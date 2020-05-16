Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak

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Google, ikinci nesil iPhone SE ile rekabet edecek yeni bütçe dostu akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin Pixel 4a'nın fiyatını düşürme kararı aldığı ortaya çıktı.

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Arama devi başlangıçta akıllı telefonu 399 dolardan başlayan fiyatlarla satmayı planlıyordu. Ancak 9to5Google internet sitesinden Stephen Hall'un son istihbaratlarına göre şirket fiyatları revize etti.

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iPhone SE'den avantajlı olacak

Google, Pixel 4a'nın 128 GB depolama alanına sahip versiyonunu 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak. Yeni iPhone SE'nin 64 GB'lık modeli 399 dolara satılıyor. Bu açıdan Pixel 4a'nın iPhone SE’ye karşı ciddi bir avantajı olacağını söyleyebiliriz.

Google'ın yeni uygun fiyatlı Pixel telefonunu Mayıs ortalarında tanıtacağı düşünülüyordu ancak gelen son bilgilere göre Pixel 4a'nın lansmanı önümzüdeki aya ertelendi. Akıllı telefonun 3 Haziran'da, Android 11'in beta sürümü ile aynı anda tanıtılması bekleniyor.

https://twitter.com/hallstephenj/status/1261033956939632641

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