Google Pixel Tag satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Yapay Zeka Özeti:
- Google, yeni nesil takip cihazı Pixel Tag'i Amerika'da resmen satışa sundu. Cüzdan ve anahtarlıklar için tasarlanan cihaz, 1 milyardan fazla Android cihazdan oluşan Find Hub ağıyla çalışıyor. Ultra Wideband teknolojisi ve IP67 su dayanıklılığına sahip olan ürün, değiştirilebilir piliyle bir yıldan uzun kullanım ömrü sunuyor. Tekli paketi 30 dolardan satılan ürünün diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.
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Google Pixel Tag özellikleri neler?
Google Pixel Tag, 28 x 46,1 x 5,4 mm boyutlarında ve piliyle birlikte 11,8 gram ağırlığında. Polikarbonat ve metal malzemelerden üretilen takip cihazı, 5,4 mm kalınlığıyla cüzdan gibi dar alanlarda da taşınabilecek şekilde tasarlanmış. IP67 sertifikasına sahip olan ürün, toza karşı koruma sunarken 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanabiliyor.
Yakın mesafede ise Ultra Wideband teknolojisi sayesinde eşyanın hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğu görsel olarak gösterilebiliyor. Bluetooth Channel Sounding özelliği de uyumlu telefonlarda mesafe konusunda ek yönlendirme sağlıyor. Bu özellik için Android 16 ve Bluetooth 6.0 veya daha yeni sürümlere sahip cihazlar gerekiyor.
Pixel Tag'in dahili hoparlörü üzerinden ses çalınabiliyor. Ayrıca cihaz üzerindeki düğmeye basılarak telefonun sessiz modda olsa bile çalması sağlanabiliyor. Kullanıcılar takip cihazını en fazla 10 kişiyle paylaşabiliyor. İsteğe bağlı olarak çalışan Left Behind uyarıları, eşyanın geride bırakılması durumunda bildirim gönderiyor. Pixel Watch üzerinden cihazı çaldırmak veya Pixel Buds aracılığıyla Gemini'dan yardım istemek de mümkün.
Google Pixel Tag bataryası ve fiyatı
Tek bir Pixel Tag'in fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenirken dörtlü paket 99,99 dolardan satışa sunuluyor. Şimdilik ABD'deki Google Store üzerinden temin edilebilen cihaz, yalnızca Fog adı verilen gri renk seçeneğiyle geliyor. Google Pixel Tag, değiştirilebilir CR2032 pil kullanıyor. Şirket, pil ömrünün bir yılı aştığını belirtiyor. Böylece kullanıcıların cihazı düzenli olarak şarj etmesine gerek kalmıyor. Google, diğer ülkelerdeki satış takvimine ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: