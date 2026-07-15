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    Google Pixel Watch 5'in resmi görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı

    Google Pixel Watch 5'in resmi basın görselleri ortaya çıktı. Akıllı saatin iki kasa boyutu, dört renk seçeneği ve büyük ölçüde korunan tasarımı doğrulanmış oldu. 

    Google Pixel Watch 5'in resmi görselleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google'ın 12 Ağustos'ta tanıtması beklenen Pixel Watch 5 modeline ait resmi basın görselleri sızdırıldı. Son sızıntı, yeni akıllı saatin tasarımını ve renk seçeneklerini lansman öncesinde doğruluyor.

    İki farklı kasa boyutuyla gelecek

    Paylaşılan görsellere göre Pixel Watch 5, önceki neslin tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyor. Saatte kubbe formundaki cam tasarımı, yanda yer alan şarj bağlantı noktaları ve Google'ın kendine özgü kordon bağlantı sistemi kullanılmaya devam ediyor. Yeni model 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla satışa sunulacak. Her iki seçenek de Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleriyle geliyor.

    Google Pixel Watch 5'in resmi görselleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Renk seçenekleri tarafında ise 41 mm modeli Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite ve Warm Gold kasa renkleriyle gelecek. Daha büyük olan 45 mm sürümünde ise Warm Gold seçeneğinin yer almayacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Pixel Watch 5, Wear OS 7 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

    Ayrıca önceki nesle kıyasla daha büyük bataryalara sahip olması ve başlangıç fiyatının Pixel Watch 4'e göre 50 dolar daha yüksek olması bekleniyor. Google'ın Pixel Watch 5'i yeni Pixel 11 akıllı telefon serisiyle birlikte 12 Ağustos'ta düzenleyeceği etkinlikte resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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