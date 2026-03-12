Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Play, ücretli oyunlar için önce dene dönemini başlatıyor

    Google Play, ücretli oyunları satın almadan önce denemeyi sağlayan Oyun Deneme Sürümleri özelliğini duyurdu. İşte yeni sistem ve Gemini destekli araçların detayları:

    Google Play, ücretli oyunlar için önce dene dönemini başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Google Play Oyun Deneme Sürümleri, kullanıcıların bazı ücretli mobil oyunları satın almadan önce sınırlı süreyle oynayabilmesini sağlayan yeni bir özellik olarak duyuruldu. Google tarafından mobil cihazlarda kademeli olarak kullanıma sunulan sistem, ilerleyen dönemde PC’deki Google Play Oyunlar platformuna da genişletilecek. Özelliğin amacı, kullanıcıların satın alma kararı vermeden önce oyunun mekaniklerini ve performansını deneyimleyebilmesini sağlamak. Bu kapsamda Play Store’daki belirli oyun sayfalarında yer alacak Dene butonu, oyunculara oyunu belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak test etme imkânı tanıyacak.

    İşte Google Play oyun ekosistemine eklenen yeni özellikler:

    Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar Play Store’daki desteklenen bir oyunun profil sayfasına girdiklerinde standart satın alma seçeneğinin yanında "Dene" ibaresini görebilecek. Bu seçeneğe dokunulduğunda, oyunun ücretsiz deneme süresi hakkında bilgi gösterilecek ve oyuncular oyunu bu süre boyunca tam sürüm deneyimine yakın şekilde oynayabilecek. Deneme süresi sona erdiğinde ise kullanıcıya oyunu satın alma ya da cihazdan kaldırma seçenekleri sunulacak. Google’ın paylaştığı örneklerden biri olan hayatta kalma ve korku türündeki Dredge oyununda bu deneme süresinin 60 dakika olarak belirlendiği belirtiliyor.

    Google’ın duyurusunda yalnızca deneme özelliği değil, Play Store’daki oyun ekosistemini genişletmeye yönelik başka planlar da yer aldı. Şirket önümüzdeki aylarda Moonlight Peaks, Sledding Game ve Low-Budget Repairs gibi bağımsız geliştiricilere ait ücretli oyunların platformda yayınlanacağını açıkladı.

    Platform tarafında yapılan bir diğer değişiklik ise PC oyuncularına yönelik yeni bir keşif alanı oluşturulması oldu. Google Play Store’da Windows PC’ler için optimize edilmiş oyunları öne çıkaran ayrı bir bölüm açıldı. Bu bölümde listelenen oyunlar, bilgisayar ortamında daha stabil performans ve kontrol desteği sunacak şekilde optimize edilmiş yapımlardan oluşuyor. Kullanıcılar bu oyunları doğrudan indirmenin yanı sıra istek listesine ekleyebiliyor. Böylece oyunlar indirim dönemine girdiğinde Play Store tarafından bildirim gönderiliyor. Bu sistem, Steam gibi PC platformlarında uzun süredir kullanılan istek listesi mantığını mobil uygulama mağazası deneyimine entegre ediyor.

    Google’ın oyun tarafındaki bir diğer yeniliği ise yapay zekâ destekli Play Games Sidekick aracının genişletilmesi oldu. Geçen yıl tanıtılan bu araç, Gemini tabanlı bir Android arayüzü olarak çalışıyor ve oyunculara oyun sırasında yardımcı bilgiler sunmayı amaçlıyor. Play Games Sidekick, kullanıcıların ayrı bir arama yapmasına gerek kalmadan oynadıkları oyun hakkında ipuçları, açıklamalar veya çeşitli oyun içi araçlar sağlayabiliyor.

    Son olarak Google Play’deki sosyal etkileşim tarafında da bazı güncellemeler yapıldı. Artık seçili oyunların Play Store sayfalarında Topluluk Gönderileri bölümü bulunuyor. Bu bölümde oyuncular deneyimlerini paylaşabiliyor ve oyun hakkında önerilerde bulunabiliyor. Daha önce farklı bölgelerde sınırlı olan bu özellik, artık İngilizce olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede oyuncular yalnızca algoritmik öneriler veya yapay zekâ rehberleri yerine diğer oyuncuların yorumlarına da ulaşabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    demirdöküm akıllı kumanda kodu laroxyl 10 mg kullananların yorumları günde 1 öğün yiyorum ama kilo veremiyorum akbank davet kodu cepten internet ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum