mm (açık)

Ağırlık: 239 gr

Dayanıklılık: IP68 su ve toza dayanıklı, Seramik koruyucu cam, Kompozit mat arka yüzey

Yazılım: Android 17 (7 yıl güncelleme)

Güvenlik: Parmak izi (yanda), yüz tanıma

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, NFC, Google Cast

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Google Pixel 11 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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