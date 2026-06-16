Google Pixel için Android 17 yayınlandı: İşte gelen özellikler

Android 17, kullanıcı deneyimini geliştiren yeni çoklu görev araçları, gelişmiş gizlilik kontrolleri ve oyunculara yönelik yeniliklerle dikkat çekiyor. Google'ın Android 16 QPR güncellemeleriyle Pixel kullanıcılarına daha önce sunduğu Material 3 Expressive tasarım dili ve Canlı Güncelleme özellikleri artık Android ekosisteminin genel bir parçası haline geliyor.
Uygulama Baloncukları ile yeni çoklu görev deneyimi
Screen Reactions ile tepki videoları oluşturmak kolaylaşıyor
Google'ın Android Show: I/O Edition 2026 etkinliğinde tanıttığı Screen Reactions özelliği de Android 17 ile kullanıcılara sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekran kaydı alırken aynı anda ön kameralarını da kullanabilecek. Sistem, kullanıcının yüzünü otomatik olarak arka plandan ayırarak ekran görüntüsünün üzerine yerleştiriyor. Böylece ek uygulamalara veya yeşil perde kurulumuna ihtiyaç duyulmadan tepki videoları hazırlanabiliyor.
Konum erişiminde daha fazla şeffaflık
Android 17, konum gizliliği konusunda önemli değişiklikler getiriyor. Yeni "Tek Seferlik Hassas Konum" seçeneği sayesinde uygulamalar yalnızca mevcut oturum boyunca hassas konum bilgisine erişebilecek.
Bunun yanında bir uygulama konuma eriştiğinde ekranda sürekli görünen yeni bir gösterge kullanıcıları bilgilendirecek. Kullanıcılar bu göstergeye dokunarak son dönemde konum verilerine erişen uygulamaları görebilecek ve izinleri hızlıca yönetebilecek.
Google ayrıca yaklaşık konum algoritmasını da güncelleyerek düşük nüfuslu bölgelerde kullanıcı gizliliğini artırmayı hedefliyor.
Kişiler için daha güvenli paylaşım
Yeni Kişi Seçimi aracı sayesinde uygulamalar artık tüm rehbere erişim istemek yerine yalnızca kullanıcının seçtiği kişilere erişebilecek. Bu erişim tek seferlik olacak ve uygulamalar seçilen kişilerde sonradan yapılan değişiklikleri takip edemeyecek. Böylece kullanıcıların kişi listeleri üzerindeki kontrolü önemli ölçüde artacak.
Kayıp telefon koruması güçleniyor
Google, Android 17 ile Find Hub uygulamasındaki "Kayıp Olarak İşaretle" özelliğini de geliştiriyor. Artık kullanıcılar kayıp cihazlarını biyometrik doğrulama kullanarak kilitleyebilecek. Özellik etkinleştirildiğinde hızlı ayarlar gizleniyor, yeni Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları engelleniyor ve cihazın takibi daha güvenli hale geliyor.
Kilit ekranı ve bellek yönetimi iyileştirildi
Android 17, PIN ve şifre tahmin saldırılarına karşı daha güçlü koruma sunuyor. Başarısız giriş denemeleri sonrasında bekleme süreleri artırılırken, saldırganların hızlı deneme yöntemleriyle cihaza erişmesi zorlaştırılıyor.
Google ayrıca uygulamalar için yeni bellek kullanım sınırları getiriyor. Amaç, aşırı bellek tüketen uygulamaların sistem genelinde performans sorunlarına yol açmasını engellemek. Şirket, bunun daha akıcı bir deneyim ve daha uzun pil ömrü sağlayacağını belirtiyor.
Gelişmiş karanlık tema konrolü
Android 17 ile birlikte genişletilmiş karanlık tema özelliği daha fazla kontrol sunuyor. Kullanıcılar artık bu özelliği uygulama bazında açıp kapatabilecek. Özellik özellikle karanlık mod desteği bulunmayan uygulamaların arayüzünü otomatik olarak dönüştürerek daha tutarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Ebeveyn kontrolleri daha fazla cihaza geliyor
Daha önce Pixel cihazlarda sunulan yerleşik ebeveyn kontrol sistemi artık Android 17 ile daha geniş cihaz yelpazesine yayılıyor. Kullanıcılar, Ebeveyn Kontrolleri menüsünden günlük ekran süresi sınırları koyabilecek, gece kullanımını kısıtlayabilecek ve belirli uygulamalara zaman sınırı uygulayabilecek.
Katlanabilir telefonlara özel oyun modu
Google, bu özelliğin Android 17 ile birlikte duyurulmasına rağmen önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını açıkladı. Ayrıca harici kontrol cihazları için yerleşik tuş eşleme desteği de sisteme ekleniyor.
Pixel Launcher'a yeni özelleştirme seçeneği
Android 17 güncellemesi şu anda Pixel 6 ve daha yeni Pixel modellerine dağıtılıyor. Diğer Android üreticilerinin de önümüzdeki aylarda kendi cihazları için Android 17 tabanlı güncellemeleri yayınlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: