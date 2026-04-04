Google Pixel 11 Pro XL'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Google’ın yeni amiral gemisi modeli Pixel 11 Pro XL, CAD tabanlı görseller ve erken teknik bilgilerle gündeme geldi. Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihaz; 6,8 inç AMOLED ekranı, yeni nesil Tensor işlemcisi ve büyük kapasiteli bataryasıyla serinin en güçlü modeli olarak konumlanacak.

İşte Google Pixel 11 Pro XL'nin muhtemel tasarımı ve özellikleri:

Pixel 11 ve Pixel 11 Pro ile benzer bir tasarım dili benimseyen model, esas farkını boyut ve batarya kapasitesi tarafında ortaya koyuyor. Sızan verilere göre cihazın ölçüleri 162,7 x 76,5 x 8,5 mm olacak ve önceki nesle kıyasla daha kompakt bir gövde sunacak. Yıllarda serinin imzası haline gelen kamera çubuğu ise bu ccihazda da korunacak. CAD görsellerinin doğası gereği renk seçeneklerine dair net bilgi sunulmuyor ancak fiziksel yerleşim detayları, cihazın ergonomi ve aksesuar uyumluluğu açısından önemli ipuçları veriyor.

Pixel 11 Pro XL’nin en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkan Tensor G6 işlemcisi, bu yıl farklı bir mimari yaklaşım sunabilir. Yedi çekirdekli bir yapıdan söz edilirken, üretim tarafında MediaTek M90 platformuna geçiş ihtimali de dikkat çekiyor. Bu değişim, önceki Tensor nesillerine kıyasla daha verimli bir güç tüketimi ve gelişmiş yapay zekâ performansı anlamına gelebilir.

Tam Boyutta Gör Bellek ve depolama tarafında ise daha temkinli bir yaklaşım söz konusu. Artan bileşen maliyetleri nedeniyle Google’ın 16 GB RAM seviyesini koruyup korumayacağı henüz netleşmiş değil. Alternatif senaryoda 12 GB RAM’e dönüş ihtimali gündemde olsa da 256 GB başlangıç depolama seçeneğinin korunması bekleniyor.

Ekran tarafında Pixel 11 Pro XL’nin 6,8 inç LTPO AMOLED panel kullanacağı belirtiliyor. Pil kapasitesi tarafında ise yaklaşık 5.500 mAh seviyesinde bir batarya beklentisi bulunuyor. Bu değer, Pixel 11 Pro XL’yi serinin en uzun batarya ömrü sunan modeli haline getirebilir. Son olarak fiyatlandırma tarafında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor ancak mevcut ekonomik koşullar ve bileşen maliyetlerindeki artış, olası bir fiyat güncellemesini gündeme getiriyor. Pixel 10 Pro XL’nin 1200 dolar başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, yeni modelin aynı seviyeyi koruması ya da yaklaşık 100 dolarlık bir artışla gelmesi bekleniyor.

