Google Pixel 11 Pro Fold tanıtıldı: Ultra dayanıklı ve ince tasarım

Pixel 11 Pro Fold özellikleri ile neler sunuyor?
Menteşe sistemi de yenilendi; çok alaşımlı çelik ve havacılık sınıfı alüminyum kapak ile donatılmış. Google ayrıca yeni katlanabilir telefonu daha ince hale getirerek katlanmış kalınlığı 10.1 mm'ye (önceki nesle göre 0.6 mm daha ince) ve açılmış kalınlığı 5.2 mm'den 5 mm'ye (239 g) düşürdü. Telefon IP68 su ve toza dayanıklılığa sahip.
Katlanabilir telefon, Google'ın yeni Tensor G6 çipiyle çalışıyor. Google, işlemcinin G5'e kıyasla %20 daha fazla enerji verimliliği, %25 daha hızlı internette gezinme ve %15 daha hızlı uygulama başlatma süresi sağladığını belirtiyor. Telefon, 16 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB depolama alanıyla geliyor; temel 256 GB konfigürasyonda geçen yılki gibi Zoned UFS bulunmuyor.
Ana kamera, geçen yıla kıyasla yenilenmiş durumda. 48 MP çözünürlüğe, 1/1.56" sensöre ve f/1.7 diyaframa sahip olan kamera, Pixel 10 Pro Fold'un 1/1.95" sensörüne göre önemli bir yükseltme sunuyor. Google, yeni modülün selefine göre %56 daha fazla ışık topladığını iddia ediyor. Cihazdaki diğer kameralar ise geçen nesille aynı kalıyor; 10.5 MP, 1/3.4", f/2.2 ultra geniş açılı, 10.8 MP, 1/3.2", f/3.1, 5x optik telefoto ve ana ve kapak ekranları için otomatik odaklamalı iki adet 10 MP, f/2.2 ön kamera. Telefoto donanımı değişmemiş olsa da, telefon artık 30x Super Res Zoom özelliğine sahip; bu da muhtemelen Tensor G6'nın geliştirilmiş TPU ve ISP'si sayesinde mümkün oluyor.
Fold, 11 Pro/Pro XL ile aynı HiLight LED'e sahipken, çift ekran önizleme, arka kamera selfie, masaüstü modu, Made You Look ve Instant View gibi katlanabilir cihaza özgü yazılım özelliklerini sunuyor.
Google Pixel 11 Pro Fold fiyatı ne kadar?
Google Pixel 11 Pro Fold özellikleri
- İç ekran: 8 inç, 2076x2152, 3600 nit, OLED Super Actua Flex
- Dış ekran: 6.5 inç, 1080x2342, 3600 nit, OLED Super Actua
- İşlemci: Google Tensor G6, Titan M3 güvenlik
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Batarya: 4750 mAh, 30 dakikada %50 hızlı şarj, 25W’a kadar Qi2.2 kablosuz şarj
- Arka kamera: 48MP geniş + 10.5MP ultra geniş + 10.8MP telefoto
- Ön kameralar: 10MP ön, 10MP iç
- Boyut: 155.2 x 76.0 x 10.1mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5.0mm (açık)
- Ağırlık: 239 gr
- Dayanıklılık: IP68 su ve toza dayanıklı, Seramik koruyucu cam, Kompozit mat arka yüzey
- Yazılım: Android 17 (7 yıl güncelleme)
- Güvenlik: Parmak izi (yanda), yüz tanıma
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, NFC, Google Cast