Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google sayesinde robotlar artık internette gezip öğrenebilecek

    Google DeepMind’ın yeni Gemini Robotics 1.5 modelleri, robotların internette bilgi arayıp çok adımlı görevleri öğrenmesine ve birbirlerinden yetenek aktarımına imkan tanıyor.

    Google sayesinde robotlar artık internette gezip öğrenebilecek Tam Boyutta Gör
    Google DeepMind, robotların görev yapma becerilerini bir adım daha ileriye götürmek için yeni yapay zeka modellerini tanıttı. Gemini Robotics 1.5 ve Gemini Robotics-ER 1.5 olarak adlandırılan bu sistemler, robotların çok adımlı görevleri yerine getirmesine ve gerektiğinde internete bağlanarak bilgi edinmesine olanak sağlıyor.

    DeepMind’ın robotik biriminden Carolina Parada, basın toplantısında bu modellerin robotlara yalnızca tek bir talimatı yerine getirmekten öteye geçerek, gerçek anlamda problem çözme ve çok adımlı planlama yeteneği kazandırdığını vurguladı.

    Robotlar için yapay zeka

    Yeni modellerle birlikte robotlar artık sadece basit işlemler yapmakla sınırlı kalmıyor. Örneğin çamaşırları renklerine göre ayırabiliyor, Londra’daki hava durumuna bakarak valiz hazırlayabiliyor ya da bir bölgenin özel kurallarına uygun şekilde çöp, geri dönüşüm ve kompost ayrımı yapabiliyor. Bu süreçte Gemini Robotics-ER 1.5, robotun çevresini algılayarak gerekli bilgileri Google Arama gibi dijital araçlardan topluyor ve bu verileri doğal dil talimatlarına dönüştürüyor. Ardından Gemini Robotics 1.5, görsel ve dilsel anlayışını kullanarak görevleri adım adım uyguluyor. Bu modellerin ilk sürümleri geçtiğimiz mart ayında tanıtılmıştı.

    Google sayesinde robotlar artık internette gezip öğrenebilecek Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli yenilik ise robotların birbirinden öğrenebilmesi. DeepMind mühendislerinin paylaştığı bilgilere göre ALOHA2 adlı çift kollu robot üzerinde öğrenilen bir görev, Franka veya Apollo gibi farklı robotlara da aktarılabiliyor. Bu sayede hem farklı robot türleri tek bir model üzerinden kontrol edilebiliyor hem de bir robotun geliştirdiği beceriler diğerine aktarılabiliyor.

    Google DeepMind, Gemini Robotics-ER 1.5’i geliştiriciler için Google AI Studio’daki Gemini API üzerinden kullanıma açarken, Gemini Robotics 1.5’in ise şimdilik yalnızca seçili ortaklarla paylaşılacağını açıkladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    15 yaşında 20'lik diş çıkar mı kasisten geçerken arkadan gelen tak sesi medipol tıp ekşi carplay bildirim kapatma b12 dodex iğne kullananlar kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum