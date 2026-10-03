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    Google Pixel 11a sızıntısı tasarım ve donanımı ortaya çıkardı

    Google Pixel 11a için hazırlanan özel görseller, tasarımın Pixel 10a ile benzer kalacağını ve Tensor G6, MediaTek modem ile önemli donanım yenilikleri sunacağını gösteriyor.

    Google Pixel 11a sızıntısı tasarım ve donanımı ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 11a, hazırlanan özel sızıntı görselleriyle ilk kez daha net biçimde gündeme geldi. Cihazın tasarım açısından Pixel 9a ve Pixel 10a çizgisini koruması beklenirken, asıl değişimin telefonun iç donanımında gerçekleşeceği görülüyor. Pixel 11a'nın Tensor G6 işlemciye ve MediaTek modeme geçmesi, önceki nesle kıyasla daha kapsamlı bir donanım yenilemesine işaret ediyor.

    İşte Google Pixel 11a'nın beklenen özellikleri ve tasarımı:

    2027 baharında tanıtılması beklenen Pixel 11a'nın dış görünüşü, Google'ın son dönemde benimsediği tasarım anlayışından belirgin biçimde ayrılmıyor. Arka kamera bölümü yine gövdeyle daha bütünleşik bir yapıya sahip olurken, önceki modeldeki uzun oval formun biraz daha kısa bir versiyonunun kullanıldığı görülüyor. Flaşın ise kamera bölümünün dışında konumlandırılması da korunuyor.

    Sızdırılan ölçülere göre Pixel 11a yaklaşık 153,46 x 72,35 x 9 mm boyutlarında olacak. Bu değerler, telefonu Pixel 10a'dan biraz daha kısa hale getirirken genel kullanım deneyiminin benzer kalabileceğini gösteriyor. Pixel 10a 153,9 x 73 x 9 mm ölçülerinde ve 183 gram ağırlığındayken, Pixel 11a'nın ağırlığı henüz bilinmiyor.

    Cihazın renk seçeneklerinin siyah, gümüş, yeşil ve mor olmak üzere dört farklı tona ayrılması bekleniyor. Siyah için Obsidyen, gümüş için Sis ve yeşil için Zeytin isimleri değerlendiriliyor. Mor rengin ise Orkide olarak yorumlandığı görülüyor; ancak bu renk ve isim Google tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla özellikle sızıntıya dayanan renk seçeneklerinin satışa çıkacak nihai modelle farklılaşabileceği belirtiliyor.

    Google Pixel 11a sızıntısı tasarım ve donanımı ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında 6,3 inçlik 1080p panel ve 60-120 Hz yenileme aralığının korunması bekleniyor. Buna karşılık HDR parlaklığının Pixel 10a'daki 2.000 nit seviyesinden 2.250 nite, tepe parlaklığının ise 3.000 nitten 3.350 nite yükselmesi bekleniyor. Pil kapasitesinin yaklaşık 5.000 mAh seviyesinde olması öngörülse de sızıntılarda 4.870 mAh minimum kapasite değerinden söz ediliyor.

    Kamera tarafında 48 MP ana ve 13 MP ultra geniş açılı sensörlerin korunması bekleniyor. Pixel 11a'ya özel bir telefoto kameranın gelmesi beklenmezken, ön kameranın Pixel 7a'dan bu yana ilk kez yenilenebileceği belirtiliyor. Ayrıca cihazın Android 17 ile çalışması ve yedi yıl boyunca işletim sistemi, özellik ve güvenlik güncellemeleri alması bekleniyor.

    Pixel 11a'nın Şubat veya Mart 2027 döneminde tanıtılması ve kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor. Önceki dört A serisi modelinde ABD başlangıç fiyatı 499 dolar seviyesinde kalmıştı, ancak Pixel 11 serisindeki fiyat artışları ve bellek-depolama maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yeni modelin fiyatının 599 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor. 

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