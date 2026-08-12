Google Pixel 11 tanıtıldı: Tensor G6, 30 saat pil ömrü ve dahası

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Google, haftalardır devam eden tanıtım sürecinin ardından yeni Pixel 11 serisini resmen duyurdu. Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold modellerinden oluşan seri 20 Ağustos'ta satışa çıkacak. Yeni serinin tamamında fiyatlar geçen yıla göre 100 dolar artarken Google, özellikle kamera ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler sunuyor. Bu nesilde de Pixel 11 serisi Türkiye’ye gelmeyecek.

Google Pixel 11 Pro XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Pixel 11 neler sunuyor?

Gemini Intelligence odaklıPixel 11'in en önemli donanım yeniliklerinden biri Google'ın yeni Tensor G6 işlemcisi. Şirket, yeni çipin Tensor G5'e kıyasla yüzde 20'ye kadar daha yüksek güç verimliliği sunduğunu belirtiyor. Tensor G6, canlı çeviri gibi yoğun yapay zeka işlemlerinin daha düşük gecikmeyle gerçekleştirilmesini de sağlıyor.

Google'a göre Tensor G6'nın TPU işlem gücü yüzde 50 artırılırken, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka görevleri önceki nesle kıyasla 3,5 kata kadar daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. Üstelik bu işlemler sırasında enerji tüketimi de 3,5 kata kadar azaltılıyor.

İşlemciye Google'ın Adaptive Battery özelliği eşlik ediyor. Sistem, nadiren kullanılan uygulamaların enerji tüketimini azaltarak 30 saati aşan pil ömrü sunabiliyor.

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Pixel 11'in tasarım tarafındaki en dikkat çekici değşiklik ise kamera bölümünde yaşanıyor. Google, kamera barını tek parça camdan oluştururken yapıyı önceki modele göre yüzde 40'tan fazla inceltti.

Ek olarak ana kamera artık daha büyük 1/1,56 inç sensöre sahip 48 MP çözünürlükte bir sensörden oluşuyor. Google, yeni sensörün önceki modele kıyasla yüzde 56 daha fazla ışık topladığını belirtiyor. Sistemde ayrıca 13 MP ultra geniş açı ve 5x optik yakınlaştırma sunan 10,8 MP telefoto kamera bulunuyor.

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Arka kameralar 4K çözünürlükte 24, 30 ve 60 fps video kaydı yapabiliyor. Google'ın yapay zeka destekli Super Res Zoom teknolojisi ise çoklu kareleri birleştirerek 30x yakınlaştırmaya kadar çıkabiliyor. Ön tarafta 10,5 MP selfie kamerası bulunuyor ve bu kamera da 4K video kaydı yapabiliyor.

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Kameradaki değişiklikler yazılım tarafında da yeni Camera Looks özelliğiyle sürdürülüyor. Bu özellik, kullanıcılara farklı fotoğraf görünümleri sunuyor. Sistem, klasik filtrelerin aksine fotoğraf çekildikten sonra görüntünün üzerine efekt uygulamakla sınırlı kalmıyor. Seçilen görünüme göre fotoğrafın işlenme biçimi sensör seviyesinden itibaren değişiyor.

Bu yaklaşım, kare birleştirme ve keskinleştirme miktarının değiştirilmesine olanak tanıyor. Özellikle Natural modu, daha düşük keskinlik ve kontrast kullanarak daha doğal görünen fotoğraflar elde edilmesini amaçlıyor.

Google ayrıca kameraya Magic Capture adlı yeni bir mod ekliyor. Bu özellik, video kaydı sırasında önemli gördüğü kısa video parçalarını ve fotoğrafları otomatik olarak seçerek paylaşılabilir içerikler oluşturuyor.

Bunun yanında Creator Suite ile sosyal medya için kadraj kılavuzları, konuşma iyileştirme, teleprompter ve videolar için otomatik klasör oluşturma gibi araçlar doğrudan kamera uygulamasına ekleniyor. Google böylece Pixel 11'i içerik üreticileri için daha kapsamlı bir kamera aracı haline getirmeyi hedefliyor.

6,3 inç OLED ekran ve 25W kablosuz şarj

Pixel 11, 6,3 inç OLED ekran kullanıyor. Panel 1.080 x 2.424 piksel çözünürlük, 60-120 Hz arasında değişken yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık sunuyor. Gövde ise uzay sınıfı alüminyum çerçeve ve saten yüzeyle tasarlanıyor.

Kablosuz şarj tarafında Qi2.2 standardına geçiliyor. Bu teknoloji, Pixel 10'daki 15W sınırına kıyasla 25W'a kadar kablosuz şarj ve yüzde 25 daha yüksek hız sağlıyor. Google'ın önceki modelde eski şarj cihazlarıyla yaşanan düşük kablosuz şarj hızlarına yönelik sorunları da bu nesilde aşması bekleniyor.

Google Pixel 11 teknik özellikleri

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Ekran: 6,3 inç, 1080x2424 OLED, 60-120Hz, 3000 nit

İşlemci: Google Tensor G6

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Batarya: 4985 mAh, 30W kablolu şarj, 25W’a kadar Qi2.2 kablosuz şarj

Arka kamera: 48MP f/1.70 (birincil) + 13MP f/2.2 (ultra geniş) + 10.8MP f/3.1 (5x telefoto, 30x Super Zoom)

Ön kamera: 10.5MP f/2.2

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, Google Cast

Yazılım: Android 17 (7 yıl güncelleme)

Güvenlik: Titan M3, parmak izi, yüz tanıma

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass Victus 2

Boyut ve ağırlık: 152,4 x 71,1 x 7,6 mm, 195,6 gr

Pixel 11'in fiyatı ne kadar?

Pixel 11 için ön siparişler 12 Ağustos'ta başlıyor. Telefonlar 20 Ağustos'ta gönderilmeye başlanacak.

Google Pixel 11 serisi artık 128 GB yerine 256 GB depolama ve 12 RAM ile başlıyor. Bu giriş modelinin fiyatı 899 dolar. 512 GB depolama sunan model ise 1.099 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Google Pixel 11 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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