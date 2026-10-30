Google popüler Android sürümlerini açıkladı: İşte acı tablo!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın açıkladığı verilere göre; Android 16, şu anda en yaygın kullanılan Android sürümü. Android 17 ise cihazların yalnızca %1'inde yüklü. İşte güncel kullanım oranları:

Android 17 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte tüm liste 4 ay önce eklendi

En yaygın Android sürümü: Android 16

Android 16, Google’ın mobil işletim sisteminin en yaygın kullanılan sürümü haline geldi; ancak güncel Android dağıtım verileri, kullanıcıları daha yeni yazılımlara geçirmenin hâlâ bir zorluk teşkil ettiğini gösteriyor.

Android 17, cihazların yalnızca %1'inde yüklü

Android 17, Haziran ayındaki çıkışından bu yana daha fazla cihaza ulaşmış olsa da, güncel sürümler arasında aktif cihazların yalnızca %1’ini oluşturuyor. Veriler ayrıca, şaşırtıcı derecede fazla sayıda Android kullanıcısının hâlâ birkaç yıl öncesine ait sürümleri kullandığını ortaya koyuyor.

Güncel verilere göre, Ekim 2026 itibarıyla Android 16, aktif Android cihazların %25.4’ünü oluşturuyor. Bu oran, Google’ın dağıtım verilerini en son güncellediği geçen yılın aralık ayındaki %7.5’lik benimsenme oranına kıyasla oldukça büyük bir artışa işaret ediyor.

Diğer taraftan, Android 14, %15.3’lük payla en yaygın kullanılan ikinci sürüm olurken, onu %14.7’lik payla Android 15 takip ediyor. Bu iki sürüm birlikte aktif Android cihazların %30’unu oluşturuyor.

Daha da şaşırtıcı olanı, Android 13 ve Android 11’in sırasıyla %11.8 ve %10.5’lik paylarla varlıklarını önemli ölçüde sürdürüyor olmaları. Android 12 ise %9.6’lık payla bunların hemen gerisinde yer alıyor. Başka bir deyişle, aktif Android cihazların %30’dan fazlası hâlâ Android 13 veya daha eski bir sürümü çalıştırıyor.

Google’ın verileri, aktif cihazların %56.4’ünün Android 14 veya daha yeni bir sürümü kullandığını gösteriyor. Bu çoğunluğu temsil etse de, her 10 cihazdan 4'ünden fazlasının henüz Android 14 veya daha yeni bir sürüme geçmediği anlamına da geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google popüler Android sürümlerini açıkladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: