    Google, Search Live özelliğini küresel olarak kullanıma sundu

    Google, geçen yıl Eylül ayında ABD’deki tüm Google uygulaması kullanıcılarına sunduğu Search Live özelliğini küresel olarak kullanıma açtığını duyurdu.         

    Google, geçen yıl Eylül ayında ABD’deki tüm Google uygulaması kullanıcılarına sunduğu Search Live (Canlı Arama) özelliğini AI Modu'nun aktif olduğu tüm bölgelere genişletiyor.

    Search Live ne işe yarıyor?

    Kısaca hatırlatmak gerekirse Search Live, telefonunuzun kamerasını bir nesneye ya da ortama doğrultup gördüğünüz şeyler hakkında anında sorular sormanıza olanak tanıyor. Google I/O 2025 etkinliğinde tanıtılan bu özellik, ilk olarak sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuştu. Yeni genişlemeyle birlikte artık 200’den fazla ülke ve bölgede kullanılabiliyor.

    Bunun yanında Google, özelliği Gemini 3.1 Flash modeliyle güncellediğini duyurdu. Şirkete göre bu güncelleme sayesinde daha doğal sohbetler, daha hızlı yanıtlar ve daha stabil bir deneyim mümkün olacak. Ayrıca yeni model çoklu dil desteğini de doğal olarak sunuyor.

    Search Live’e Android ve iOS’taki Google uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Başlamak için arama çubuğunun altındaki “Live” butonuna dokunmanız yeterli. Aynı özellik Google Lens içinde de bulunuyor; burada ise ekranın alt kısmındaki “Live” simgesine basarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

