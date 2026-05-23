    Google Play Store aboneliklerinin iptalinde yeni seçenek

    Google Play Store üzerinden aboneliğinizi iptal etmeye çalıştığınızda artık caydırıcı yeni bir seçenek çıkacak. Daha uygun fiyatlandırmayla devam etmeyi ya da iptal etmeyi seçebileceksiniz.

    google play store abonelik iptali plan düşürme Tam Boyutta Gör
    Google, I/O etkinliğinde uygulama geliştiricilerinin yakında kullanıcılara aboneliklerini iptal etmek yerine daha düşük bir plana geçme seçeneği sunabileceğini duyurdu. Play Store uygulamasında aboneliği iptal et düğmesine dokunduğunuzda artık "Aboneliği devam ettir" ve "Aboneliği iptal et" yanında daha uygun fiyatlı plana geçme seçeneğini de göreceksiniz.

    Abonelik iptalinde daha uygun teklifler sunulacak

    Yıllık Google I/O etkinliğinde duyurulan Play Store altyapısında yapılan yeni bir güncelleme, geliştiricilerin iptal işlemi sırasında müdahale etmelerine olanak tanıyacak. Sistem, aboneliğinizi iptal etme kararınızı onaylamanıza izin vermek yerine aboneliği tekrar düşünmeniz için alternatif uyarılar çıkaracak.

    Yaklaşan güncelleme, revize edilmiş uygulama içi Abonelik Yönetimi API'sine dayanıyor. Geleneksel aboneliği iptal et düğmesine dokunduğunuzda, arayüz yalnızca planınızı koruma veya sonlandırma standart seçeneklerini sunmayacak. Bunun yerine, geliştiriciler artık aynı menü içinde doğrudan daha düşük seviyeli abonelik veya daha ucuz bir alternatif sunabilecek.

    Google çalışanı Diego Dayan, "Yakında, uygulama içi Abonelik Yönetimi API'miz, kullanıcıların planlarını doğrudan uygulamalarınız içinde kolayca değiştirmelerine imkan verecek. Daha da önemlisi, bu işlevselliği iptal akışına getiriyoruz. Bir kullanıcı iptal düğmesine bastığında, daha düşük bir plana geçme seçeneği sunabileceksiniz.

