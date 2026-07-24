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    Google Pixel Watch 5 özellikleri sızdı: Neler bekleniyor?

    Google Pixel Watch 5'in teknik özellikleri sızdırıldı. Yeni akıllı saat önceki nesille aynı güçte kalırken, ilk kez daha fazla RAM kapasitesi ile gelecek. İşte detaylar...

    Google Pixel Watch 5 özellikleri sızdı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni nesil akıllı saati Pixel Watch 5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Google Play Console veritabanında görülen listeleme, cihazın donanım tarafında büyük oranda aynı kalacağını gösteriyor. En önemli yenilik ise RAM tarafında olacak.

    Google Pixel Watch 5 özellikleri sızdı

    Sızıntıya göre Pixel Watch 5, "godric" kod adıyla geliştiriliyor ve Qualcomm'un SW5100 platformunu kullanıyor. Bu platformun Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 ve Pixel Watch 4 modellerinde kullanılan temel yonga ile aynı olduğunu söyleyelim. Listelenen teknik özelliklere göre işlemci tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Saat, 1,7 GHz hızında çalışan dört adet ARM Cortex-A53 çekirdeğine ve 1 GHz hızındaki Adreno 702 grafik birimine sahip olacak.

    Pixel Watch 5'in en dikkat çekici yükseltmesi ise bellek kapasitesinda olacak. Sızıntıya göre Google, uzun süredir kullandığı 2GB RAM'i ilk kez 3 GB'a çıkaracak. Bu artışın özellikle Gemini destekli yapay zekâ özelliklerinin daha verimli çalışmasını sağlaması bekleniyor. İlginç şekilde Samsung'un yeni Galaxy Watch 9 modeli hâlâ 2 GB RAM ile geliyor. Bu da Pixel Watch 5'i bellek kapasitesi açısından rakibinin önüne geçirebilir.

    Yardımcı işlemci hakkında bilgi yok

    Google, Pixel Watch 2 ile birlikte 4nm Snapdragon W5 Gen 1 platformuna geçmişti. Pixel Watch 4 ise uydu üzerinden Acil SOS desteği için Snapdragon W5 Gen 2'yi kullanmaya başlamış ve yardımcı işlemciyi Cortex-M33'ten Cortex-M55'e yükseltmişti. Ancak yeni Google Play Console kaydında yardımcı işlemciye ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle Google'ın bu bölümde yeni bir güncelleme yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

    Ayrıca sızıntı daha önce paylaşılan tasarımı da doğruluyor. Buna göre Pixel Watch 5, selefiyle büyük ölçüde aynı görünümü korurken, Gemini'nin yeni "Neural Expressive" tasarım dilini kullanan yeni bir analog saat kadranıyla gelecek.

    Şimdilik bu bilgiler resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Google Play Console kayıtları genellikle lansman öncesinde cihazların teknik özelliklerini doğru şekilde ortaya çıkardığından, Pixel Watch 5'in donanım tarafında büyük bir değişim sunmaması muhtemel.

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