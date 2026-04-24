    Google resmen açıkladı: Yeni nesil Siri Gemini ile geliyor

    Apple, Google Gemini altyapısıyla güçlendirdiği yeni Siri'yi sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni Siri planları ise artık netleşmiş durumda. Asistanın daha kişisel ve sohbet odaklı olması bekleniyor.

    Google resmen açıkladı: Yeni nesil Siri Gemini ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple ve Google arasındaki iş birliği resmiyet kazandı. Google, düzenlediği Cloud Next 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamayla, yeni nesil Siri'nin Google Gemini modelleriyle güçlendirileceğini doğruladı. Böylece daha önce ortaya çıkan iddialar resmi ağızdan da teyit edilmiş oldu.

    Yeni nesil Siri Gemini ile geliyor

    Açıklamaya göre Gemini tabanlı yeni Siri, Apple'ın geliştirdiği Apple Intelligence altyapısının önemli bir parçası olacak. Bu sistemin ilk kapsamlı tanıtımının ise Haziran ayında gerçekleşecek WWDC etkinliğinde yapılması bekleniyor. Burada yalnızca Siri değil, Apple'ın yapay zeka tarafındaki genel stratejisi de daha net şekilde ortaya konacak.

    Kaçıranlar için yeni Siri'nin en büyük farkı, çok daha kişisel ve bağlamı anlayabilen bir yapıya sahip olması olacak. Gemini modelleri sayesinde asistan, yalnızca basit komutları yerine getiren bir araç olmaktan çıkıp, kullanıcıyla daha doğal ve kesintisiz bir iletişim kurabilen bir yapıya dönüşecek. Bu da Apple'ın uzun süredir geride kaldığı dijital asistan yarışında önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

    Öte yandan teknik tarafta bazı belirsizlikler devam ediyor. Apple'ın Gemini modellerini doğrudan Google sunucularında mı çalıştıracağı, yoksa kendi "Private Cloud Compute" altyapısıyla mı entegre edeceği henüz net değil. Bu detayların WWDC etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Zamanlama tarafında ise Apple'ın planları netleşmiş görünüyor.

    Yenilenen Siri ne zaman geliyor?

    Yeni Siri deneyiminin iOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte sonbahar aylarında kullanıma sunulması hedefleniyor. Daha önce birkaç kez ertelenen bu dönüşüm, Apple'ın yapay zeka stratejisinde kritik bir dönüm noktası olabilir.

