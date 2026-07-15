Google Pixel Watch 5'in resmi görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı

İki farklı kasa boyutuyla gelecek
Paylaşılan görsellere göre Pixel Watch 5, önceki neslin tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Saatte kubbe formundaki cam tasarımı, yanda yer alan şarj bağlantı noktaları ve Google'ın kendine özgü kordon bağlantı sistemi kullanılmaya devam ediyor. Yeni model 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla satışa sunulacak. Her iki seçenek de Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleriyle geliyor.
Ayrıca önceki nesle kıyasla daha büyük bataryalara sahip olması ve başlangıç fiyatının Pixel Watch 4'e göre 50 dolar daha yüksek olması bekleniyor. Google'ın Pixel Watch 5'i yeni Pixel 11 akıllı telefon serisiyle birlikte 12 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte resmi olarak tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: