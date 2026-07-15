Google Pixel Watch 5'in resmi görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın 12 Ağustos'ta tanıtması beklenen Pixel Watch 5 modeline ait resmi basın görselleri sızdırıldı. Son sızıntı, yeni akıllı saatin tasarımını ve renk seçeneklerini lansman öncesinde doğruluyor.

İki farklı kasa boyutuyla gelecek

Paylaşılan görsellere göre Pixel Watch 5, önceki neslin tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Saatte kubbe formundaki cam tasarımı, yanda yer alan şarj bağlantı noktaları ve Google'ın kendine özgü kordon bağlantı sistemi kullanılmaya devam ediyor. Yeni model 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla satışa sunulacak. Her iki seçenek de Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleriyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Renk seçenekleri tarafında ise 41 mm modeli Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite ve Warm Gold kasa renkleriyle gelecek. Daha büyük olan 45 mm sürümünde ise Warm Gold seçeneğinin yer almayacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Pixel Watch 5, Wear OS 7 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

Google Pixel 11 Pro Fold Çam rengi sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Ayrıca önceki nesle kıyasla daha büyük bataryalara sahip olması ve başlangıç fiyatının Pixel Watch 4'e göre 50 dolar daha yüksek olması bekleniyor. Google'ın Pixel Watch 5'i yeni Pixel 11 akıllı telefon serisiyle birlikte 12 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Google Pixel Watch 5'in resmi görselleri sızdı: İşte tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: