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    Google, Pixel 11 serisinin lansman tarihini açıkladı

    Google, Pixel 11 serisiyle birlikte Pixel Watch 5'in tanıtılacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Lansman, 12 Ağustos'ta New York'ta gerçekleşecek.

    Google Pixel 11 tanıtım etkinliği ne zaman açıklandı Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold ve Pixel Watch 5'in tanıtılacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı.

    Google Pixel 11 serisi ve Pixel Watch 5, 12 Ağustos'ta tanıtılacak

    Bloomberg'den Mark Gurman, "12 Ağustos'ta New York'ta bizimle birlikte kutlamaya gelin. Yeni nesil Pixel'in geldiği gece sizi orada şahsen görmek isteriz." yazan davetiyeyi yayınladı. Etkinlik, 12 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    Bu davetiyeye bakılırsa, bu etkinlikten ziyade bir gösteri olacak; tıpkı Google'ın geçen yıl Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu yaptığı Pixel 10 serisi gibi. Ayrıca davetiye herkese ulaşmamış gözüküyor; muhtemelen geçen yıl olduğu gibi bu etkinliğe çok az sayıda kişi davet edildi.

    Google Pixel 11 serisinin 12 Ağustos'ta ön satışa sunulması bekleniyor. Geçen yıl Pixel Watch 4, Eylül ayında piyasaya sürüldüğünden Pixel Watch 5, yeni Pixel telefonlarla birlikte satışa sunulmayabilir.

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