Google Pixel 11 serisinin tüm özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Google'ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının özellikleri ve fiyatlandırmasına dair detaylı bilgiler, 12 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen Made by Google etkinliğinden birkaç gün önce ortaya çıktı. Seri, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold'dan oluşacak ve dört cihazın da Google'ın Tensor G6 yonga seti ve Titan M3 yardımcı güvenlik işlemcisiyle gelmesi bekleniyor.

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Google Pixel 11 özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Serinin ilk telefonu, temel model olan Pixel 11. Google Pixel 11, 6.3 inç Actua OLED ekrana sahip. Panelin uyarlanabilir yenileme hızı (60-120Hz), parlaklığı 3.000 nit, çözünürlüğü ise 2424 x 1080. Ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Telefonun kalbinde Google'ın Tensor G6 çipi ve Titan M3 yardımcı işlemci yer alıyor. Telefon, 12GB/16GB RAM ve 256GB/512GB olmak üzere farklı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. Bu modelde 4.985mAh batarya bulunuyor. Batarya, 30W kablolu USB-C PPS şarjın yanı sıra Qi2 kablosuz şarjı destekliyor.

Serinin en uygun fiyatlı modelinde iki kamera bulunuyor. 48 megapiksel ana kamera (f/1.7 diyafram açıklığı), 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı), Pixel 11’in arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Kamera, 30 kata kadar Süper Zoom yapabiliyor. Öndeki kamera ise 10,5 megapiksel.

Elbette 5G desteği de var ve biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi okuyucuya ek olarak yüz tanıma özelliği mevcut. Cihazın boyutları 152,8 x 72 x 8,6 mm olup, 197 gram ağırlığıyla serinin en hafif modeli.

Google Pixel 11 teknik özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.3 inç, 2424 x 1080, 60-120Hz

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB (genişletilemez)

Ana kamera: 48MP birincil (f/1.7 diyafram) + 13MP ultra geniş açılı (f/2.2 diyafram) - Telefoto Kamera Yok

Ön kamera: 10,5MP (f/2.2 diyafram)

Batarya 4985 mAh, 30W kablolu, Qi2 kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 17

Bağlanabilirlik: 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth

Suya dayanıklılık: IP68

Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.6 mm, 197 gram

Google Pixel 11 fiyatı ne kadar olacak?

Google Pixel 11'in fiyatı ABD'de 899 dolardan, Avrupa'da ise 999 Euro'dan başlayacak.

Google Pixel 11 Pro özellikleri ile neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 ile aynı boyutta 6.3 inç Super Actua OLED LTPO ekrana sahip. Ancak, ekran çözünürlüğü 2856 x 1280 ve uyarlanabilir yenileme hızı (1-120Hz). Ekran parlaklığı 3600 nit'e kadar çıkarken, ekran Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Telefon, Pixel 11'de olduğu gibi Google'ın Tensor G6 çipi ve Titan M3 yardımcı işlemcisiyle geliyor. Bu modelde 12 GB ve 16 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunuluyor. 4.850 mAh batarya, 30W kablolu USB-C PPS şarjın yanı sıra Qi2 kablosuz şarjı destekliyor.

Pixel 11 Pro'da temel modelden farklı olarak, üçlü arka kamera kurulumu ile karşılaşacağız: 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel periskop telefoto kamera (5x optik zoom, 120x'e kadar Pro Zoom). Telefon, 0,5x, 1x, 2x, 5x ve 10x optik kalite seçenekleri sunuyor. 42 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2 diyafram açıklığı, 103 derece görüş açısı) selfie kamerası yer alıyor.

5G destekli telefon, biyometrik güvenlik olarak selfie kamerasıyla yüz tanıma özelliğinin yanı sıra ekran içi parmak izi okuyucusu bulunuyor. Pixel 11 Pro’nun boyutları 152,7 x 71,9 x 8,4 mm olup, ağırlığı 204 gram.

Google Pixel 11 Pro teknik özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.3 inç, 2856 x 1280, 1-120Hz (uyarlanabilir)

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB (genişletilemez)

Ana kamera: 50MP birincil + 48MP ultra geniş açılı + 48MP telefoto (5x optik zoom)

Ön kamera: 42MP (f/2.2 diyafram)

Batarya 4850 mAh, 30W kablolu, Qi2 kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 17

Bağlanabilirlik: 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth

Suya dayanıklılık: IP68

Boyut ve ağırlık: 152.7 x 71.9 x 8.4 mm, 204 gram

Google Pixel 11 Pro fiyatı kaç dolar olacak?

Google Pixel 11 Pro'nun fiyatı ABD'de 1.099 dolardan, Avrupa'da ise 1.199 Euro'dan başlayacak.

Google Pixel 11 Pro XL özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 11 Pro XL, 6.8 inç Super Actua OLED LTPO ekrana sahip. Bu panel, 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 3600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekranın çözünürlüğü 2992 x 1344. Ekranın, diğer tüm modellerde olduğu gibi düz olacağı da aşikar.

Pixel 11 Pro XL modeli de Google Tensor G6 işlemcisine sahip ve 12GB ve 16GB RAM ile geliyor. 256GB ve 512GB depolama alanına ek olarak 1TB seçeneği mevcut olacak. Depolama alanı genişletilemeyecek.

Bu modelde 5115 mAh batarya mevcut olup, diğer iki modelden biraz daha hızlı (45W) kablolu şarj özelliği bulunuyor. Ayrıca kablosuz Qi2 şarj desteği var. Diğer modellerde olduğu gibi kutudan şarj adaptörü çıkmayacak.

Kamera kurulumu Pixel 11 Pro ile aynı; arka tarafta üçlü kamera kurulumu göreceğiz. 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera (makro odaklı) ve 48 megapiksel periskop telefoto kamera (5x optik zoom), cihazın arka kamera sistemini oluşturuyor. Bu telefon da 10x’e kadar optik zoom sunuyor. Önde de 42 megapiksel selfie kamerası var.

Telefonun boyutları ise 162,7 x 76,5 x 8,5 mm. Ağırlığı 226 gram.

Google Pixel 11 Pro XL teknik özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.8 inç, 2992 x 1344, 1-120Hz (uyarlanabilir)

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (genişletilemez)

Ana kamera: 50MP birincil + 48MP ultra geniş açılı + 48MP telefoto (5x optik zoom)

Ön kamera: 42MP (f/2.2 diyafram)

Batarya 5115 mAh, 30W kablolu, Qi2 kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 17

Bağlanabilirlik: 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth

Suya dayanıklılık: IP68

Boyut ve ağırlık: 162.7 x 76.5 x 8.5 mm, 226 gram

Google Pixel 11 Pro XL fiyatı ne kadar olacak?

Google Pixel 11 Pro XL'nin fiyatı ABD'de 1.299 dolardan, Avrupa'da ise 1.199 Euro'dan başlayacak.

Google Pixel 11 Pro Fold özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Google Pixel 11 Pro Fold, elbette iki ekran sunuyor; Ana ekran 8 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip. Kapak ekranı ise 6.4 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Her iki ekran da OLED panel.

Katlanır modelde de Google'ın Tensor G6 işlemcisi, Titan M3 yardımcı işlemci bulunuyor. Pixel 10 Pro XL gibi 12GB ve 16GB RAM'in yanı sıra 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı olacak. Ek depolama alanı desteği bu modelde de yok.

Pixel 10 Pro Fold modelinde 4.806mAh batarya mevcut. Pil, 30W kablolu şarj (USB-C PPS) ve Qi2 kablosuz şarjı destekliyor. Telefonda üç kamera yer alıyor; 48 megapiksel ana kamera, 10.5 megapiksel ultra geniş açılı (makro) kamera ve 10.8 megapiksel periskop telefoto kamera (5x optik zoom, 30x Süper Zoom). Her iki ekranda da 10 megapiksel selfie kamerası (f/2.2 diyafram, 87 derece görüş alanı) var.

Pixel 11 Pro Fold, katlanmış halde 155,2 x 76 x 10,1 mm, açık halde ise 155,2 x 150,4 x 5 mm ölçülerinde. Ağırlığı ise 239 gram.

Google Pixel 11 Pro Fold teknik özellikleri (beklenen)

Ana ekran: 8 inç, 120Hz

Kapak ekranı: 6.4 inç, 120Hz

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (genişletilemez)

Ana kamera: 48MP birincil + 10.5MP ultra geniş açılı + 10.8MP telefoto (5x optik zoom)

Ön kameralar: 10MP (f/2.2 diyafram)

Batarya 4806 mAh, 30W kablolu, Qi2 kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 17

Bağlanabilirlik: 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth

Suya dayanıklılık: IP68

Boyut ve ağırlık: 155.2 x 76 x 10.1 mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5 mm (açıldığında), 239 gram

Google Pixel 11 Pro Fold beklenen fiyatı

Pixel 11 Pro Fold, ABD’de 1.899 dolar, Avrupa'da ise 1.999 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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