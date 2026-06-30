Google Pixel Watch 5'in özellikleri sızdı: Uydu bağlantısı ve UWB desteği doğrulandı

FCC belgelerine göre Pixel Watch 5, G25QD, G1XJ6, G0F3Y ve GFW3R model numaralarıyla sertifikalandırıldı. Bu modellerin, önceki nesilde olduğu gibi farklı kasa boyutlarına sahip LTE'li ve LTE'siz versiyonları temsil ettiği belirtiliyor.
Uydu üzerinden acil yardım desteği geliyor
Sertifikasyon kayıtları, Pixel Watch 5'in LTE NTN Band 23 ve Band 255 desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu bantlar sayesinde akıllı saat, mobil şebekenin bulunmadığı bölgelerde uydu bağlantısı üzerinden acil yardım çağrıları gerçekleştirebilecek.
Pixel Watch 5'te yer alan UWB çipi, uyumlu cihazların hassas şekilde konumlandırılmasına olanak tanırken, desteklenen araçlarda dijital otomobil anahtarı olarak kullanılabilmesini de sağlayacak.
Tasarım büyük ölçüde korunacak
Daha önce sızdırılan görseller, Pixel Watch 5'in tasarım açısından Pixel Watch 4'e oldukça benzeyeceğini göstermişti. Google henüz teknik özellikleri doğrulamasa da, Pixel Watch 5'in Qualcomm'un yeni Snapdragon Wear Elite platformundan güç alabileceği konuşuluyor. Bu sayede performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunulabilir.
Google'ın Pixel Watch 5'i, yeni Pixel 11 serisi akıllı telefonlarla birlikte Ağustos ayında resmi olarak tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş