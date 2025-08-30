Giriş
    Google Play Store, cihazlar arası uygulama kaldırmayı kolaylaştıracak

    Google, Play Store'da Android cihazdan uygulama kaldırmayı kolaylaştırabilecek yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Uygulamaları uzaktan kaldırma işlemi çok daha hızlı ve kolay olacak.

    Google Play Store uzaktan uygulama kaldırma kolay Tam Boyutta Gör
    Google Play Store'un en kullanışlı özelliklerinden biri, birincil telefondan diğer cihazlara uygulama yüklenebilmesi. Cihazlar aynı Google hesabına giriş yaptığı sürece, cihaza dokunmadan bir uygulamanın nereye yükleneceği seçilebiliyor. Aynı şekilde herhangi bir cihazdan uygulamayı kaldırmak mümkün ancak bu biraz zahmetli.

    Bağlı bir cihazdan bir uygulamayı kaldırmak için; Play Store'a gidip “Uygulamaları ve cihazları yönet” bölümüne gelmek, cihazı seçmek, uygulamaların listelenmesini beklemek ve ardından kaldır düğmesine basmak gerekiyor. Google, Play Store’da bu adımları hızlandıracak bir düzenleme yapıyor.

    Google Play Store’da uygulama sayfasına doğrudan “Kaldır" düğmesi eklenecek. Cihazların yanındaki kaldır düğmesine dokunarak ilgili uygulama o cihazdan kaldırılmış olacak.

    Yeni özellik, bir cihazdan tek bir uygulamayı hızlıca kaldırmak için kullanışlı. Bu özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ufak bir değişiklik olsa da, uygulamaları farklı cihazlarda yönetmeyi çok daha kolay hale getirecek.

