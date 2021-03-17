Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek

Google Play ve App Store mağazalarının vitrinine çıkan her geliştiriciden belirli oranlarda gelir kesintisi yapması tartışmaların odağında. Epic Games gelirini paylaşmak istemediği için uygulama mağazaları ile kavgalı. Bunun haricinde de pek çok geliştirici yüksek kesintilerden şikayetçi. Platformların yavaş yavaş geri adım atmaya başladıklarını görüyoruz.İlginizi Çekebilir Clubhouse gelişmeye devam ediyor
Google Play kesintisi azalıyor
Google Play bilindiği üzere geliştiricilerin gelirlerinden yüzde 30 kesinti yapıyor. Yani 100TL kazanan bir geliştiricinin 30TL’sini Google’a bırakması gerekiyor. Kazançlar büyüdükçe kesintiler de büyüyor ve haliyle bu büyük rakamların katı kuralları zorlayan Google’a gitmesi rahatsızlık oluşturuyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"
Google bu konuda önemli bir adım attı ve 1 Temmuz itibariyle Google Play kesintilerinde belirli şartlar karşılığında indirime gideceğini duyurdu. Yıl içerisinde geliştiricinin elde ettiği gelir 1 milyon doların altındaysa kesinti yüzde 15 olarak revize edilecek. Eğer yıl içerisinde 1 milyon doları geçerse yine yüzde 30 olarak uygulanacak.
Google yıllık geliri 1 milyon doların altında olan geliştiricilerin oranının yüzde 99 olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan yüzde 15 kesinti geliştirici ekosisteminin hemen tamamına yayılmış olacak ve aradaki fark da geliştiriciler için önemli bir bütçe oluşturacak. Google önümüzdeki aylarda kesinti ile ilgili daha detaylı bilgiler verecek.
https://www.gamasutra.com/view/news/378570/Google_Play_halves_its_fee_to_15_for_devs_first_1M_revenue_per_year.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizdeki vergi kademeleri de böyle bir sürü saçmalıklarla dolu. Zaten yüzdesini veriyor işte ne kadar çok kazanırsa o kadar verecek, bir de kademe arttırmak resmen marka olma diyorsun adama. Türkiye'de neden marka yok, işte cevabı. Böyle saçma şeyler yüzünden adam mesela 1400cc değil 1395cc üretiyor moturu. Vergi dilimine girme olayı da keza böyle. Muhasebe işleri zaten hiç mühendislik kafasına yatan işler de değil yani, bu sistemin kalkması lazım.
Ama tersi bişey söyliim kademeli yüzde indirmek teşvik için iyi birşey olabilir. Mesela adam bir önceki yıl vergisini düzgün ödemişse, o yılki vergisini %1 daha az versin mesela.
Google %15 iyi indirmiş bu arada!