Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor

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Google Pixel 2 şirketin yol haritasına göre, zaten üç yaşında olan ve Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılması planlanan bir akıllı telefon modeli. Gelen bilgilere göre de cihazın fişi yakında çekiliyor.

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Başka bir deyişle, bu aydan itibaren Pixel 2 artık güvenlik yamaları almayacak, ancak Android Police'in son raporuna göre cihaz iki ay daha yaşayacak. Bu da Google Pixel 2'nin Kasım yamasını da içerecek bir Aralık 2020 güvenlik güncellemesi alacağı anlamına geliyor diyebiliriz. Google durumu şu şekilde açıklıyor:

"Pixel telefonlar, Android'in en son sürümünü doğrudan Google'dan alıyor. Cihazınızı Google Store'dan satın aldıysanız, güncellemeler genellikle 2 hafta içinde cihazınıza ulaşır. Cihazınızı başka bir yerden satın aldıysanız güncellemeler daha uzun sürebilir. Pixel telefonlar, cihaz Google Store'da ilk satışa sunulduğu andan itibaren en az 3 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini alır."

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Google Pixel 2'den sonra, fişi çekilecek olan sıradaki cihaz ise Ekim 2021'de desteği sonlandırılacak olan Pixel 3 serisi olacak. Google Pixel 3'e sahip olanların bir yıl daha güncelleme alacağını da belirtelim.

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Bu hedef tarihe ulaşıldıktan sonra, cihazlar artık güvenlik yamaları almaz, ancak bu telefonun işlevselliğini etkilemez. Başka bir deyişle, eski Google Pixel'inizi kullanmaya devam edebilirsiniz, yalnızca güvenlik açıklarının keşfedilmesi durumunda cihazınız potansiyel tehditlere maruz kalacaktır, çünkü Google artık bunları düzeltmeyecektir.

https://www.androidpolice.com/2020/10/05/pixel-2-and-2-xl-reach-end-of-life-only-one-more-update-is-planned/

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