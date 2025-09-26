Google sayesinde robotlar artık internette gezip öğrenebilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google DeepMind, robotların görev yapma becerilerini bir adım daha ileriye götürmek için yeni yapay zeka modellerini tanıttı. Gemini Robotics 1.5 ve Gemini Robotics-ER 1.5 olarak adlandırılan bu sistemler, robotların çok adımlı görevleri yerine getirmesine ve gerektiğinde internete bağlanarak bilgi edinmesine olanak sağlıyor.

DeepMind’ın robotik biriminden Carolina Parada, basın toplantısında bu modellerin robotlara yalnızca tek bir talimatı yerine getirmekten öteye geçerek, gerçek anlamda problem çözme ve çok adımlı planlama yeteneği kazandırdığını vurguladı.

Robotlar için yapay zeka

Yeni modellerle birlikte robotlar artık sadece basit işlemler yapmakla sınırlı kalmıyor. Örneğin çamaşırları renklerine göre ayırabiliyor, Londra’daki hava durumuna bakarak valiz hazırlayabiliyor ya da bir bölgenin özel kurallarına uygun şekilde çöp, geri dönüşüm ve kompost ayrımı yapabiliyor. Bu süreçte Gemini Robotics-ER 1.5, robotun çevresini algılayarak gerekli bilgileri Google Arama gibi dijital araçlardan topluyor ve bu verileri doğal dil talimatlarına dönüştürüyor. Ardından Gemini Robotics 1.5, görsel ve dilsel anlayışını kullanarak görevleri adım adım uyguluyor. Bu modellerin ilk sürümleri geçtiğimiz mart ayında tanıtılmıştı.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli yenilik ise robotların birbirinden öğrenebilmesi. DeepMind mühendislerinin paylaştığı bilgilere göre ALOHA2 adlı çift kollu robot üzerinde öğrenilen bir görev, Franka veya Apollo gibi farklı robotlara da aktarılabiliyor. Bu sayede hem farklı robot türleri tek bir model üzerinden kontrol edilebiliyor hem de bir robotun geliştirdiği beceriler diğerine aktarılabiliyor.

Google DeepMind, Gemini Robotics-ER 1.5’i geliştiriciler için Google AI Studio’daki Gemini API üzerinden kullanıma açarken, Gemini Robotics 1.5’in ise şimdilik yalnızca seçili ortaklarla paylaşılacağını açıkladı.

