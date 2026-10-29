Google Play, katlanabilir telefonlara özel uygulamaları öne çıkaracak

Google, katlanabilir telefon uygulamalarını iyileştirmek istiyor
Katlanabilir telefonlar Android ekosisteminde yaklaşık on yıldır varlığını sürdürmesine rağmen birçok uygulama, büyük ekranlara ve farklı kullanım biçimlerine yeterince uyum sağlayamıyor. Google da bu sorunun farkında olduğunu belirterek uygulama geliştiricilerini daha iyi deneyimler sunmaya yönlendirmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
Şirket, devam eden Android Dev Summit etkinliğinde yaptığı açıklamada, 2027'den itibaren Google Play Store'un uygulama ve oyunların katlanabilir cihazlardaki çalışma kalitesini değerlendireceğini duyurdu. Katlanabilir ekranlara daha iyi uyum sağlayan uygulamalar, mağazada daha belirgin konumlara yerleştirilerek kullanıcılar tarafından daha kolay keşfedilebilecek.
Google, yeni uygulama kalitesi değerlendirmesinin ayrıntılarını bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklayacak. Şirketin katlanabilir cihazlara yeterince uyum sağlamayan uygulamalara arama sonuçlarında bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise henüz netleşmedi.
Google, uygulamaları dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere de uyarlayacak
Google'ın uygulama optimizasyonuna yönelik çalışmaları yalnızca katlanabilir telefonlarla sınırlı kalmayacak. Şirket, Android uygulamalarının ayrı kod tabanları oluşturulmasına gerek kalmadan dizüstü bilgisayarlara ve web ortamlarına uyarlanmasını kolaylaştıracak yeni geliştirici araçları üzerinde de çalışıyor.
Bu araçlar, Google'ın Compose Adaptive teknolojisinden yararlanıyor. Compose Adaptive, mobil arayüzleri analiz ederek masaüstü kullanımında ihtiyaç duyulan bazı özellikleri otomatik olarak uygulayabiliyor. Yapay zeka destekli kodlama ajanlarının kullanımına yönelik geliştirilen sistem, mevcut mobil uygulamaların farklı ekran boyutlarına ve cihaz türlerine uyarlanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Google, uygulamaların farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasını desteklemek için temel geliştirme araçlarını da güncelliyor. Bu kapsamda Navigation 3'ün 1.2 sürümü ve yakında yayımlanması beklenen Compose 1.13 sürümü öne çıkıyor.
Compose 1.13 ile duyurulan kararlı Grid ve Flexbox desteği, geliştiricilerin ekran boyutuna göre değişen daha esnek arayüzler oluşturmasına yardımcı olacak. Böylece uygulamalar, telefon ekranından tablet veya dizüstü bilgisayar ekranına geçildiğinde arayüzlerini daha uygun bir düzene dönüştürebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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