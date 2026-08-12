Google Pixel 11 Pro serisi tanıtıldı: Tensor G6, yeni kameralar, Qi2.2 şarj

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL'i resmî olarak tanıttı. Yeni amiral gemisi telefonlar, Google'ın Tensor G6 işlemcisi, yükseltilmiş kamera donanımı, 120x Pro Zoom, kapsamlı yapay zeka fotoğrafçılık özellikleri ve Qi2.2 kablosuz şarj ile geliyor.

Google Pixel 11 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Geçen yılki Pixel 10 Pro serisinin halefleri olan en yeni amiral gemisi akıllı telefonlar Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL, fiziksel boyutlarıyla birbirinden ayrılıyor; sırasıyla 6.3 inç ve 6.8 inç Super Actua ekrana sahip.

Pixel 11 Pro'nun 6.3 inç LTPO OLED paneli 1.280 x 2.856 piksel çözünürlüğe sahipken, 6.8 inç Pixel 11 Pro XL bu çözünürlüğü 1.344 x 2.992 piksele çıkarıyor. Her iki ekran da uyarlanabilir 1-120 Hz yenileme hızı, 2400 nit'e kadar HDR parlaklık ve 3600 nit tepe parlaklık sunuyor. Google, ek çizilme önleyici korumayla birlikte Gorilla Glass Victus 2’yi kullanıyor.

Pixel 11 Pro serisinin kalbinde Google'ın yeni Tensor G6 işlemcisi ve Titan M3 güvenlik yardımcı işlemcisi bulunuyor. RAM kapasitesi de depolama yapılandırmasına bağlı. Giriş seviye 256 GB modeller 12 GB RAM ile gelirken, 512 GB ve 1 TB’lık modellerde 16 GB RAM bulunuyor. 512GB ve 1TB’lık modeller daha hızlı performans sağlayan “Zoned UFS" depolama alanını kullanıyor.

Pil kapasitesi, iki model arasındaki diğer temel fark. Pixel 11 Pro, 4850 mAh batarya ile donatılmış ve uyumlu 30W veya daha hızlı USB-C şarj adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada %55 şarj oluyor. Pixel 11 Pro XL ise daha büyük 5115 mAh bataryaya sahip ve 45 W veya daha hızlı bir şarj cihazıyla yaklaşık 30 dakikada %75 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Her iki telefon da Google'ın Pixelsnap manyetik kablosuz şarj sistemini destekliyor ve 25W'a kadar kablosuz şarj hızlarıyla Qi2.2 sertifikalı.

Kamera, Pixel 11 Pro serisinin ana satış noktalarından biri olmaya devam ediyor. Her iki model de nispeten büyük 1/1.3 inç sensöre sahip 50 MP f/1.68 ana kamera ile öne çıkan aynı üçlü kamera kurulumunu kullanıyor. Buna, Makro Odaklama özelliğine sahip 48 MP f/1.7 otomatik odaklı ultra geniş açılı ve 1/1.95 inç sensöre ve 5x optik zoom'a sahip 48 MP f/2.8 OIS'li telefoto kamera eşlik ediyor. Google, 0,5x, 1x, 2x, 5x ve 10x'te "optik kalite" iddiasında bulunurken, Pro Zoom artık 120x'e kadar uzanıyor. Selfie ve görüntülü aramalar için 103 derecelik görüş alanına sahip 42 MP otomatik odaklamalı ultra geniş açılı kamera mevcut.

Pixel 11 Pro ve Pro XL, Camera Looks ve Magic Capture özelliğini sunuyor ve Google’ın kapsamlı fotoğrafçılık özelliklerini koruyor. Bunlar arasında, Camera Coach, Add Me, Instant Night Sight, Astrophotography, Auto Best Take, Face Unblur, Real Tone, Action Pan ve 50 MP yüksek çözünürlüklü portre çekimi yer alıyor.

Google Fotoğraflar artık kullanıcıların konuşma yoluyla düzenleme talebinde bulunmalarına olanak tanıyan otomatik olarak görüntüleri yeniden çerçeveleme, gökyüzü stillerini değiştirme, nesneleri yeniden boyutlandırma veya taşıma ve Sihirli Silgi ile istenmeyen nesneleri kaldırma araçlarının yanı sıra Fotoğraflara Sor ile Düzenle özelliğini de destekliyor. En İyi Çekim, Fotoğraf Bulanıklığını Giderme, Yakınlaştırma Geliştirme, Portre Işığı ve portre bulanıklığı gibi özellikler de mevcut.

Pixel 11 Pro serisi, 4K 60fps video kaydı yapabilirken, Google'ın Video Boost özelliği 24 veya 30fps’de 8K kayıt imkanı sunuyor. Super Zoom Video 20x'e kadar ulaşıyor ve telefonlar Night Sight Video, 10 bit HDR, Audio Magic Eraser ve yeni bir Creator paketini destekliyor. Pro Stable Video, konuşma iyileştirme, rüzgar gürültüsü azaltma ve Audio Zoom da mevcut. Son olarak, Pixel 11 Pro ve Pro XL, Gemini Intelligence, cihaz üzerinde Gemini Nano modeli, Gemini Live ve Google'ın daha geniş Gemini uygulamalarını destekliyor. Circle to Search ve Live Translate geri dönerken, Google yeni olarak HiLight Call Assist özelliğini sunuyor.

Hem Pixel 11 Pro hem de Pixel 11 Pro XL, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Ultra Geniş Bant ve çift bant GNSS ile geliyor. ABD modelleri hem sub-6 GHz hem de mmWave 5G'yi destekliyor. Google tarafından listelenen ABD modellerinde fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor; telefonlar çift aktif eSIM'i destekliyor. Cihazlar IP68 sertifikasına sahip. Google, yedi yıl Android işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemeleri sözü veriyor ve her iki cihaz da kutudan çıktığı gibi Android 17 ile çalışıyor.

Google Pixel 11 Pro fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 11 Pro fiyatı 1.099 dolardan başlıyor. Daha büyük Pixel 11 Pro XL ise 1.299 dolardan başlayan fiyatla ön satışta. Her iki cihaz da Canyon, Olive, Fog ve Obsidian renk seçeneğiyle sunuluyor.

Google Pixel 11 Pro özellikleri

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Ekran: 6.3 inç, 1280x2856, 1-120Hz, 3600 nit, Super Actua

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Batarya: 4850 mAh, 30W kablolu şarj, 25W’a kadar Qi2.2 kablosuz şarj

Arka kamera: 50MP f/1.68 (birincil) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP f/2.8 (5x telefoto, 120x Pro Zoom)

Ön kamera: 42MP f/2.2

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB

Yazılım: Android 17 (7 yıl güncelleme)

Güvenlik: Titan M3, parmak izi, yüz tanıma

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass Victus 2

Boyut ve ağırlık: 152.4 x 71.1 x 7.62mm, 204.1 gr

Google Pixel 11 Pro XL özellikleri

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Ekran: 6.8 inç, 1344x2992, 1-120Hz, 3600 nit, Super Actua

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Batarya: 5115 mAh, 45W kablolu şarj, 25W’a kadar Qi2.2 kablosuz şarj

Arka kamera: 50MP f/1.68 (birincil) + 48MP f/1.7 (ultra geniş) + 48MP f/2.8 (5x telefoto, 120x Pro Zoom)

Ön kamera: 42MP f/2.2

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB

Yazılım: Android 17 (7 yıl güncelleme)

Güvenlik: Titan M3, parmak izi, yüz tanıma

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass Victus 2

Boyut ve ağırlık: 162.6 x 76.2 x 7.62mm, 226.7 gr

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