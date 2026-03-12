Google Play, ücretli oyunlar için önce dene dönemini başlatıyor

Tam Boyutta Gör Google Play Oyun Deneme Sürümleri, kullanıcıların bazı ücretli mobil oyunları satın almadan önce sınırlı süreyle oynayabilmesini sağlayan yeni bir özellik olarak duyuruldu. Google tarafından mobil cihazlarda kademeli olarak kullanıma sunulan sistem, ilerleyen dönemde PC’deki Google Play Oyunlar platformuna da genişletilecek. Özelliğin amacı, kullanıcıların satın alma kararı vermeden önce oyunun mekaniklerini ve performansını deneyimleyebilmesini sağlamak. Bu kapsamda Play Store’daki belirli oyun sayfalarında yer alacak Dene butonu, oyunculara oyunu belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak test etme imkânı tanıyacak.

İşte Google Play oyun ekosistemine eklenen yeni özellikler:

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar Play Store’daki desteklenen bir oyunun profil sayfasına girdiklerinde standart satın alma seçeneğinin yanında "Dene" ibaresini görebilecek. Bu seçeneğe dokunulduğunda, oyunun ücretsiz deneme süresi hakkında bilgi gösterilecek ve oyuncular oyunu bu süre boyunca tam sürüm deneyimine yakın şekilde oynayabilecek. Deneme süresi sona erdiğinde ise kullanıcıya oyunu satın alma ya da cihazdan kaldırma seçenekleri sunulacak. Google’ın paylaştığı örneklerden biri olan hayatta kalma ve korku türündeki Dredge oyununda bu deneme süresinin 60 dakika olarak belirlendiği belirtiliyor.

Google’ın duyurusunda yalnızca deneme özelliği değil, Play Store’daki oyun ekosistemini genişletmeye yönelik başka planlar da yer aldı. Şirket önümüzdeki aylarda Moonlight Peaks, Sledding Game ve Low-Budget Repairs gibi bağımsız geliştiricilere ait ücretli oyunların platformda yayınlanacağını açıkladı.

Platform tarafında yapılan bir diğer değişiklik ise PC oyuncularına yönelik yeni bir keşif alanı oluşturulması oldu. Google Play Store’da Windows PC’ler için optimize edilmiş oyunları öne çıkaran ayrı bir bölüm açıldı. Bu bölümde listelenen oyunlar, bilgisayar ortamında daha stabil performans ve kontrol desteği sunacak şekilde optimize edilmiş yapımlardan oluşuyor. Kullanıcılar bu oyunları doğrudan indirmenin yanı sıra istek listesine ekleyebiliyor. Böylece oyunlar indirim dönemine girdiğinde Play Store tarafından bildirim gönderiliyor. Bu sistem, Steam gibi PC platformlarında uzun süredir kullanılan istek listesi mantığını mobil uygulama mağazası deneyimine entegre ediyor.

Google’ın oyun tarafındaki bir diğer yeniliği ise yapay zekâ destekli Play Games Sidekick aracının genişletilmesi oldu. Geçen yıl tanıtılan bu araç, Gemini tabanlı bir Android arayüzü olarak çalışıyor ve oyunculara oyun sırasında yardımcı bilgiler sunmayı amaçlıyor. Play Games Sidekick, kullanıcıların ayrı bir arama yapmasına gerek kalmadan oynadıkları oyun hakkında ipuçları, açıklamalar veya çeşitli oyun içi araçlar sağlayabiliyor.

Son olarak Google Play’deki sosyal etkileşim tarafında da bazı güncellemeler yapıldı. Artık seçili oyunların Play Store sayfalarında Topluluk Gönderileri bölümü bulunuyor. Bu bölümde oyuncular deneyimlerini paylaşabiliyor ve oyun hakkında önerilerde bulunabiliyor. Daha önce farklı bölgelerde sınırlı olan bu özellik, artık İngilizce olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede oyuncular yalnızca algoritmik öneriler veya yapay zekâ rehberleri yerine diğer oyuncuların yorumlarına da ulaşabiliyor.

