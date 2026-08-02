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    Google Pixel 11 Pro Fold'un tanıtım görselleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Google’ın yeni Pixel 11 ailesini 12 Ağustos’ta tanıtması beklenirken, serinin katlanabilir modeli Pixel 11 Pro Fold'un tanıtım görselleri gün yüzüne çıktı.     

    Google Pixel 11 Pro Fold'un tanıtım görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google’ın yeni Pixel 11 ailesini 12 Ağustos’ta tanıtması beklenirken, serinin katlanabilir modeli Pixel 11 Pro Fold hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, telefonun bazı tanıtım görsellerini paylaştı.

    Sızdırılan görsellerden biri, Pixel 11 Pro Fold’un 8 inçlik iç ekrana sahip olacağını doğruluyor. Bir diğer görsel ise Google’ın yeni Pixel ailesinin pazarlamasında, özellikle de Pro Fold modelinde Gemini Intelligence özelliklerini öne çıkaracağını gösteriyor.

    Google Pixel 11 Pro Fold'un tanıtım görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Google Pixel 11 Pro Fold'un tanıtım görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Tasarımda büyük ölçüde aynı kalacak

    Görsellere göre Pixel 11 Pro Fold, geçen yıl tanıtılan Pixel 10 Pro Fold ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak yeni modelin arka bölümünde dikkat çeken bir yenilik bulunuyor: Pixel Glow adı verilen renkli bir LED. Bu LED’in bildirimler ve çeşitli durum göstergeleri için kullanılması bekleniyor. Böylece Google, katlanabilir telefonun arka yüzüne yalnızca görsel bir farklılık değil, aynı zamanda işlevsel bir özellik de eklemiş olacak.

    Google Pixel 11 Pro Fold'un tanıtım görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Kamera bölümünde ise genel tasarım korunuyor. Pixel 11 Pro Fold’un kamera adası, Pixel 10 Pro Fold’daki yapıya benzer şekilde siyah camla kaplı bir bölüme sahip olacak. Ancak yeni modelde flaş ve mikrofonun kamera adasının dışından kaldırılarak siyah cam kaplı bölümün içerisine alınacağı görülüyor.

    Daha önce ortaya çıkan iddialara göre Pixel 11 Pro Fold, Google’ın yeni nesil Tensor G6 işlemcisinden güç alacak. Telefonda ayrıca 4.800 mAh kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor.

    Kaynakça https://evleaks.substack.com/p/p11pf https://www.gsmarena.com/new_google_pixel_11_pro_fold_renders_leak-news-73945.php
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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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