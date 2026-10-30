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    Google popüler Android sürümlerini açıkladı: İşte acı tablo!

    Google'ın açıkladığı verilere göre; Android 16, şu anda en yaygın kullanılan Android sürümü. Android 17 ise cihazların yalnızca %1'inde yüklü. İşte güncel kullanım oranları:

    Google Android 17 kullanım oranını güncel sürümleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google'ın açıkladığı verilere göre; Android 16, şu anda en yaygın kullanılan Android sürümü. Android 17 ise cihazların yalnızca %1'inde yüklü. İşte güncel kullanım oranları:

    En yaygın Android sürümü: Android 16

    Android 16, Google’ın mobil işletim sisteminin en yaygın kullanılan sürümü haline geldi; ancak güncel Android dağıtım verileri, kullanıcıları daha yeni yazılımlara geçirmenin hâlâ bir zorluk teşkil ettiğini gösteriyor.

    Android 17, cihazların yalnızca %1'inde yüklü

    Android 17, Haziran ayındaki çıkışından bu yana daha fazla cihaza ulaşmış olsa da, güncel sürümler arasında aktif cihazların yalnızca %1’ini oluşturuyor. Veriler ayrıca, şaşırtıcı derecede fazla sayıda Android kullanıcısının hâlâ birkaç yıl öncesine ait sürümleri kullandığını ortaya koyuyor.

    Güncel verilere göre, Ekim 2026 itibarıyla Android 16, aktif Android cihazların %25.4’ünü oluşturuyor. Bu oran, Google’ın dağıtım verilerini en son güncellediği geçen yılın aralık ayındaki %7.5’lik benimsenme oranına kıyasla oldukça büyük bir artışa işaret ediyor.

    Diğer taraftan, Android 14, %15.3’lük payla en yaygın kullanılan ikinci sürüm olurken, onu %14.7’lik payla Android 15 takip ediyor. Bu iki sürüm birlikte aktif Android cihazların %30’unu oluşturuyor.

    Daha da şaşırtıcı olanı, Android 13 ve Android 11’in sırasıyla %11.8 ve %10.5’lik paylarla varlıklarını önemli ölçüde sürdürüyor olmaları. Android 12 ise %9.6’lık payla bunların hemen gerisinde yer alıyor. Başka bir deyişle, aktif Android cihazların %30’dan fazlası hâlâ Android 13 veya daha eski bir sürümü çalıştırıyor.

    Google’ın verileri, aktif cihazların %56.4’ünün Android 14 veya daha yeni bir sürümü kullandığını gösteriyor. Bu çoğunluğu temsil etse de, her 10 cihazdan 4'ünden fazlasının henüz Android 14 veya daha yeni bir sürüme geçmediği anlamına da geliyor.

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