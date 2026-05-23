Tam Boyutta Gör Google, I/O etkinliğinde uygulama geliştiricilerinin yakında kullanıcılara aboneliklerini iptal etmek yerine daha düşük bir plana geçme seçeneği sunabileceğini duyurdu. Play Store uygulamasında aboneliği iptal et düğmesine dokunduğunuzda artık "Aboneliği devam ettir" ve "Aboneliği iptal et" yanında daha uygun fiyatlı plana geçme seçeneğini de göreceksiniz.

Yıllık Google I/O etkinliğinde duyurulan Play Store altyapısında yapılan yeni bir güncelleme, geliştiricilerin iptal işlemi sırasında müdahale etmelerine olanak tanıyacak. Sistem, aboneliğinizi iptal etme kararınızı onaylamanıza izin vermek yerine aboneliği tekrar düşünmeniz için alternatif uyarılar çıkaracak.

Yaklaşan güncelleme, revize edilmiş uygulama içi Abonelik Yönetimi API'sine dayanıyor. Geleneksel aboneliği iptal et düğmesine dokunduğunuzda, arayüz yalnızca planınızı koruma veya sonlandırma standart seçeneklerini sunmayacak. Bunun yerine, geliştiriciler artık aynı menü içinde doğrudan daha düşük seviyeli abonelik veya daha ucuz bir alternatif sunabilecek.

Google çalışanı Diego Dayan, "Yakında, uygulama içi Abonelik Yönetimi API'miz, kullanıcıların planlarını doğrudan uygulamalarınız içinde kolayca değiştirmelerine imkan verecek. Daha da önemlisi, bu işlevselliği iptal akışına getiriyoruz. Bir kullanıcı iptal düğmesine bastığında, daha düşük bir plana geçme seçeneği sunabileceksiniz.”

Google Play Store aboneliklerinin iptalinde yeni seçenek

