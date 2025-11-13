Google Play enerjiye aç uygulamaları etiketlemeye başlıyor

Google Play mağazasında yeni dönem
Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazası, enerji tüketimi rehberlerine uyum sağlamakta güçlük çeken geliştiricilerin uygulamaları etiketlenmeye başlayacak. Özellikle uykuya geçişi engelleyen uygulamalar hedefte.
Ekran kapalı iken bile arka planda çalışarak sistemin uykuya geçmesini engelleyen uygulamalar, Google tarafından batarya tüketimini arttıran en önemli unsurlardan birisi olarak kabul ediliyor. 24 saatlik periyotta arka arkaya iki saat boyunca uykuyu engelleyenler bu kapsama giriyor. Müzik oynatma ve kullanıcı tarafından başlatılan veri transferi gibi girdiler istisna sayılıyor.
Eğer geliştirici belirli bir süre sonunda uygulamasını bu kapsama içerisinde sokmazsa mağaza sayfasında yüksek arka plan aktiviteleri nedeniyle beklentilerin daha üzerinde enerji tüketebileceğine dair bir etiket beliriyor. Google daha ileri giderek belirli senaryolarda bu uygulamaların keşfet kısmına düşmesini de engelleyecek. Yeni kuralların 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.