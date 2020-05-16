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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak

    Google, iPhone SE modeliyle rekabet edecek yeni uygun fiyatlı Pixel telefonunu Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelen son bilgilere göre Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuza satılacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak
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    Google, ikinci nesil iPhone SE ile rekabet edecek yeni bütçe dostu akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin Pixel 4a'nın fiyatını düşürme kararı aldığı ortaya çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Pixel 4a'nın lansmanı Haziran'a ertelendi

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    Arama devi başlangıçta akıllı telefonu 399 dolardan başlayan fiyatlarla satmayı planlıyordu. Ancak 9to5Google internet sitesinden Stephen Hall'un son istihbaratlarına göre şirket fiyatları revize etti.

    Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak
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    iPhone SE'den avantajlı olacak

    Google, Pixel 4a'nın 128 GB depolama alanına sahip versiyonunu 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak. Yeni iPhone SE'nin 64 GB'lık modeli 399 dolara satılıyor. Bu açıdan Pixel 4a'nın iPhone SE’ye karşı ciddi bir avantajı olacağını söyleyebiliriz.

    Google'ın yeni uygun fiyatlı Pixel telefonunu Mayıs ortalarında tanıtacağı düşünülüyordu ancak gelen son bilgilere göre Pixel 4a'nın lansmanı önümzüdeki aya ertelendi. Akıllı telefonun 3 Haziran'da, Android 11'in beta sürümü ile aynı anda tanıtılması bekleniyor.



    https://twitter.com/hallstephenj/status/1261033956939632641 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 2 sa.
    1800 bataryalı 4.7 inç 720p telefona sırf ios a13 var diye 400 dolar vermekten kat kat iyidir. 350 dolara bu cihaza oisli kamera iyi işlemci koysalar çok iyi olur. Tr de de görebilsek keşke.
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    tinziri (kayser soze) 2 sa.
    zaten ederi bu. ekran giriş seviyesi, tarasım çöp, donanım orta bile denemez... Bu cihazın ederi 200 dolar zaten.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa.
    Bana hiç cazip gelmedi. Ayrıca bunun içindeki donanım ne? Apple a13 ile uçtu gitti
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    Bay Robot ( tunc) 4 sa.
    Arkada parmak izi sensörü olan telefonu kullanmam.
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    Dr.Danger 11 sa.
    Apple fanboylarından harbi gına geldi yav .
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    seglopsi 12 sa.
    tipi giriş segment samsung cihazlara benziyor. üreticisi hakkında bilgi var mı?
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 14 sa.
    Altta bir appleboy saçmalamış yine. Arkadaş bu apple kullanan kişilerdeki fanboyluk seviyesi anca Türkiye seçmeni kadardır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    jasonw 17 sa.
    İçerisinde android olan herhangi bir cihaz Apple telefona "ciddi bir rakip" olamaz.

    Ha bütçe meselesi vardır mecburiyetten android kullanılır. Ancak üst seviye cihazlarda zaten aynı fiyat (Oppo moppo dandirik çinliler daha yüksek fiyatlı hatta) bandında Apple'ın rakibi yok.
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    | OMG! | 9 sa. jasonw
    iPhone ve Android kullanıcısıyım da dostum, merak ettim hiç nexus ya da pixel cihaz kullanabildin mi? Kullanmadan yorum yapıyorsun da. Oppo moppo bilmem ama bu cihazlar adamı şaşırtır.
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