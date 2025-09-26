Google sayesinde robotlar artık internette gezip öğrenebilecek

DeepMind’ın robotik biriminden Carolina Parada, basın toplantısında bu modellerin robotlara yalnızca tek bir talimatı yerine getirmekten öteye geçerek, gerçek anlamda problem çözme ve çok adımlı planlama yeteneği kazandırdığını vurguladı.
Robotlar için yapay zeka
Yeni modellerle birlikte robotlar artık sadece basit işlemler yapmakla sınırlı kalmıyor. Örneğin çamaşırları renklerine göre ayırabiliyor, Londra’daki hava durumuna bakarak valiz hazırlayabiliyor ya da bir bölgenin özel kurallarına uygun şekilde çöp, geri dönüşüm ve kompost ayrımı yapabiliyor. Bu süreçte Gemini Robotics-ER 1.5, robotun çevresini algılayarak gerekli bilgileri Google Arama gibi dijital araçlardan topluyor ve bu verileri doğal dil talimatlarına dönüştürüyor. Ardından Gemini Robotics 1.5, görsel ve dilsel anlayışını kullanarak görevleri adım adım uyguluyor. Bu modellerin ilk sürümleri geçtiğimiz mart ayında tanıtılmıştı.
Google DeepMind, Gemini Robotics-ER 1.5'i geliştiriciler için Google AI Studio'daki Gemini API üzerinden kullanıma açarken, Gemini Robotics 1.5'in ise şimdilik yalnızca seçili ortaklarla paylaşılacağını açıkladı.