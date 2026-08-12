Google Pixel Tag tanıtıldı: Android telefonlar için AirTag

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Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıların anahtarlar, cüzdanlar ve valiz gibi günlük eşyalarını bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış küçük bir cihazla Find Hub ekosistemini genişleten ilk takip cihazı Pixel Tag'i tanıttı.

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Google Pixel Tag takip cihazı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Pixel Tag'in ön yüzü metalden, arka yarısı ise polikarbonat malzemeden yapılmış. Takip cihazı, 28 x 46,1 x 5.4 mm ölçülerinde ve 11.8 g ağırlığında (pil olmadan 8.8 g). Ön yüzünde Google G logosu, altında küçük bir hoparlör bulunuyor.

Plastik arka kısım pil kapağının bulunduğu yer ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 pil ile çalışıyor. Google, kullanıcıların pili değiştirmeye gerek kalmadan bir yıldan fazla kullanım süresi elde edeceklerini söylüyor.

Pixel Tag, hassas konum belirleme için ivmeölçer, Ultra Geniş Bant (UWB) ve çaldığında bip sesi duyabileceğiniz bir hoparlöre sahip. Toz ve suya dayanıklılık açısından IP67 derecesine sahip; bu da cihazın 1 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar çalışabileceği anlamına geliyor.

Google, Pixel Tag'in Android 9 ve üzeri sürümlerle çalışan cihazlarla uyumlu olduğunu ancak Bluetooth Channel Sounding özelliğinin Bluetooth 6.0 bağlantısı gerektirdiğini ve Android 16 ve daha yeni sürümde çalıştığını söylüyor. Bu özellik UWB'ye benziyor ancak gerçek mesafe algılama için Bluetooth’u kullanıyor. Ancak, santimetre düzeyinde doğruluk sağlayan UWB'nin aksine, daha az güç tüketirken yarım metrenin altında (0,3-0,5 m) doğruluk sağlıyor.

Google Pixel Tag fiyatı ne kadar?

Google Pixel Tag'in tekli fiyatı 29.99 dolar, dörtlü paket fiyatı ise 99.99 dolar. Google takip cihazı Kasım 2026'da satışta olacak.

Google Pixel Tag özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyut: 28 x 46.1 x 5.4 mm

Ağırlık: Pil ile 11.8 g (pilsiz 8.8 g)

Renk: Gri

Malzemeler: Polikarbonat ve metal

Dayanıklılık: IP67 (30 dakika, 1 metreye kadar derinlikte)

Bağlantı: Bluetooth Channel Sounding

Hassas Bulma için: Ultra Geniş Bant (UWB)

Hoparlör: Dahili hoparlör

Pil: Kullanıcı tarafından değiştirilebilir CR2032 düğme pil

Sensör: İvmeölçer

Uyumluluk: Android 9 ve üzeri sürümlerde çalışan Android telefonlar

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