Google, Search Live özelliğini küresel olarak kullanıma sundu

Kısaca hatırlatmak gerekirse Search Live, telefonunuzun kamerasını bir nesneye ya da ortama doğrultup gördüğünüz şeyler hakkında anında sorular sormanıza olanak tanıyor. Google I/O 2025 etkinliğinde tanıtılan bu özellik, ilk olarak sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuştu. Yeni genişlemeyle birlikte artık 200’den fazla ülke ve bölgede kullanılabiliyor.

Bunun yanında Google, özelliği Gemini 3.1 Flash modeliyle güncellediğini duyurdu. Şirkete göre bu güncelleme sayesinde daha doğal sohbetler, daha hızlı yanıtlar ve daha stabil bir deneyim mümkün olacak. Ayrıca yeni model çoklu dil desteğini de doğal olarak sunuyor.

Search Live’e Android ve iOS’taki Google uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Başlamak için arama çubuğunun altındaki “Live” butonuna dokunmanız yeterli. Aynı özellik Google Lens içinde de bulunuyor; burada ise ekranın alt kısmındaki “Live” simgesine basarak kullanmaya başlayabilirsiniz.