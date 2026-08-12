Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 11 Pro Fold tanıtıldı: Ultra dayanıklı ve ince tasarım

    Pixel 11 Pro Fold, geliştirilmiş menteşe, daha ince tasarım, daha parlak ekranlarıyla Google'ın bugüne kadarki en gelişmiş katlanabilir telefonu. İşte Google Pixel 11 Pro Fold fiyatı ve özellikleri:

    Google Pixel 11 Pro Fold katlanabilir telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Pixel 11 Pro Fold piyasaya çıktı ve özellikleri resmen açıklandı. Pixel 11 Pro Fold, daha ince tasarım, daha parlak ekranlar ve Pixel 11 serisinde bulunan aynı kamera ve çip yükseltmeleriyle geliyor.

    Pixel 11 Pro Fold özellikleri ile neler sunuyor?

    Pixel 11 Pro Fold ekran, kamera, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 11 Pro Fold, 6,5 inç harici Super Actua ekran (1080x2342 OLED, 399 PPI, 19,5:9) ile 8 inç dahili Super Actua Flex panel (2076x2152 OLED, 372 PPI) ile geliyor. Her iki ekran da LTPO teknolojisine sahip. Bu da panelin 1-120 Hz aralığında çalışmasına olanak tanıyor ve her iki ekran da HDR içerikte 2400 nit olmak üzere 3600 nit'e kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Dış panel seramik kaplama camı ile kaplıyken, iç ekran Ultra İnce Cam ile korunuyor.

    Menteşe sistemi de yenilendi; çok alaşımlı çelik ve havacılık sınıfı alüminyum kapak ile donatılmış. Google ayrıca yeni katlanabilir telefonu daha ince hale getirerek katlanmış kalınlığı 10.1 mm'ye (önceki nesle göre 0.6 mm daha ince) ve açılmış kalınlığı 5.2 mm'den 5 mm'ye (239 g) düşürdü. Telefon IP68 su ve toza dayanıklılığa sahip.

    Katlanabilir telefon, Google'ın yeni Tensor G6 çipiyle çalışıyor. Google, işlemcinin G5'e kıyasla %20 daha fazla enerji verimliliği, %25 daha hızlı internette gezinme ve %15 daha hızlı uygulama başlatma süresi sağladığını belirtiyor. Telefon, 16 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB depolama alanıyla geliyor; temel 256 GB konfigürasyonda geçen yılki gibi Zoned UFS bulunmuyor.

    Ana kamera, geçen yıla kıyasla yenilenmiş durumda. 48 MP çözünürlüğe, 1/1.56" sensöre ve f/1.7 diyaframa sahip olan kamera, Pixel 10 Pro Fold'un 1/1.95" sensörüne göre önemli bir yükseltme sunuyor. Google, yeni modülün selefine göre %56 daha fazla ışık topladığını iddia ediyor. Cihazdaki diğer kameralar ise geçen nesille aynı kalıyor; 10.5 MP, 1/3.4", f/2.2 ultra geniş açılı, 10.8 MP, 1/3.2", f/3.1, 5x optik telefoto ve ana ve kapak ekranları için otomatik odaklamalı iki adet 10 MP, f/2.2 ön kamera. Telefoto donanımı değişmemiş olsa da, telefon artık 30x Super Res Zoom özelliğine sahip; bu da muhtemelen Tensor G6'nın geliştirilmiş TPU ve ISP'si sayesinde mümkün oluyor.

    Fold, 11 Pro/Pro XL ile aynı HiLight LED'e sahipken, çift ekran önizleme, arka kamera selfie, masaüstü modu, Made You Look ve Instant View gibi katlanabilir cihaza özgü yazılım özelliklerini sunuyor.

    Google Pixel 11 Pro Fold fiyatı ne kadar?

    Google Pixel 11 Pro Fold fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 11 Pro Fold, 1899 dolar başlangıç fiyatıyla 12 Ağustos’ta satışa çıkacak. Cihaz, 7 yıl boyunca işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemeleri içeren Android 17 ile piyasaya sürülüyor.

    Google Pixel 11 Pro Fold özellikleri

    Google Pixel 11 Pro Fold teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İç ekran: 8 inç, 2076x2152, 3600 nit, OLED Super Actua Flex
    • Dış ekran: 6.5 inç, 1080x2342, 3600 nit, OLED Super Actua
    • İşlemci: Google Tensor G6, Titan M3 güvenlik
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Batarya: 4750 mAh, 30 dakikada %50 hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2.2 kablosuz şarj
    • Arka kamera: 48MP geniş + 10.5MP ultra geniş + 10.8MP telefoto
    • Ön kameralar: 10MP ön, 10MP iç
    • Boyut: 155.2 x 76.0 x 10.1mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5.0mm (açık)
    • Ağırlık: 239 gr
    • Dayanıklılık: IP68 su ve toza dayanıklı, Seramik koruyucu cam, Kompozit mat arka yüzey
    • Yazılım: Android 17 (7 yıl güncelleme)
    • Güvenlik: Parmak izi (yanda), yüz tanıma
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, NFC, Google Cast

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia rio 1.4 crdi en az yakan suv araçlar garanti bankası çalışan yorumları evindarım ne demek awox tv kanal arama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Cyborg 15
    MSI Cyborg 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum