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    Google duyurdu: Android ve iPhone arasında dosya paylaşımı değişiyor

    Google, Android Dev Summit 2026'da Android ve iOS uygulamalarının cihazlar arası dosya paylaşım özelliğini doğrudan entegre etmelerine olanak tanıyacak Quick Share SDK'sı duyurdu. İşte detaylar:

    google quickshare dosya paylaşımı android & iphone arası Tam Boyutta Gör
    Google, telefonlar arasında dosya gönderimini çok daha kolay hale getirecek planlarını duyurdu. Şirket, 2026 geliştirici zirvesinde hem Android hem de iOS platformu için yeni Quick Share yazılım geliştirme kiti (SDK) tanıttı. Bu yeni araç seti, geliştiricilerin popüler kablosuz paylaşım özelliğini doğrudan kendi uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanıyacak. Kullanıcılar için bu, fotoğraf, video ve belgeleri yakındaki cihazlara gönderirken alışılagelmiş sistem paylaşım menülerini kullanmak yerine çok daha hızlı bir yönteme sahip olmak anlamına geliyor.

    2027'nin ilk yarısında kullanıma sunulması planlanan bu yeni SDK, uygulama geliştiricilerine dosya aktarımlarını yönetmeleri için yepyeni bir yol sunuyor. Mevcut durumda, Google üzerinden bir şey paylaşmak isteyen kullanıcının önce ana sistem paylaşım menüsünü açması ve ardından ilgili seçeneği bulması gerekiyor. Yakında gelecek olan bu güncelleme, söz konusu süreci tamamen değiştiriyor.

    Uygulama içinden erişilebilen kompakt paylaşım paneli

    Kullanıcılar, tam ekran aktarım arayüzüne geçmek için uygulamadan çıkmak yerine, ekranın alt kısmından yukarı doğru açılan kompakt bir paylaşım paneliyle karşılaşacak. Bu panel, gönderilmek istenen dosyaların aktarım öncesinde ön izlenmesine olanak tanıyor. İşlem doğrudan uygulama içinde gerçekleştiğinden birine hızlıca video göndermek için farklı ekranlar arasında gidip gelmeye gerek kalmıyor.

    iPhone'dan Android'e daha kolay dosya paylaşma

    Güncelleme aynı zamanda Apple cihazlarıyla olan uyum sorununu da ortadan kaldırıyor. iPhone ve iPad'ler için uygulama geliştirenler, aynı doğrudan paylaşım özelliklerini kendi yazılımlarına dahil edebilecek. Böylece iPhone'dan bir Android telefona dosya göndermek, tıpkı başka bir iPhone'a dosya göndermek kadar kolay hale gelecek.

    İnternetsiz ve hızlı, kalite kaybı yok, güvenli

    Gelecek olan bu entegrasyon, kullanıcı verilerinin gizliliğini korurken dosya gönderimini hızlandırmak üzere tasarlanmış çeşitli temel özellikler barındırıyor. Bu yenilikler, yerel bağlantıları güçlendirmeye odaklanıyor:

    • Uçtan uca gizlilik: Dosyalar, aynı yerel ağ üzerindeki cihazlar arasında aktarılırken tamamen şifreli kalacak.
    • Hızlı doğrudan aktarım: Yazılım, otomatik olarak hotspot oluşturacak ve büyük dosyaları hızla aktarmak için "Wi-Fi Direct" teknolojisini kullanacak.
    • Kalite kaybı yok: Fotoğraf ve videolar, sıkıştırılmadan orijinal kalitelerini koruyacak.
    • Tam çevrimdışı destek: Özellik hücresel bağlantı gerektirmeden çalışacak; bu da sinyalin zayıf olduğu yerde bile dosya paylaşımını kolaylaştıracak.
    • Daha az arka plan iş yükü: Geliştiricilerin, dosya transferlerini yönetmek için kendi bulut sunucu altyapılarını kurmalarına veya bunun için ek maliyetlere katlanmalarına gerek kalmayacak. Bu özellik ağırlıklı olarak mobil platformlara odaklanıyor olsa da, zaman içinde Windows yüklü masaüstü bilgisayarlardaki paylaşım süreçlerini de iyileştirecek.

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