    Google 700 milyon dolar tazminat ödeyecek, ABD’de Google Play tekeli sona eriyor

    Google Play mağazasının üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermemesi ve uygulama içi satın alımlarda fahiş fiyatlar nedeniyle açılan davada sona gelindi.   

    Avrupa’da uygulama mağazalarının tekel olmasını önlemek için hukuki mücadele sürerken ABD sınırları içerisinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Google kendi memleketinde tazminat ödemeye mahkûm oldu. 

    Google Play tekeli kalkıyor

    2021 yılında ABD'de Utah öncülüğündeki 52 eyaletin savcılarıyla açılan davada Google Play mağazasının rakip uygulama mağazalarının ön yüklü olarak Android cihazlarda yer almasını engellediği ve uygulama içi satın alımlarda tüketicilerin aşırı ücretlendirildiği iddia edilmişti. 

    Dava devam ederken Google uzlaşma yolunu tercih etti ve 700 milyon dolarlık bir tazminatı kabul etti. Tazminatın 630 milyon doları 2016 Ağustos ile 2023 Eylül arasında Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın almalarda mağdur olan kullanıcılara ödenecek. 70 milyon dolar ise davaya katılan eyaletler arasında paylaşılacak. 

    Buna ek olarak, Google'ın Play Store uygulamalarında değişikliğe gitmesi şart koşuldu. Geliştiriciler, alternatif ödeme sistemlerini kullanabilecek, Android cihazlarda üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin verilecek ve Google, ön yüklenmiş tek uygulama mağazası olma zorunluluğunu kaldıracak. Bu reformların 4 ila 7 yıl arasında tamamlanması planlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    pskpsk 14 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

