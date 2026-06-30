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    Google Pixel Watch 5'in özellikleri sızdı: Uydu bağlantısı ve UWB desteği doğrulandı

    Google, yakında yeni nesil akıllı saati Pixel Watch 5'i tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, uydu bağlantısı, Wi-Fi 6 ve ultra geniş bant gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak.

    Google Pixel Watch 5'in özellikleri ortaya çıktı
    Google'ın yeni nesil akıllı saati Pixel Watch 5'in tanıtımına sayılı haftalar kala cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) görünen Pixel Watch 5, uydu bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC ve ultra geniş bant (UWB) desteğiyle dikkat çekiyor.

    FCC belgelerine göre Pixel Watch 5, G25QD, G1XJ6, G0F3Y ve GFW3R model numaralarıyla sertifikalandırıldı. Bu modellerin, önceki nesilde olduğu gibi farklı kasa boyutlarına sahip LTE'li ve LTE'siz versiyonları temsil ettiği belirtiliyor.

    Uydu üzerinden acil yardım desteği geliyor

    Sertifikasyon kayıtları, Pixel Watch 5'in LTE NTN Band 23 ve Band 255 desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu bantlar sayesinde akıllı saat, mobil şebekenin bulunmadığı bölgelerde uydu bağlantısı üzerinden acil yardım çağrıları gerçekleştirebilecek.

    Pixel Watch 5'te yer alan UWB çipi, uyumlu cihazların hassas şekilde konumlandırılmasına olanak tanırken, desteklenen araçlarda dijital otomobil anahtarı olarak kullanılabilmesini de sağlayacak.

    Tasarım büyük ölçüde korunacak

    Daha önce sızdırılan görseller, Pixel Watch 5'in tasarım açısından Pixel Watch 4'e oldukça benzeyeceğini göstermişti. Google henüz teknik özellikleri doğrulamasa da, Pixel Watch 5'in Qualcomm'un yeni Snapdragon Wear Elite platformundan güç alabileceği konuşuluyor. Bu sayede performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunulabilir.

    Google'ın Pixel Watch 5'i, yeni Pixel 11 serisi akıllı telefonlarla birlikte Ağustos ayında resmi olarak tanıtması bekleniyor. 

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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