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    Google, Pixel 11 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte tasarımı ve dahası

    Google, yarın tanıtacağı Pixel 11 Pro için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Yeni Pixel modellerinin 2 nm üretim sürecinden çıkan Tensor G6 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor.

    Google, Pixel 11 Pro'yu tanıtmaya başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google, Youtube üzerinden yayınladığı yeni tanıtım videosuyla Pixel 11 Pro'nun tasarımını ve 12 Ağustos'taki lansmanı bir kez daha doğruladı. Google'ın yeni nesil telefonu, bu yıl Android telefonlarda yeni nesil performans ve verimlilik döneminin başlangıcı olabilir. İşte 2nm Tensor G6 dahil olmak üzere Pixel 11 Pro'dan beklenenler...

    Google, Pixel 11 Pro'yu tanıtmaya başladı

    Google, Pixel 11 Pro için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yeni videoda, Pixel 11 Pro'nun adındaki "11" rakamına gönderme yaparak cihazı 1'den 10'a kadar olan bir ölçeğin üzerine konumlandırıyor. Tanıtım, telefonun teknik özelliklerinden ziyade yaklaşan lansmana yönelik bir ön gösterim niteliği taşıyor. Ayrıca Pixel 11 Pro'nun tasarımını açıkca görebiliyoruz.

    Buna göre Pixel serisi, yeni nesilde özellikle arka kamera tasarımında daha çıkıntılı bir tasarıma yönelecek. Ön yüzünde ise ekran çerçeve oranının artması bekleniyor. Pixel 11 Pro'nun en dikkat çeken yeniliği ise, Tensor G6 yonga seti olacak. Google'ın yeni nesil çipi, 2 nm üretim süreciyle hazırlanan ilk ana akım akıllı telefon işlemcisi olacak.

    Ancak bu ayrıcalığın uzun sürmesi beklenmiyor. MediaTek ve Qualcomm'un da eylül ayında kendi 2nm mobil işlemcilerini tanıtacağı doğrulandı. Ayırca Apple'ın da iPhone 18 Pro serisinde 2nm'ye geçiş yapması bekleniyor. Google'ın yeni Pixel ailesine ilişkin diğer detayların ise 12 Ağustos'taki etkinlikte netleşmesi bekleniyor.

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