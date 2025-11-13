Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Play enerjiye aç uygulamaları etiketlemeye başlıyor

    Google Play mağazasında enerji tüketimi konusunda belirlenen kuralları karşılayamayan uygulamaların sayfasında ziyaretçilere özel bir uyarı etiketi gösterilecek.  

    Google Play Tam Boyutta Gör
    Mobil cihazların vazgeçilmezi olan mobil uygulamalar iş enerji tüketimine gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Arka planda olsa dahi yüksek güç tüketen cihazlar özellikle düşük kapasiteli bataryalarda kâbus olabiliyor. Google Play mağazası buna kısmi bir önlem alıyor. 

    Google Play mağazasında yeni dönem

    Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazası, enerji tüketimi rehberlerine uyum sağlamakta güçlük çeken geliştiricilerin uygulamaları etiketlenmeye başlayacak. Özellikle uykuya geçişi engelleyen uygulamalar hedefte.

    Ekran kapalı iken bile arka planda çalışarak sistemin uykuya geçmesini engelleyen uygulamalar, Google tarafından batarya tüketimini arttıran en önemli unsurlardan birisi olarak kabul ediliyor. 24 saatlik periyotta arka arkaya iki saat boyunca uykuyu engelleyenler bu kapsama giriyor. Müzik oynatma ve kullanıcı tarafından başlatılan veri transferi gibi girdiler istisna sayılıyor. 

    Eğer geliştirici belirli bir süre sonunda uygulamasını bu kapsama içerisinde sokmazsa mağaza sayfasında yüksek arka plan aktiviteleri nedeniyle beklentilerin daha üzerinde enerji tüketebileceğine dair bir etiket beliriyor. Google daha ileri giderek belirli senaryolarda bu uygulamaların keşfet kısmına düşmesini de engelleyecek. Yeni kuralların 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gsync açma elektrikli traktör ne oldu silik form c ne demek kitabın basım yılı nasıl öğrenilir nissan qashqai 1.6 dci sky pack yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9MXL-5060
    Game Garaj Slayer R9MXL-5060
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum