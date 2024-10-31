Google Pixel 9a'nın özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Google, nispeten uygun fiyatlı Pixel 9a modelini önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde piyasaya sürebilir. Telefon piyasaya çıkmadan birçok özelliği ortaya çıktı.

Google Pixel 9a beklenen özellikleri

Android Headlines'ın edindiği bilgilere göre Pixel 9a, selefinden daha büyük olan 6,3 inç OLED ekranla gelecek. Google'ın Tensor G4 işlemcisinden güç alacak olan telefon, 8 GB RAM'in yanında 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.

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Telefonun ana kamera olarak Pixel 9 Pro Fold'da yer alan 48 MP Sony IMX787 sensörünü kullanması bekleniyor. Buna ek olarak 13 MP ultra geniş açı kamera ve yine 13 MP selfie kamera telefonda yer alacak.

Sızıntı ayrıca Pixel 9a'nın 18 W kablolu ve 7,5 W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini belirtiyor.154.7 x 73.3 x 8.9 mm ölçülerinde ve 186 gr ağırlıkta olması beklenen telefon, selefiyle aynı 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Pixel 9a'nın Mart 2025'te tanıtılması bekleniyor.

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