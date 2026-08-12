Google Pixel Watch 5 tanıtıldı: Gemini ve sağlık özellikleri ön planda

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Tam Boyutta Gör Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold modellerinin yanı sıra Google, yeni akıllı saati Pixel Watch 5'i de resmi olarak tanıttı. Önceki nesle kıyasla tasarım tarafında büyük bir değişiklik sunmayan model, ağırlıklı olarak Gemini ve gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle öne çıkıyor. İşte Pixel Watch 5 özellikleri:

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Gemini artık daha proaktif

Pixel Watch 5'in merkezindeki yeniliklerden biri Gemini Intelligence özellikleri oluyor. Saat yüzündeki "At a Glance" sistemi, kullanıcının içinde bulunduğu duruma göre önemli bilgileri otomatik olarak gösteriyor. Örneğin havaalanına girildiğinde biniş kartını, işe giderken ise yolculukta kalan durakları doğrudan saat ekranına taşıyabiliyor.

Raise to Talk özelliğiyle bileği kaldırarak Gemini'yi çağırmak, egzersiz başlatmak, zamanlayıcı kurmak veya Gmail'deki akşam yemeği rezervasyonunu açmak gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Basit işlemler cihaz üzerinde çalışan yapay zeka sayesinde internet bağlantısı olmadan da yapılabiliyor.

Gemini Intelligence'ın Proactive Suggestions özelliği ise birden fazla adımdan oluşan işlemleri tek dokunuşluk önerilere dönüştürüyor. Örneğin planlı bir aile yemeğinin ne zaman olduğu sorulması halinde Gemini, takvimdeki ilgili bilgiyi otomatik olarak bulup doğrudan bilekte gösterebiliyor. Kullanıcı, ortaya çıkan öneriyi çift parmak sıkıştırma hareketiyle seçip onaylayarak gönderebiliyor. Böylece telefonun çıkarılmasına gerek kalmadan işlem tamamlanabiliyor.

Google ayrıca yapay zeka ile kişiselleştirilmiş saat yüzleri oluşturulmasına da izin veriyor. Kullanıcılar metin komutlarıyla kendi tarzlarına uygun saat yüzleri oluşturabiliyor.

Yeni işlemci, daha fazla RAM ve depolama

Pixel Watch 5'in donanımında Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated işlemci kullanılıyor. Yeni çip sayesinde saat, önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha fazla RAM ve yüzde 12 daha yüksek CPU performansı sunuyor. Google toplam işlem performansında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirtiyor.

Depolama kapasitesi de Pixel Watch 4'teki seviyenin iki katına çıkarılarak 64 GB'a yükseltiliyor. Pil tarafında ise 41 mm modelde 30 saate, 45 mm modelde 40 saate kadar kullanım sunuluyor ve hızlı şarj desteği korunuyor.

Sağlık odakta

Pixel Watch 5, özellikle açık hava egzersizlerinde GPS performansına ayrıca odaklanıyor. Google'a göre yeni model, zorlu koşullarda önceki nesillere kıyasla iki kat daha hassas rota takibi sağlayabiliyor. Bunun için Google Maps'in 3D bina modellerinden yararlanılıyor. Şirkete göre Pixel Watch 5'in egzersizlerdeki GPS doğruluğu Apple Watch Ultra 3 ve Garmin Fenix 8 Pro'dan daha iyi.

Google, Pixel Watch 5 ile fitness tarafında kardiyo dışındaki egzersizlere de ağırlık veriyor. Yakında sunulacak Strength Training deneyimi, ağırlık antrenmanlarını doğrudan saat üzerinden yönlendirecek. Kullanıcı setler ve dinlenme süreleri arasında bu özellik sayesinde adım adım yönlendirilecek.

Google Health Coach ise kullanıcının hedeflerine göre kişiselleştirilmiş güç antrenmanları oluşturabilecek. Kullanıcılar Google Health uygulamasından kendi programlarını da hazırlayıp özelleştirebilecek.

Nefes alamadığınızı anlayacak

Pixel Watch 5'in en dikkat çekici sağlık yeniliklerinden biri Breathing Emergency Detection olarak adlandırılan nefes tespit özelliği. Sistem, PPG sensörü, ivmeölçer ve barometre gibi sensörleri cihaz üzerindeki yapay zekayla birlikte kullanarak kandaki oksijen seviyesinde meydana gelen şiddetli ve uzun süreli düşüşleri takip ediyor.

Uyuşturucu zehirlenmesi, ağır zatürre veya boğulma gibi durumlarda ortaya çıkabilecek ciddi solunum sorunları tespit edildiğinde ve kullanıcı tepki vermiyorsa saat otomatik olarak acil servisleri arayabiliyor ve konumu iletebiliyor. Bu özellik ilk olarak Avrupa'da kullanıma sunulacak.

Google'ın verdiği teknik ayrıntılara göre sistemin yanlış alarmları azaltmak amacıyla kalp atış hızı, hareket ve yükseklik verilerini birlikte değerlendirdiği belirtiliyor. Özelliğin yaklaşık yüzde 83 SpO2 seviyesine kadar düşen ve belirli süre devam eden ciddi oksijen düşüşlerinde devreye girmesi bekleniyor.

3.000 nit ekran ve yeni renk seçenekleri

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında Pixel Watch 5, önceki neslin genel çizgisini koruyor. Saatte 3.000 nit parlaklığa ulaşan kubbeli Actua 360 ekran bulunuyor. Kasa seçenekleri arasında Fog, 41 mm modele özel Canyon ve yeni Pyrite gövdeyle sunulan Olive renkleri bulunuyor.

Google ayrıca 45 mm Pixel Watch 5 Stephen Curry Special Edition modelini de tanıttı. Özel modelde ter emici performans kayışının yanı sıra Stephen Curry temalı özel bir saat yüzü bulunuyor.

Pixel Watch 5 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Pixel Watch 5, 12 Ağustos itibarıyla ön siparişe açılıyor ve 20 Ağustos'ta satışa çıkıyor. 41 mm model 399 dolar, 45 mm model ise 429 dolar başlangıç fiyatına sahip. Stephen Curry Special Edition'ın ön siparişleri 12 Ağustos'ta başlayacak, model 3 Eylül'de satışa sunulacak ve fiyatı 579 dolar olacak.

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Google Pixel Watch 5 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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