Google Play enerjiye aç uygulamaları etiketlemeye başlıyor

Tam Boyutta Gör Mobil cihazların vazgeçilmezi olan mobil uygulamalar iş enerji tüketimine gelince aynı başarıyı gösteremiyor. Arka planda olsa dahi yüksek güç tüketen cihazlar özellikle düşük kapasiteli bataryalarda kâbus olabiliyor. Google Play mağazası buna kısmi bir önlem alıyor.

Google Play mağazasında yeni dönem

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazası, enerji tüketimi rehberlerine uyum sağlamakta güçlük çeken geliştiricilerin uygulamaları etiketlenmeye başlayacak. Özellikle uykuya geçişi engelleyen uygulamalar hedefte.

Ekran kapalı iken bile arka planda çalışarak sistemin uykuya geçmesini engelleyen uygulamalar, Google tarafından batarya tüketimini arttıran en önemli unsurlardan birisi olarak kabul ediliyor. 24 saatlik periyotta arka arkaya iki saat boyunca uykuyu engelleyenler bu kapsama giriyor. Müzik oynatma ve kullanıcı tarafından başlatılan veri transferi gibi girdiler istisna sayılıyor.

Eğer geliştirici belirli bir süre sonunda uygulamasını bu kapsama içerisinde sokmazsa mağaza sayfasında yüksek arka plan aktiviteleri nedeniyle beklentilerin daha üzerinde enerji tüketebileceğine dair bir etiket beliriyor. Google daha ileri giderek belirli senaryolarda bu uygulamaların keşfet kısmına düşmesini de engelleyecek. Yeni kuralların 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

