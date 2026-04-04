Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 11 Pro XL'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Google Pixel 11 Pro XL’nin CAD görselleri ve teknik detayları sızdı. İşte Tensor G6, 6.8 inç ekran ve dev batarya ile gelecek yeni amiral gemisinin tüm ayrıntıları:

    Google’ın yeni amiral gemisi modeli Pixel 11 Pro XL, CAD tabanlı görseller ve erken teknik bilgilerle gündeme geldi. Ağustos ayında tanıtılması beklenen cihaz; 6,8 inç AMOLED ekranı, yeni nesil Tensor işlemcisi ve büyük kapasiteli bataryasıyla serinin en güçlü modeli olarak konumlanacak. 

    İşte Google Pixel 11 Pro XL'nin muhtemel tasarımı ve özellikleri:

    Pixel 11 ve Pixel 11 Pro ile benzer bir tasarım dili benimseyen model, esas farkını boyut ve batarya kapasitesi tarafında ortaya koyuyor. Sızan verilere göre cihazın ölçüleri 162,7 x 76,5 x 8,5 mm olacak ve önceki nesle kıyasla daha kompakt bir gövde sunacak. Yıllarda serinin imzası haline gelen kamera çubuğu ise bu ccihazda da korunacak. CAD görsellerinin doğası gereği renk seçeneklerine dair net bilgi sunulmuyor ancak fiziksel yerleşim detayları, cihazın ergonomi ve aksesuar uyumluluğu açısından önemli ipuçları veriyor.

    Pixel 11 Pro XL’nin en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkan Tensor G6 işlemcisi, bu yıl farklı bir mimari yaklaşım sunabilir. Yedi çekirdekli bir yapıdan söz edilirken, üretim tarafında MediaTek M90 platformuna geçiş ihtimali de dikkat çekiyor. Bu değişim, önceki Tensor nesillerine kıyasla daha verimli bir güç tüketimi ve gelişmiş yapay zekâ performansı anlamına gelebilir.

    Bellek ve depolama tarafında ise daha temkinli bir yaklaşım söz konusu. Artan bileşen maliyetleri nedeniyle Google’ın 16 GB RAM seviyesini koruyup korumayacağı henüz netleşmiş değil. Alternatif senaryoda 12 GB RAM’e dönüş ihtimali gündemde olsa da 256 GB başlangıç depolama seçeneğinin korunması bekleniyor.

    Ekran tarafında Pixel 11 Pro XL’nin 6,8 inç LTPO AMOLED panel kullanacağı belirtiliyor. Pil kapasitesi tarafında ise yaklaşık 5.500 mAh seviyesinde bir batarya beklentisi bulunuyor. Bu değer, Pixel 11 Pro XL’yi serinin en uzun batarya ömrü sunan modeli haline getirebilir. Son olarak fiyatlandırma tarafında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor ancak mevcut ekonomik koşullar ve bileşen maliyetlerindeki artış, olası bir fiyat güncellemesini gündeme getiriyor. Pixel 10 Pro XL’nin 1200 dolar başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, yeni modelin aynı seviyeyi koruması ya da yaklaşık 100 dolarlık bir artışla gelmesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik çamaşır makinesi kazan sürtme sesi webos mu android mi yağ sogutucu arızası su eksiltir mi maliye eve neden gelir türk telekom tarife değişikliği cayma bedeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum