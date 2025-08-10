Giriş
    Google Pixel Buds 2a: Uygun fiyatlı ANC’li yeni kulaklık ortaya çıktı

    Google Pixel Buds 2a’nın teknik özellikleri ve tasarım detayları sızdırıldı. Uygun fiyatlı yeni kulaklık, ANC desteği ve 7 saat pil ömrüyle geliyor. İşte detaylar:

    Google Pixel Buds 2a: Uygun fiyatlı yeni kulaklık ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google, 20 Ağustos’ta Pixel 10 serisi, Pixel Watch 4 ve yeni kulaklık modeli Pixel Buds 2a’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta kılıflarıyla birlikte görüntülenen Pixel Buds 2a’nın teknik özellikleri, tipster Evan Blass tarafından paylaşıldı.

    Google Pixel Buds 2a, 20 Ağustos'ta geliyor: İşte beklenen özellikler

    Paylaşılan bilgilere göre Pixel Buds 2a, tam dolu şarjla 7 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı sunacak. Şarj kutusuyla bu süre 20 saate kadar çıkıyor. Mekansal ses desteğine sahip olacak kulaklıkta baş takibi özelliği bulunmayacak. Ayrıca kutu içerisinde kablosuz şarj desteği yer almayacak. Buna karşın, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi entegre edilecek. Ancak Silent Seal 2.0 gibi gelişmiş ANC teknolojilerinin bulunmaması nedeniyle bu özelliğin Pixel Buds Pro 2’ye kıyasla daha düşük performans göstermesi bekleniyor.

    Google Pixel Buds 2a: Uygun fiyatlı yeni kulaklık ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Renk seçenekleri tarafında Pixel Buds 2a, koyu tonlu siyah (Obsidian) ve beyaza yakın bir ton olan Porcelain ile satışa sunulacak. Google’ın Pixel Buds 2a ile hedefi, üst seviye özelliklerin bir kısmını daha uygun fiyatlı bir paket içinde sunarak geniş kitlelere ulaşmak. Ayrıca tanıtım etkinliği sonrası fiyat ve satış tarihi de netleşecektir.
