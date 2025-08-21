Giriş
    Google, sadece konuşarak fotoğraf düzenleme özelliğini duyurdu

    Google Fotoğraflar, Pixel 10 ile birlikte doğal dil komutlarıyla yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliği sunuyor. Artık sadece “arka plandaki kişi kaldır” demek yeterli olacak.

    Google, sadece konuşarak fotoğraf düzenleme özelliğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 10 ile birlikte Google Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli yeni düzenleme özellikleri ekliyor. Kullanıcılar artık fotoğraflarını düzenlemek için yalnızca yazılı ya da sesli komut verebilecek. Örneğin, “arka plandaki arabaları kaldır” ya da “bu eski fotoğrafı onar” gibi basit ifadelerle istenen düzenlemeler otomatik olarak uygulanacak.

    İstemek yeterli

    Yenilenen düzenleme aracı halihazırda tek dokunuşla öneriler ve hızlı düzenleme araçları sunuyordu. Yeni güncelleme ile birlikte doğal dil üzerinden etkileşim de mümkün olacak. Böylece kullanıcıların hangi araçları seçmesi gerektiğini düşünmesine gerek kalmadan Gemini modelleri sayesinde saniyeler içinde kişiselleştirilmiş düzenlemeler yapılabilecek. Ayrıca birden fazla isteği aynı anda iletmek de mümkün.

    Düzenlemeler yalnızca ışık, renk ve dikkat dağıtıcı unsurları kaldırmakla sınırlı değil. Kullanıcılar isterlerse fotoğrafın arka planını değiştirebilir, ister eğlenceli eklemeler yaparak fotoğrafa gözlük veya parti şapkası gibi nesneler ekleyebilir.

    iOS ve Android cihazlara da gelecek

    Google ayrıca şeffaflığı artırmak için C2PA Content Credentials desteğini de Pixel 10 ile birlikte devreye alıyor. Böylece bir fotoğrafın nasıl oluşturulduğu ya da düzenlendiği, Google Fotoğraflar içinden görülebilecek. Bu sistem, mevcut IPTC meta verileri ve SynthID teknolojisinin yanı sıra özellikle AI ile düzenlenmiş görsellerde güvenilirlik sağlamak amacıyla kullanılıyor.

    Yeni özellikler öncelikli olarak ABD’de Pixel 10 kullanıcılarına sunulacak. Daha sonra Android ve iOS cihazlara kademeli olarak yayılması planlanıyor.

