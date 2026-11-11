Google Pixel Tag satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oynat Google, yeni nesil takip cihazı Pixel Tag'i Amerika'da resmen satışa sundu. Cüzdan ve anahtarlıklar için tasarlanan cihaz, 1 milyardan fazla Android cihazdan oluşan Find Hub ağıyla çalışıyor. Ultra Wideband teknolojisi ve IP67 su dayanıklılığına sahip olan ürün, değiştirilebilir piliyle bir yıldan uzun kullanım ömrü sunuyor. Tekli paketi 30 dolardan satılan ürünün diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, ilk resmi eşya takip cihazı Pixel Tag'i satışa sundu. Ağustos ayında Pixel 11 serisiyle birlikte tanıtılan cihaz, anahtar, cüzdan ve valiz gibi eşyaların konumunu takip etmeyi sağlıyor. Ürün, Google'ın Find Hub ağıyla birlikte çalışarak Apple AirTag ve Samsung Galaxy SmartTag2 gibi modellere rakip olacak.

Google Pixel Tag özellikleri neler?

Google Pixel Tag, 28 x 46,1 x 5,4 mm boyutlarında ve piliyle birlikte 11,8 gram ağırlığında. Polikarbonat ve metal malzemelerden üretilen takip cihazı, 5,4 mm kalınlığıyla cüzdan gibi dar alanlarda da taşınabilecek şekilde tasarlanmış. IP67 sertifikasına sahip olan ürün, toza karşı koruma sunarken 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın kurulumu, Android 9 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda Fast Pair üzerinden gerçekleştiriliyor. Ardından Google Find Hub uygulaması aracılığıyla Pixel Tag'in konumu harita üzerinde görüntülenebiliyor. Takip cihazı Bluetooth menzilinin dışında kaldığında ise Google'ın 1 milyardan fazla Android cihazdan oluşan ağı devreye giriyor. Konum verileri uçtan uca şifreleme kullanılarak korunuyor.

Yakın mesafede ise Ultra Wideband teknolojisi sayesinde eşyanın hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğu görsel olarak gösterilebiliyor. Bluetooth Channel Sounding özelliği de uyumlu telefonlarda mesafe konusunda ek yönlendirme sağlıyor. Bu özellik için Android 16 ve Bluetooth 6.0 veya daha yeni sürümlere sahip cihazlar gerekiyor.

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Pixel Tag'in dahili hoparlörü üzerinden ses çalınabiliyor. Ayrıca cihaz üzerindeki düğmeye basılarak telefonun sessiz modda olsa bile çalması sağlanabiliyor. Kullanıcılar takip cihazını en fazla 10 kişiyle paylaşabiliyor. İsteğe bağlı olarak çalışan Left Behind uyarıları, eşyanın geride bırakılması durumunda bildirim gönderiyor. Pixel Watch üzerinden cihazı çaldırmak veya Pixel Buds aracılığıyla Gemini'dan yardım istemek de mümkün.

Google Pixel Tag bataryası ve fiyatı

Tek bir Pixel Tag'in fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenirken dörtlü paket 99,99 dolardan satışa sunuluyor. Şimdilik ABD'deki Google Store üzerinden temin edilebilen cihaz, yalnızca Fog adı verilen gri renk seçeneğiyle geliyor. Google Pixel Tag, değiştirilebilir CR2032 pil kullanıyor. Şirket, pil ömrünün bir yılı aştığını belirtiyor. Böylece kullanıcıların cihazı düzenli olarak şarj etmesine gerek kalmıyor. Google, diğer ülkelerdeki satış takvimine ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.

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Google Pixel Tag satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

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