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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor

    Google kısa süre önce yeni bir Pixel telefon duyurdu, ancak aynı zamanda şirket, odağını yeni nesil cihazlara kaydırırken eski bir modelin de fişini çekmeye hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor
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    Google Pixel 2 şirketin yol haritasına göre, zaten üç yaşında olan ve Ekim 2020'de kullanımdan kaldırılması planlanan bir akıllı telefon modeli. Gelen bilgilere göre de cihazın fişi yakında çekiliyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir"

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    Başka bir deyişle, bu aydan itibaren Pixel 2 artık güvenlik yamaları almayacak, ancak Android Police'in son raporuna göre cihaz iki ay daha yaşayacak. Bu da Google Pixel 2'nin Kasım yamasını da içerecek bir Aralık 2020 güvenlik güncellemesi alacağı anlamına geliyor diyebiliriz. Google durumu şu şekilde açıklıyor:

    "Pixel telefonlar, Android'in en son sürümünü doğrudan Google'dan alıyor. Cihazınızı Google Store'dan satın aldıysanız, güncellemeler genellikle 2 hafta içinde cihazınıza ulaşır. Cihazınızı başka bir yerden satın aldıysanız güncellemeler daha uzun sürebilir. Pixel telefonlar, cihaz Google Store'da ilk satışa sunulduğu andan itibaren en az 3 yıl boyunca Android sürüm güncellemelerini alır."

    Google Pixel 2'den sonra, fişi çekilecek olan sıradaki cihaz ise Ekim 2021'de desteği sonlandırılacak olan Pixel 3 serisi olacak. Google Pixel 3'e sahip olanların bir yıl daha güncelleme alacağını da belirtelim.

    Eski Pixel telefonlar için destek sonu ne anlama geliyor?

    Bu hedef tarihe ulaşıldıktan sonra, cihazlar artık güvenlik yamaları almaz, ancak bu telefonun işlevselliğini etkilemez. Başka bir deyişle, eski Google Pixel'inizi kullanmaya devam edebilirsiniz, yalnızca güvenlik açıklarının keşfedilmesi durumunda cihazınız potansiyel tehditlere maruz kalacaktır, çünkü Google artık bunları düzeltmeyecektir.



    https://www.androidpolice.com/2020/10/05/pixel-2-and-2-xl-reach-end-of-life-only-one-more-update-is-planned/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf. en beğenilen
    pixel kullanan adam bunları dert etmez. zilyon tane rom çıkıyor. seç beğen al
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ecagil (ercan cagil) 2 hf.
    LineageOS tüm pixel serisini destekliyor yükle devam et
    Yanıtla
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf. en beğenilen
    pixel kullanan adam bunları dert etmez. zilyon tane rom çıkıyor. seç beğen al
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf. hareketliperde
    yine de google tarafından adam yerine koyulup, müşteri memnuniyeti için donanım yettiği sürece (4 - 5 yıl) güncellemeyi romla uğraştırmadan kendisi verse daha iyi olur. sonuçta android one serisi, 1 gb ram li telefonlar bile son sürümleri alıyor. pixel serisine de ayrıcalık yapabilir. eski bir nexus kullanıcısı olarak android 5 verilmeyen galaxy nexus tan sonra google telefonu almadım. rom bir sürü var o ayrı.
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