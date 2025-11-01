Giriş
    Google Play, yapay zekayla kullanıcı yorumlarını özetlemeye başladı

    Google, Android kullanıcıları için Google Play Store'da yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sundu. Bu özellikle birlikte, kullanıcı yorumlarının özetleri tek bir paragrafta gösteriliyor.

    Google Play, yapay zeka destekli yorum özetlerini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Google, Android ekosistemindeki uygulama mağazası Google Play Store için yeni bir yapay zeka özelliğini kademeli olarak devreye almaya başladı. Bu yenilik, "Kullanıcı puanları ve yorumlar" bölümünde yer alan "Kullanıcılar ne diyor" kısmında görünüyor.

    Yeni sistem, belirli bir sayıda değerlendirme almış uygulamalarda aktif hale geliyor, ancak Google bu eşik değerini henüz paylaşmadı.

    Yapay zeka, kullanıcı yorumlarını tek paragrafta özetliyor

    Yapay zeka tarafından oluşturulan bu özet, uygulamayla ilgili en sık bahsedilen olumlu ve olumsuz yönleri bir paragraf halinde sunuyor. Özetin altında ise, ilgili konulara dair gerçek kullanıcı yorumlarına yönlendiren bağlantı düğmeleri yer alıyor.

    Google Play, yapay zeka destekli yorum özetlerini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Google yetkilileri, bu özelliğin bir yıldan uzun süredir test edildiğini ve artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine açıldığını belirtti. Benzer bir özellik, rakip şirket Apple tarafından da geçtiğimiz Nisan ayında App Store’da iOS kullanıcılarına sunulmuştu.
