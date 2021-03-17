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    Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek

    Eğer Google Play üzerinde yıllık geliriniz 1 milyon doları geçmiyorsa artık Google kesintisi yüzde 15 olarak kalacak. Böylece ortaya çıkan fark ile bütçenizi destekleyebileceksiniz.
    17 Mart 2021, 12:00 (9 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Play kesintisi belirli şartlarda yarıya düşecek
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    Google Play ve App Store mağazalarının vitrinine çıkan her geliştiriciden belirli oranlarda gelir kesintisi yapması tartışmaların odağında. Epic Games gelirini paylaşmak istemediği için uygulama mağazaları ile kavgalı. Bunun haricinde de pek çok geliştirici yüksek kesintilerden şikayetçi. Platformların yavaş yavaş geri adım atmaya başladıklarını görüyoruz.

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    Google Play kesintisi azalıyor

    Google Play bilindiği üzere geliştiricilerin gelirlerinden yüzde 30 kesinti yapıyor. Yani 100TL kazanan bir geliştiricinin 30TL’sini Google’a bırakması gerekiyor. Kazançlar büyüdükçe kesintiler de büyüyor ve haliyle bu büyük rakamların katı kuralları zorlayan Google’a gitmesi rahatsızlık oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    Google bu konuda önemli bir adım attı ve 1 Temmuz itibariyle Google Play kesintilerinde belirli şartlar karşılığında indirime gideceğini duyurdu. Yıl içerisinde geliştiricinin elde ettiği gelir 1 milyon doların altındaysa kesinti yüzde 15 olarak revize edilecek. Eğer yıl içerisinde 1 milyon doları geçerse yine yüzde 30 olarak uygulanacak.

    Google yıllık geliri 1 milyon doların altında olan geliştiricilerin oranının yüzde 99 olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan yüzde 15 kesinti geliştirici ekosisteminin hemen tamamına yayılmış olacak ve aradaki fark da geliştiriciler için önemli bir bütçe oluşturacak. Google önümüzdeki aylarda kesinti ile ilgili daha detaylı bilgiler verecek.



    https://www.gamasutra.com/view/news/378570/Google_Play_halves_its_fee_to_15_for_devs_first_1M_revenue_per_year.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kademeli yüzde arttırmak kadar dünyada saçma bir şey yok. Matemematiği hala anlamayadık gitti. Sadece bizde değil Google'da da varmış ilginç. Yani adam 0.999...M$ satarsa 150bin$ verecek ama bir kişi daha alırsa 300bin$ verecek. Bir sınır aşımı bu kadar çok fark yapmamalı.

    Bizdeki vergi kademeleri de böyle bir sürü saçmalıklarla dolu. Zaten yüzdesini veriyor işte ne kadar çok kazanırsa o kadar verecek, bir de kademe arttırmak resmen marka olma diyorsun adama. Türkiye'de neden marka yok, işte cevabı. Böyle saçma şeyler yüzünden adam mesela 1400cc değil 1395cc üretiyor moturu. Vergi dilimine girme olayı da keza böyle. Muhasebe işleri zaten hiç mühendislik kafasına yatan işler de değil yani, bu sistemin kalkması lazım.

    Ama tersi bişey söyliim kademeli yüzde indirmek teşvik için iyi birşey olabilir. Mesela adam bir önceki yıl vergisini düzgün ödemişse, o yılki vergisini %1 daha az versin mesela.

    Google %15 iyi indirmiş bu arada!
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler google amca
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    C cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani iosa laf ediyorlardı googleda alıyomuş 30
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    formgonder2055 (regaip duman) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    aynı şekilde youtube ve web için de uygulanmalı, %30-40 kesinti nedir ya?
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    O ozgeleringeris 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş geliştiricier için
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